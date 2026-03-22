Unde s-a întors iarna în România. Imagini de azi, 22 martie 2026

Deși prima lună de primăvară aproape ajunge la final, în anumite zone din România fenomenele specifice iernii încă persistă. În dimineața zilei de duminică, 22 martie 2026, într-un anumit oraș montan din țară, a nins, iar termometrele au înregistrat temperaturi negative.

În zonele montane a fost o vreme rece, în această dimineață. De pildă, la Predeal s-au înregistrat -2 grade Celsius. Deși ne apropiem vertiginos de finalul lunii martie 2026, în unele zone din România încă se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. La Predeal a nins în această dimineață.

A nins la Predeal

Stratul de zăpadă așternut pe autoturisme, precum și pe sol a fost surprins în câteva cadre. Iarna pare să se „încăpățâneze” să plece din zonele montane din țară. Deși asltfel de condiții meteorologice pot fi o bucurie pentru cei mici, pentru șoferi pot deveni o reală provocare pe șosele.

Ninsori și lapoviță în anumite zone din România

În anumite zone din țară, vremea se va menține închisă și, local, se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Meteorologul de serviciu al ANM a precizat, la solicitarea Gândul, că astfel de fenomene meteo vor fi prezente, zilele următoare, la altitudini înalte. Vezi AICI cum va fi vremea în România în ultima săptămână din martie 2026.

Sursă foto: Facebook Meteoplus