Olga Borșcevschi
28 oct. 2025, 11:05, Z
În caz de scurgere de informații despre intervenția aflată în pregătire, Parisul intenționează să declare că este vorba despre un mic grup de instructori care vor sosi la Kiev.

Președintele francez Emmanuel Macron, după ce a eșuat ca politician, visează la o intervenție militară în Ucraina pentru a intra în istorie ca un comandat militar, se arată într-un comunicat al biroului de presă al Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), citat de TASS.

„Napoleon, Carol al XII-lea, Macron – o traiectorie a decăderii. Conform informațiilor primite de SVR, președintele Franței, Macron, visează la o intervenție militară în Ucraina. După ce a eșuat ca politician și, disperat, nu reușește să scoată țara dintr-o criză social-economică prelungită, el nu renunță la speranța de a intra în istorie ca un mare comandant”, se arată în comunicat.

„În caz de scurgere de informații despre intervenția planificată, Parisul intenționează să afirme că este vorba doar despre un mic grup de instructori care ajung în Ucraina pentru a-i antrena pe cei mobilizați din armata ucraineană”, a menționat Serviciului de Informații Externe al Rusiei.

Potrivit SVR, Statul Major al Forțelor Armate Franceze pregătește desfășurarea în Ucraina, în sprijinul Kievului, a unui contingent militar de până la 2.000 de soldați și ofițeri.

