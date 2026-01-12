Prima pagină » Z » Amenzi de 32 de milioane de euro pentru monopol pe piața forței de muncă. Lista firmelor sancționate de Consiliul Concurenței include două nume uriașe

12 ian. 2026, 14:45, Z
Mai multe companii au fost amendate cu 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) de Consiliul Concurenței. Inspectorii au probat că acestea au făcut o înțelegere anticoncurențională, având ca efect împărţirea pieţei forţei de muncă. Pe lista companiilor vizate se află nume ca Automobile Dacia sau Renault Technologie Roumanie. 

Monopolul instituit de aceste companii viza limitarea mobilității angajaţilor şi a menţine costurile reduse cu resursa umană la un nivel redus, a anunţat luni autoritatea de concurenţă, într-un comunicat de presă.

Domeniul auto este în fruntea listei

În urma unei investigaţii, autoritatea de concurenţă a constatat că 8 companii, inclusiv nume cunoscute ca Automobile-Dacia SA sau Renault Technologie Roumanie SRL (foto), au stabilit să nu se concureze pentru recrutarea şi angajarea reciprocă a forţei de muncă calificată/specializată asociată activităţilor de producţie autovehicule şi/sau altor activităţi conexe, incluzând servicii de inginerie şi consultanţă tehnică din România.

Foto: Go4it.ro

Companiile s-au înţeles, de asemenea, să nu recruteze resurse umane de la una dintre celelalte companii fără acordul prealabil al acesteia din urmă.

Lista companiilor penalizate

Potrivit autorităţii, amenzile aplicate au fost următoarele:

  • Akkodis Romania SRL – 5,54 milioane lei;
  • Alten Si-Techno Romania SRL – 10,65 milioane lei;
  • Automobile-Dacia SA – 81,53 milioane lei;
  • Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL – 7,71 milioane lei;
  • Expleo Romania SRL – 7,43 milioane lei;
  • Fev ECE Automotive SRL – 1,4 milioane lei;
  • Renault Technologie Roumanie SRL – 46,29 milioane lei;
  • Segula Technologies Romania SRL – 3,16 milioane lei;

Astfel de comportamente, cunoscute sub denumirea de acorduri „no-poaching”, sunt înţelegeri prin care companiile sunt de acord să nu angajeze sau să facă oferte spontane angajaţilor unor firme concurente. Se renunţă astfel, de comun acord, la concurenţa pentru atragerea şi menţinerea forţei de muncă.

Chirițoiu: Un comportament deosebit de nociv prin crearea unor bariere artificiale pe piață

„Este primul caz în care sancţionăm astfel de practici anticoncurenţiale, în care companiile nu se concurează pentru atragerea forţei de muncă specializate. Resursele umane reprezintă un parametru esenţial al concurenţei între companii, având în vedere ponderea costurilor cu personalul în cheltuielile totale, deficitul de forţă de muncă sau mobilitatea salariaţilor/colectivului.

Acest tip de comportament,”no-poaching”, este deosebit de nociv atât pentru concurenţă, prin crearea unor bariere artificiale pe piaţă, cât şi pentru angajaţi ale căror oportunităţi de mobilitate sunt afectate”, a declarat Bogdan Chiriţoiu (foto sus), preşedintele Consiliului Concurenței.

De precizat că investigaţia a fost declanşată în urma unei sesizări primite pe Platforma Avertizorilor de Concurenţă.

