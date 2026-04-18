Prima pagină » Vremea » ANM: instabilitate atmosferică în România. Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Care sunt zonele vizate

Galerie Foto 3

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele ore. Potrivit ultimei avertizări meteo, un cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului pune stăpânire pe mai multe județe din țară. Prognoza pentru următoarele ore se găsește mai jos.

Încă din cursul zilei de vineri, specialiștii în meteorologie preconizau că România va fi traversată de un ciclon de la nord la sud. Apoi, au precizat că vremea se va răci treptat, zilele următoare. Sâmbătă, 18 aprilie 2026, ANM a emis o avertizare meteorologică valabilă astăzi, până la ora 20:00. Potrivit datelor, mai multe județe din țară sunt vizate de un cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată, intensificări ale vântului, azi, 18 aprilie 2026 / foto: meteoromania.ro

Unde plouă în România, astăzi

Informarea meteorologică arată că instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și că vor exista perioade cu averse și descărcări electrice. De asemenea, vântul va avea intensificări, temporar.

„În intervalul menționat, în centrul, sudul și estul teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat în regiunile sudice va cădea grindină.

Temporar vântul va avea intensificări, pe parcursul zilei de vineri (17 aprilie), în regiunile vestice, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte și local în rest. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h”, transmite ANM.

Cod galben de vânt puternic până diseară, la ora 20:00.

„Pe parcursul zilei de sâmbătă, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea și estul Munteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…65 km/h. În zona Carpaților de Curbură rafalele vor fi de 70…80 km/h”, transmit meteorologii.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul / Envato; meteoromania.ro

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe