Spectacolul iernii în Dobrogea. Bărci prinse în gheață pe lacul Razelm

Imagini de poveste surprinse canalele din jurul Jurilovcăi, satul tulcean de pe malul lacului Razelm. După mai multe zile și nopți geroase, cel mai mare lac din Români a înghețat, spre deliciul copiilor care se bucură de un patinoar imens.

Fotografiile au fost făcute publice de jurnalistul Patrick André de Hillerin, pe pagina sa de Facebook, alături de descrierea „Am verificat, s-a înghețat frumos și la Sarichioi…”. Ele par desprinse din povești cu regatul de gheață, bărci înghețate, dar și copii trași pe săniuțe de către părinți.

Cel mai mare lac din România a înghețat

Potrivit prognozei meteo, în noapte de sâmbătă spre duminică temperaturile s-au apropiat și de -10 grade Celsius în Dobrogea, iar gerul va continua și în zilele următoare.

„Până la începutul săptămânii viitoare, temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig”, anunță meteorologii ANM.

Până pe data de 21 ianuarie, în România vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi minime ce se vor situa în general între -20 și -10 grade.

Dimineața de sâmbătă, 17 ianuarie 2026 – a fost cea mai friguroasă de până acum. Potrivit Meteoplus la Joseni s-au înregistrat -22 de grade Celsius. La Miercurea Ciuc au fost -21 de grade, iar la Toplița s-au înregistrat – 19 grade.

Recomandările autorului: