Vortex polar | Meteorologii Accuweather anunță ninsori viscolite în aproape toată România

Vortex polar | Meteorologii Accuweather anunță ninsori viscolite în aproape toată România

Vortex polar | Meteorologii Accuweather anunță ninsori viscolite în aproape toată România

Meteorologii Accuweather anunță că vremea se schimbă în România, în următoarea perioadă. Precipitațiile sub formă de ninsoare vor fi prezente, potrivit specialiștilor în meteorologie, aproape în întreaga țară. Îndeosebi în zonele montane, un nou strat de zăpadă ar urma să se aștearnă.

Vremea va oscila, în următoarea perioadă, în România. După mai multe zile în care valorile termice s-au apropiat de specificul perioadei, meteorologii anunță un nou episod de iarnă aproape în întreaga țară. Meteorologii Accuweather au anunțat că se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare, îndeosebi în zonele montane.

Accuweather: Vortex polar în România

Începând cu ziua de vineri, 20 martie 2026, va ninge la munte. De pildă, în prognoza de mai jos puteți observa cum va fi vremea în Predeal, până la începutul lunii aprilie 2026. Vor urma 8 zile cu ninsori, iar temperaturile maxime vor oscila între 1 și 5 grade Celsius.

În zilele de 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 și 28 martie 2026 va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather.

  • 20 martie 2026, Predeal: ninge. Temperatură maximă de 1 grad, temperatură minimă de -6 grade Celsius.
  • 21 martie 2026, Predeal: ninge. Temperatură maximă de 2 grade, temperatură minimă de -4 grade Celsius.
  • 22 martie 2026, Predeal: precipitații sub formă de ninsoare. Temperatură maximă de 2 grade, temperatură minimă de -4 grade Celsius.
  • 23 martie 2026, Predeal: precipitații sub formă de ninsoare. Temperatură maximă de 3 grade, temperatură minimă de -3 grade Celsius.
  • 26 martie 2026, Predeal: ninge. Temperatură maximă de 5 grade, temperatură minimă de -1 grad Celsius.
  • 27 martie 2026, Predeal: ninge. Temperatură maximă de 4 grade, temperatură minimă de -3 grade Celsius.
  • 28 martie 2026, Predeal: ninge. Temperatură maximă de 3 grade, temperatură minimă de -3 grade Celsius.
  • 29 martie 2026, Predeal: precipitații sub formă de ninsoare. Temperatură maximă de 3 grade, temperatură minimă de -2 grade Celsius.

Accuweather: vremea în Predeal, în următoarea perioadă

Începutul lunii aprilie 2026 vine cu temperaturi minime între -2 și -5 grade Celsius. De altfel, ninsorile vor fi prezente și în primele zile ale lunii viitoare.

Citește și

METEO Vortex Polar | Primăvara „anulată” în România. Meteorologii Severe Weather nu mai știu la ce să se aștepte
12:26, 18 Mar 2026
Vortex Polar | Primăvara „anulată” în România. Meteorologii Severe Weather nu mai știu la ce să se aștepte
Gândul de Vreme Iarna refuză să plece din România. În ce regiuni vor fi minus 7 grade. Este și cod galben de vânt. Prognoză de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul
13:38, 17 Mar 2026
Iarna refuză să plece din România. În ce regiuni vor fi minus 7 grade. Este și cod galben de vânt. Prognoză de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul
Gândul de Vreme Nopți de iarnă în București. Cât de mult coboară temperaturile în Capitală și cât de cald va fi în restul țării. Prognoză de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul
12:20, 16 Mar 2026
Nopți de iarnă în București. Cât de mult coboară temperaturile în Capitală și cât de cald va fi în restul țării. Prognoză de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul
METEO Vortex polar | Calendarul primăverii, dat peste cap de vortexul polar. Temperaturi neobișnuite în Europa. Ce vine spre Romania
11:15, 16 Mar 2026
Vortex polar | Calendarul primăverii, dat peste cap de vortexul polar. Temperaturi neobișnuite în Europa. Ce vine spre Romania
METEO Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea pe 12 și 13 aprilie în România
07:39, 14 Mar 2026
Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea pe 12 și 13 aprilie în România
METEO Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
07:23, 12 Mar 2026
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Mediafax
Curtea Supremă dă în judecată Guvernul Bolojan pentru banii luați de la magistrați și direcționați către pensii și primării
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la o nuntă în 2026. Și-a mărit tariful, după ce Cătălin Măruță a fost concediat de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Finanțarea istorică a fraților Pavăl de la Banca Transilvania: ce credit au cerut patronii Dedeman pentru achiziția Carrefour
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, la un an după ce a fost condamnat la închisoare
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Europa trece pe cărbune, ca urmare a creșterii prețurilor la gaze
SPORT Zeljko Kopic, SEMNAL de alarmă după ce Dinamo a pierdut cu Universitatea Craiova: „Asta e marea noastră problemă”
08:48
Zeljko Kopic, SEMNAL de alarmă după ce Dinamo a pierdut cu Universitatea Craiova: „Asta e marea noastră problemă”
FLASH NEWS Nicușor Dan, întrebat dacă ar putea să se ajungă la rotativă cu un alt premier: „Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue”
08:44
Nicușor Dan, întrebat dacă ar putea să se ajungă la rotativă cu un alt premier: „Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue”
ALERTĂ Putin ridică miza amenințărilor la cel mai înalt nivel. Submarinele nucleare strategice ale Rusiei, în alertă maximă de luptă
08:39
Putin ridică miza amenințărilor la cel mai înalt nivel. Submarinele nucleare strategice ale Rusiei, în alertă maximă de luptă
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Bolojan a făcut un joc foarte deștept și i-a pedepsit pe PSD-iști. Am crezut că se va rupe Coaliția, dar nu se întâmplă”
08:30
Ion Cristoiu: „Bolojan a făcut un joc foarte deștept și i-a pedepsit pe PSD-iști. Am crezut că se va rupe Coaliția, dar nu se întâmplă”
LIVE UPDATE Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
08:17
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
ECONOMIE Nicușor Dan: Firmele din Uniunea Europeană vor funcționa pe o reglementare identică în toate cele 27 de state europene
08:11
Nicușor Dan: Firmele din Uniunea Europeană vor funcționa pe o reglementare identică în toate cele 27 de state europene

