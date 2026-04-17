Vremea se schimbă radical. În ce regiuni din România va ploua cu găleata. Meteorologii ANM dau detalii în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
Primăvara și-a intrat în drepturi, dar diminețile sunt încă destul de reci, potrivit informațiilor furnizate de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În unele zone apare ceața, iar în altele sunt condiții de brumă.

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații desore evoluția vremii la sfârșit de săptămână, în București și în țară.

Astăzi, la nivel național, instabilitatea atmosferică este în accentuare, în centrul, sudul și estul teritoriului.

  • Vor fi perioade cu nori și averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice.
  • Astfel de manifestări vor fi și mai frecvente începând de la orele amiezii, cu o probabilitate mai mare în Oltenia, în nordul și vestul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei.
  • Izolat vor fi cantități de apă de 20-30 l/m² și căderi de grindină.
  • În zona montană înaltă vor fi posibile și precipitații sub formă de laboviță și ninsoare.

În regiunile vestice, nord-vestice și sud-estice, cerul va fi variabil. Ploi de scurtă durată se vor semnala doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în vest, cu viteze în general de 40-50 km/h la rafală.

În Capitală, cerul va fi variabil. Spre seară va crește probabilitatea pentru averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 21 22°.

Pe parcursul zilei de mâine vor mai fi manifestări de instabilitate atmosferică, dar ceva mai puțin intensă decât cele de pe parcursul zilei de astăzi. Duminică ne așteptăm la o vreme frumoasă, cu cer variabil, ploi doar cu totul izolat și fără vânt”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură a dimineții, la ora 07:00

Gândul prezintă harta temperaturilor care au fost înregistrat, în această dimineață – la ora 07:00 – în România, potrivit ANM.

  • Cea mai scăzută temperatură a dimineții s-a înregistrat la Iezer și Călărași – 3 grade Celsius.
  • Pe de altă parte, cea mai ridicată temperatură, la ora 07:00, a fost la Oradea – 13 grade Celsius.

Sursa ANM

