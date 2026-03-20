Vortex polar | Meteorologii Accuweather anunță ninsori viscolite în aproape toată România

Meteorologii Accuweather anunță că vremea se schimbă în România, în următoarea perioadă. Precipitațiile sub formă de ninsoare vor fi prezente, potrivit specialiștilor în meteorologie, aproape în întreaga țară. Îndeosebi în zonele montane, un nou strat de zăpadă ar urma să se aștearnă.

Accuweather: Vortex polar în România

Începând cu ziua de vineri, 20 martie 2026, va ninge la munte. De pildă, în prognoza de mai jos puteți observa cum va fi vremea în Predeal, până la începutul lunii aprilie 2026. Vor urma 8 zile cu ninsori, iar temperaturile maxime vor oscila între 1 și 5 grade Celsius.

În zilele de 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 și 28 martie 2026 va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather.

20 martie 2026, Predeal: ninge. Temperatură maximă de 1 grad, temperatură minimă de -6 grade Celsius.

21 martie 2026, Predeal: ninge. Temperatură maximă de 2 grade, temperatură minimă de -4 grade Celsius.

22 martie 2026, Predeal: precipitații sub formă de ninsoare. Temperatură maximă de 2 grade, temperatură minimă de -4 grade Celsius.

23 martie 2026, Predeal: precipitații sub formă de ninsoare. Temperatură maximă de 3 grade, temperatură minimă de -3 grade Celsius.

26 martie 2026, Predeal: ninge. Temperatură maximă de 5 grade, temperatură minimă de -1 grad Celsius.

27 martie 2026, Predeal: ninge. Temperatură maximă de 4 grade, temperatură minimă de -3 grade Celsius.

28 martie 2026, Predeal: ninge. Temperatură maximă de 3 grade, temperatură minimă de -3 grade Celsius.

29 martie 2026, Predeal: precipitații sub formă de ninsoare. Temperatură maximă de 3 grade, temperatură minimă de -2 grade Celsius.

Începutul lunii aprilie 2026 vine cu temperaturi minime între -2 și -5 grade Celsius. De altfel, ninsorile vor fi prezente și în primele zile ale lunii viitoare.

