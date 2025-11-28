11 zile consecutive de ninsori în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor EaseWeather

Potrivit meteorologilor EaseWeather, vor urma 11 zile consecutive de ninsori în anumite orașe din România. Iarna pare că își va intra în grații, încă de la începutul lunii decembrie 2025, iar specialiștii în meteorologie anunță temperaturi negative în timpul zilei. Vezi prognoza mai jos.

Meteorologii EaseWeather vin cu vești noi referitoare la prognoza din luna decembrie 2025. Potrivit acestora, ultima lună din an va aduce 11 zile consecutive de ninsori în anumite orașe din România. Potrivit prognozei (vezi foto mai jos), se vor înregistra temperaturi negative chiar și în timpul zilei (până la -3 grade Celsius).

La o privire atentă asupra prognozei meteorologice pentru orașul Predeal putem observa că în perioada 8 – 18 decembrie 2025 vor fi precipitații sub formă de ninsoare. Tot în perioada respectivă, temperaturile din timpul zilei se vor situa între 6 și -3 grade Celsius. Situația va fi similară și în orașele aflate la altitudini mari (peste 800-1000 metri).

Prognoza EaseWeather: vremea în Predeal, în decembrie 2025

În prima săptămână a lunii decembrie 2025, în Predeal, temperaturile maxime se vor situa între 1 și 7 grade Celsius. De 1 decembrie 2025 sunt anunțate precipitații. Apoi, din 8 decembrie 2025 vor urma 11 zile cu ninsori și temperaturi scăzute.

8 decembrie 2025, Predeal: ninge. Temperatură maximă de -3 grade Celsius.

9 decembrie 2025, Predeal: sunt anunțate ninsori. Temperatură maximă de 2 grade Celsius.

10 decembrie 2025, Predeal: precipitații sub formă de ninsoare. Temperatură maximă de 6 grade Celsius.

11 decembrie 2025, Predeal: ninge. Se va înregistra 1 grad Celsius în timpul zilei.

12 decembrie 2025, Predeal: ninge. Temperatura atinge pragul de îngheț.

13 decembrie 2025, Predeal: ninge. Temperatura atinge pragul de îngheț.

14 decembrie 2025, Predeal: sunt anunțate ninsori. Se vor înregistra 4 grade în timpul zilei.

15 decembrie 2025, Predeal: precipitații sub formă de ninsoare. Va fi 1 grad Celsius în timpul zilei.

16 decembrie 2025, Predeal: ninge. Va fi -1 grad Celsius, ziua.

17 decembrie 2025, Predeal: sunt anunțate ninsori. Un grad Celsius pe timpul zilei.

18 decembrie 2025, Predeal: va ninge și se vor înregistra 2 grade Celsius în timpul zilei.

După data de 19 decembrie 2025, în Predeal, temperaturile din timpul zilei se vor situa între -1 și 7 grade Celsius. În anumite zile se vor înregistra ninsori, precum și vânt puternic. Finalul lunii decembrie 2025 vine cu temperaturi maxime pozitive, de 3-4 grade Celsius.

Sursă foto: EaseWeather