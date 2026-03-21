Avertizare de vreme rea. Cod galben de vânt puternic în 6 județe. Cum va fi vremea în București în weekendul 21-22 martie 2026. Prognoza meteorologilor ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare meteorologică pentru intervalul 20 martie, ora 10:00 – 22 martie, ora 18:00. Potrivit specialiștilor, un cod galben de vânt puternic este valabil pentru șase județe. Iată cum va fi vremea în București.

„În intervalul menționat, temporar, în special pe parcursul zilelor în jumătatea de est a țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…70 km/h”, transmite ANM.

De altfel, este valabilă o atenționare de cod galben de intensificări ale vântului. Codul galben este valabil pentru ziua în curs, până la ora 18:00. Zone afectate sunt: județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București și vestul județelor Ialomița și Călărași.

„În intervalul menționat, în județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București și vestul județelor Ialomița și Călărași vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h. În Carpații de Curbură rafalele vor fi de 65…75 km/h”, transmite ANM.

Vremea în București, azi, 21 martie 2026

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 20.03.2026 ora 10:00 – 21.03.2026 ora 08:00. „Cerul va fi temporar noros, cu valori termice apropiate de cele specifice datei. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări de 35…45 km/h. Temperatura maximă va fi de 11…13 grade, iar cea minimă de 2…4 grade”, spun meteorologii.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 21.03.2026 ora 08:00 – 22.03.2026 ora 08:00. „Vremea va fi în general închisă, iar spre dimineață va ploua slab. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua (viteze la rafală de 50…60 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4…6 grade”, arată ANM.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 22.03.2026 ora 08:00 – 22.03.2026 ora 18:00. „Vremea va fi închisă și temporar va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 35…40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade”, spune ANM.

Autorul recomandă:

