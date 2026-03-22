Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde vor fi ploi, ninsori și lapoviță. Prognoză de ultim moment, în exclusivitate pentru Gândul

Vremea se schimbă în următoarele zile, anunță meteorologul de serviciu al ANM pentru Gândul. Potrivit ultimelor informații legate de evoluția vremii, în anumite zone se vor înregistra precipitații, săptămâna viitoare. Duminică, 22 martie 2026, vremea se menține închisă. În București, maxima va fi de 10 grade Celsius. Datele se găsesc mai jos, în articol.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit ultimele date legate de evoluția situației meteo pentru ziua de duminică, 22 martie 2026, precum și cea a zilelor următoare. Potrivit ANM, vremea se va menține închisă, temporar, în cursul zilei de azi. În anumite regiuni se vor înregistra ploi slabe. Precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare vor fi prezente la altitudini de peste 1500 de metri.

„Azi, vremea se menține închisa temporar, se vor înregistra ploi slabe local, în Dobrogea, Moldova, Oltenia. Izolat, vor fi ploi în Banat și Transilvania. La peste 1500 de metri altitudine se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Local, vântul va avea intensificări, va sufla cu 40-45 km/h. Vântul va sufla cu 60-70 km/h în zona înaltă, la peste 1500 de metri altitudine. Maximele se vor încadra între 9-15 grade Celsius”, a explicat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Vremea în București, azi, 22 martie 2026

Vremea din București se va menține închisă, duminică, 22 martie 2026. În cursul acestei zile, meteorologul de serviciu al ANM a explicat că vor fi precipitații trecătoare, iar valoarea termică maximă va fi de 10 grade Celsius.

„La București, va ploua trecător slab, vântul va sufla cu 35-40 km/h, iar maxima va fi de 10 grade Celsius”, transmite ANM.

Cum va fi vremea în următoarele zile

Vremea se va schimba, în următoarele zile, anunță ANM. În unele zone montane se vor înregistra precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Altfel, vor exista intervale cu ploaie în majoritatea regiunilor din România, spre finalul lunii martie 2026.

„Luni, precipitații în sud și sud-est, izolat în rest. Marți, pe parcursul zilei, precum și miercuri va fi o vreme schimbătoare. La munte se vor înregistra precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare.

Din 26 martie 2026, joi, vremea începe să se schimbe. Joi, vineri, sâmbătă și duminică (n.r. 26, 27, 28 și 29 martie 2026), vor fi zile mai ploioase. Intervale cu ploaie mai în toate regiunile”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM.

Autorul recomandă: