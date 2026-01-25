Un creator de conținut meteo vorbește despre „explodarea” copacilor la temperaturi foarte scăzute. Cum dăunează arborilor frigul extrem

În contextul apropierii unui nou val arctic, în acest weekend, care va provoca o scădere bruscă a temperaturilor și va declanșa o furtună de iarnă masivă și de durată, un creator de conținut meteo vorbește de un fenomen precum „explodarea” copacilor, la frig extrem.

Este o întrebare care circulă intens pe rețelele sociale, mai ales în această perioadă, afirmația devenind virală, dar asta nu înseamnă că arborii vor exploda ca mașinile din filmele de acțiune, scrie LiveScience.com.

Max Velocity (numele real: Max Schuster), care are studii de meteorologie și e creator de conținut pe acest domeniu, a scris într-o postare pe platforma X că „«explodarea» copacilor este posibilă în Midwest și Northern Plains, deoarece temperaturile sunt prognozate să scadă cu 20 de grade sub zero”.

Deci, poate frigul extrem să facă pomii să „explodeze”? Depinde de ce înțelegem prin „explozie”!

Copacii pot crăpa în condiții de frig extrem, din cauza sevei, care rămâne de obicei lichidă chiar și la temperaturi de îngheț și la valori foarte scăzute, de aproximativ minus 29 de grade Celsius, poate îngheța.

În anumite zone, valul arctic care se apropie va fi suficient de rece pentru a îngheța seva arborilor, determinând o expansiune rapidă, a explicat Bill McNee, specialist în sănătatea pădurilor la Departamentul pentru Resurse Naturale din Wisconsin, citat de Milwaukee Journal Sentinel.

„Asta creează o presiune fizică foarte mare, care poate duce la apariția bruscă a crăpăturilor de îngheț; ramurile pot cădea, iar oamenii aud un zgomot foarte puternic din copac, aproape ca o împușcătură. De obicei, crăparea afectează doar o parte a copacului, însă, în cazuri rare, pot avea loc adevărate «explozii». Nu am văzut personal astfel de daune, dar din ce am citit și din ce am văzut online, este rar ca presiunea din interiorul copacului să fie atât de mare încât să se elibereze brusc și copacul aproape să explodeze”, a precizat acesta.

La rândul său, meteorologul Cody Matz a abordat și el subiectul într-un articol publicat de Fox 9, scriind că fenomenul „se poate întâmpla”, dar este „extrem de rar”.

El a subliniat faptul că mulți oameni au trăit toată viața în Minnesota și în Upper Midwest, fără să audă vreodată de copaci care explodează.

Organizația de presă nonprofit South Dakota News Watch, în parteneriat cu Organizația de fact-checking Gigafact, a concluzionat că afirmația potrivit căreia copacii pot exploda din cauza frigului extrem este înșelătoare, deși a menționat că ruperea și crăparea cauzate de temperaturi pot „suna ca o explozie”.

