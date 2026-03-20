Ion Cristoiu: Coaliția de Guvernare: Criza a trecut, boala mortală a rămas

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu și-a expus considerentele legate de coaliția de guvernare. „Criza a trecut, boala mortală a rămas”, a spus publicistul.

„Deși Sorin Grindeanu și alți lideri PSD susțin că tot ceea ce s-a întâmplat în chestiunea bugetului e o indiscutabilă victorie a PSD, după opinia mea am asistat la o înfrângere catastrofală chiar a partidului social-democrat. Din câte știți, partidul și-a concentrat bătălia dintre el și premierul Ilie Bolojan, șeful și reprezentantul grupării USR din coaliția de guvernare și din România, pe adoptarea unui amendament la Legea Bugetului vizând o protecție socială pentru cei cu pensii mici și pentru reducerea sau lichidarea CAS-ului pentru mamele care cresc copii.

Știm cu toții tărăboiul care a fost, criza care a constat în blocarea votării parlamentului de către PSD, soluția de ultim moment cu care a venit Ilie Bolojan. Sigur, bugetul va trece, dar PSD a obținut acest amendament. Însă, dacă ne regândim la poziția Partidului Social Democrat în România, dar mai ales în coaliția de guvernare, este un eșec catastrofal. V-am mai spus. Premierul Ilie Bolojan nu este pus acolo nici de Dumnezeu, nici de Iehova, nici de Allah, ci de coaliția de guvernare dominată ca majoritate, în Parlament, de Partidul Social Democrat”, a spus Ion Cristoiu.

„Criza a trecut, cancerul a rămas”

„Încă o dată reamintim, Ilie Bolojan este premier de coaliție. Și având în vedere că în coaliție ponderea o are PSD, este premierul PSD. Desigur, și al PNL, al UDMR, al USR trebuie să țină cont. Dar trebuie să țină cont cu precădere de pozițiile Partidului Social Democrat. Ilie Bolojan nu a ținut cont, nu ține cont și sigur nu va ține cont de aceste poziții. A intrat într-un război cu PSD, având drept obiectiv acela de a dovedi electoratului USR-ist, tefelist, din România că el duce o politică reformistă, corectă, europeană, în timp ce PSD duce o politică conservatoare, prăfuită, populistă.

De fapt, până și la cuvântarea ținută în Parlament, el a acuzat PSD de această politică. La rându-i, PSD îl acuză, l-a acuzat și Sorin Grindeanu joi, în Parlament, de a reprezenta interesele multinaționalelor, că este un premier al celor bogați. Așadar, de ce nu a fost un succes al PSD, ci un dezastru? Pentru că, având în vedere raportul de forțe, realitatea politică, soluția cu care a venit Ilie Bolojan trebuia făcută când s-a stabilit proiectul de buget. Nici nu trebuia cu tărăboi.

Însă, Ilie Bolojan dinandins a refuzat orice soluție să găsească bani. Sigur o avea pe aceasta. A păstrat-o până în ultim moment, pentru a demonstra românilor că Partidul Social Democrat vrea bani, că acești bani nu există și că el, Ilie Bolojan, care merge în continuare pe austeritate, pe reformă, a fost obligat să facă un fel de acrobație, să încalce legea, luând banii de la hotărârile judecătorești.

Dinandins a făcut aceasta pentru a arăta că n-are bani și că Partidul Social Democrat l-a obligat la o gravă încălcare a legii și la un atentat la statul de drept. Din acest punct de vedere, Ilie Bolojan și-a atins obiectivul. A mai dat o lovitură PSD, partid care îl sprijină să fie premier. (…) Este o catastrofă faptul că, la nivelul coaliției de guvernare, e un conflict ce nu poate fi lichidat, între premier și PSD. Sigur, poate fi lichidat în sensul că trebuie schimbat premierul cu un alt om de la PNL. Deocamdată, criza a trecut, cancerul a rămas”, a conchis publicistul.

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Sărbătoare națională! Mark Rutte, valetul lui Donald Trump, a felicitat România
11:20
Ion Cristoiu: Sărbătoare națională! Mark Rutte, valetul lui Donald Trump, a felicitat România
VIDEO Ion Cristoiu: „La ora actuală, pentru Donald Trump Cuba e mai importantă decât Iranul”
11:00, 18 Mar 2026
Ion Cristoiu: „La ora actuală, pentru Donald Trump Cuba e mai importantă decât Iranul”
VIDEO Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică
12:26, 17 Mar 2026
Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică
VIDEO Ion Cristoiu: Mărețul CPN al PSD a decis să lupte împotriva lui Ilie Bolojan mandatîndu-l pe Sorin Grindeanu să-i trimită o scrisoare „tăioasă”
11:03, 16 Mar 2026
Ion Cristoiu: Mărețul CPN al PSD a decis să lupte împotriva lui Ilie Bolojan mandatîndu-l pe Sorin Grindeanu să-i trimită o scrisoare „tăioasă”
VIDEO Ion Cristoiu: Volodimir Zelenski, „cel mai bun agent de vânzări din istorie”, a plecat din România cu buzunarele pline
12:22, 15 Mar 2026
Ion Cristoiu: Volodimir Zelenski, „cel mai bun agent de vânzări din istorie”, a plecat din România cu buzunarele pline
VIDEO Ion Cristoiu: Ca și anularea alegerilor, semnarea Parteneriatului cu Ucraina s-a făcut la ordin din afară
11:28, 14 Mar 2026
Ion Cristoiu: Ca și anularea alegerilor, semnarea Parteneriatului cu Ucraina s-a făcut la ordin din afară
Mediafax
O nouă tehnologie de producere a energiei termice și electrice este analizată de oficiali ai statului și industrie, într-o vizită tehnică în Germania.
Digi24
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar”
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la o nuntă în 2026. Și-a mărit tariful, după ce Cătălin Măruță a fost concediat de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Câtă energie consumă creierul uman? Vom putea construi vreodată un computer la fel de eficient?
FLASH NEWS O nouă „întâlnire“ tată-fiică? Unde și-a mai scos Kim Jong Un adolescenta de numai 13 ani, după ce a învățat-o să tragă cu armele
12:27
O nouă „întâlnire“ tată-fiică? Unde și-a mai scos Kim Jong Un adolescenta de numai 13 ani, după ce a învățat-o să tragă cu armele
REACȚIE Andrei Caramitru explică problema bugetului: Nu vor mai fi bani mulți ani de acum încolo să fie sparți. Deloc/Nu mai fiți ATÂT de proști
12:08
Andrei Caramitru explică problema bugetului: Nu vor mai fi bani mulți ani de acum încolo să fie sparți. Deloc/Nu mai fiți ATÂT de proști
HOROSCOP Zodia binecuvântată înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
12:01
Zodia binecuvântată înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
LEGE A fost schimbată legislația pentru subvenția de 2.250 de lei acordată pentru angajarea șomerilor
11:57
A fost schimbată legislația pentru subvenția de 2.250 de lei acordată pentru angajarea șomerilor
PODCAST ALTCEVA Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
11:46
Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
RĂZBOI SUA au început ofensiva aeriană pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Generalul Dan Caine: Avioanele A-10 și elicoptere Apache distrug blocada iraniană
11:43
SUA au început ofensiva aeriană pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Generalul Dan Caine: Avioanele A-10 și elicoptere Apache distrug blocada iraniană

