Vortex polar | Ninge în România și în aprilie, și în mai. Pe ce dată scăpăm de iarnă, de fapt, potrivit meteorologilor Accuweather

Iarna își face simțită prezența mult mai târziu decât de obicei în zonele montane din România. Prognozele actualizate indică episoade de ninsoare nu doar în aprilie, ci și în luna mai, în special la altitudini mai ridicate, precum Predeal.

Conform datelor AccuWeather, în aprilie sunt mai multe intervale în care precipitațiile se transformă în lapoviță și ninsoare. Zilele de la finalul lunii martie și începutul lunii aprilie, dar și perioada 8-10 aprilie și 16 aprilie sunt marcate de astfel de episoade în zonele montane.

Și pe 26 aprilie sunt anunțate temperaturi scăzute, cu maxime de până la 8 grade.

Fenomenul continuă și în luna mai. Deși temperaturile cresc treptat, apar în continuare zile cu precipitații mixte, inclusiv ninsoare, în special în prima jumătate a lunii.

Potrivit prognozei, ultima zi în care sunt semnalate ninsori este 15 mai. În ziua următoare, condițiile meteo se stabilizează, iar precipitațiile sunt sub formă de ploaie sau dispar treptat.

Astfel, data de 16 mai marchează momentul în care, cel puțin din punct de vedere meteorologic, iarna se retrage complet din zonele montane.

După mijlocul lunii mai, valorile termice cresc constant, ajungând frecvent la 15-18 grade în timpul zilei. Nopțile rămân răcoroase, dar fără episoade de ninsoare.

Prognoza indică o tranziție lentă către primăvară târzie, cu vreme mai stabilă și fără reveniri ale iernii după jumătatea lunii mai.

