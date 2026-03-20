Ion Cristoiu: Coaliția de Guvernare: Criza a trecut, boala mortală a rămas

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu și-a expus considerentele legate de coaliția de guvernare. „Criza a trecut, boala mortală a rămas”, a spus publicistul.

„Deși Sorin Grindeanu și alți lideri PSD susțin că tot ceea ce s-a întâmplat în chestiunea bugetului e o indiscutabilă victorie a PSD, după opinia mea am asistat la o înfrângere catastrofală chiar a partidului social-democrat. Din câte știți, partidul și-a concentrat bătălia dintre el și premierul Ilie Bolojan, șeful și reprezentantul grupării USR din coaliția de guvernare și din România, pe adoptarea unui amendament la Legea Bugetului vizând o protecție socială pentru cei cu pensii mici și pentru reducerea sau lichidarea CAS-ului pentru mamele care cresc copii.

Știm cu toții tărăboiul care a fost, criza care a constat în blocarea votării parlamentului de către PSD, soluția de ultim moment cu care a venit Ilie Bolojan. Sigur, bugetul va trece, dar PSD a obținut acest amendament. Însă, dacă ne regândim la poziția Partidului Social Democrat în România, dar mai ales în coaliția de guvernare, este un eșec catastrofal. V-am mai spus. Premierul Ilie Bolojan nu este pus acolo nici de Dumnezeu, nici de Iehova, nici de Allah, ci de coaliția de guvernare dominată ca majoritate, în Parlament, de Partidul Social Democrat”, a spus Ion Cristoiu.

„Criza a trecut, cancerul a rămas”

„Încă o dată reamintim, Ilie Bolojan este premier de coaliție. Și având în vedere că în coaliție ponderea o are PSD, este premierul PSD. Desigur, și al PNL, al UDMR, al USR trebuie să țină cont. Dar trebuie să țină cont cu precădere de pozițiile Partidului Social Democrat. Ilie Bolojan nu a ținut cont, nu ține cont și sigur nu va ține cont de aceste poziții. A intrat într-un război cu PSD, având drept obiectiv acela de a dovedi electoratului USR-ist, tefelist, din România că el duce o politică reformistă, corectă, europeană, în timp ce PSD duce o politică conservatoare, prăfuită, populistă. De fapt, până și la cuvântarea ținută în Parlament, el a acuzat PSD de această politică. La rându-i, PSD îl acuză, l-a acuzat și Sorin Grindeanu joi, în Parlament, de a reprezenta interesele multinaționalelor, că este un premier al celor bogați. Așadar, de ce nu a fost un succes al PSD, ci un dezastru? Pentru că, având în vedere raportul de forțe, realitatea politică, soluția cu care a venit Ilie Bolojan trebuia făcută când s-a stabilit proiectul de buget. Nici nu trebuia cu tărăboi. Însă, Ilie Bolojan dinandins a refuzat orice soluție să găsească bani. Sigur o avea pe aceasta. A păstrat-o până în ultim moment, pentru a demonstra românilor că Partidul Social Democrat vrea bani, că acești bani nu există și că el, Ilie Bolojan, care merge în continuare pe austeritate, pe reformă, a fost obligat să facă un fel de acrobație, să încalce legea, luând banii de la hotărârile judecătorești. Dinandins a făcut aceasta pentru a arăta că n-are bani și că Partidul Social Democrat l-a obligat la o gravă încălcare a legii și la un atentat la statul de drept. Din acest punct de vedere, Ilie Bolojan și-a atins obiectivul. A mai dat o lovitură PSD, partid care îl sprijină să fie premier. (…) Este o catastrofă faptul că, la nivelul coaliției de guvernare, e un conflict ce nu poate fi lichidat, între premier și PSD. Sigur, poate fi lichidat în sensul că trebuie schimbat premierul cu un alt om de la PNL. Deocamdată, criza a trecut, cancerul a rămas”, a conchis publicistul.

