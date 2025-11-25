17 percheziţii la instituţii publice şi domicilii din Suceava şi Bucureşti. Poliţiştii cercetează o reţea de falsificatori de documente de identitate

17 percheziţii domiciliare au loc în dimineaţa de marţi, 25 noiembrie, derulate de polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. O parte dintre acestea au loc în Dumbrăveni şi Sălăgeni, din judeţul Suceava, la Primăria Comunei Dumbrăveni şi la Serviciul Public de Evidenţa Populaţiei, dar şi la locuinţele primarului comunei şi ale altor funcţionari publici, potrivit unor surse apropiate anchetei.

Unele dintre persoanele vizate de procurori sunt bănuite că au luat in spaţiu cetăţeni străini pentru a le face acte de identitate, scopul final fiind obţinerea paşaportului. Percheziţii au loc şi în Bucureşti, în sectoarele 1 şi 3.

Potrivit oamenilor legii investigația are ca obiect destructurarea unei rețele care ar fi obținut documente de identitate românești cu domiciliul sau cetățenia titularilor fictive.

Rețeaua este bănuită că ar fi acționat cu ajutorul unor angajați ai unui serviciu de evidență a populației și ai unei primării din județul Suceava.

Destinatarii documentelor false sunt cetățeni născuți în Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova, precum şi din alte state din fostul spațiu ex-sovietic.

Persoanele ar fi obținut cărți de identitate la domicilii fictive, în imobile improprii sau dezafectate, sau în altele, iar declarațiile de luare în spațiu ar fi fost întocmite fără acordul proprietarilor.

Procedurile ar fi fost derulate fără prezența efectivă a solicitanților în fața funcționarilor publici, fiind utilizate documente falsificate pentru a simula legalitatea demersului.

18 dintre beneficiarii actelor de identitate se află sub urmărire penală, iar procurorii îi acuză că ar fi obținut atât cărți de identitate, cât și pașapoarte pe baza unor certificate de cetățenie română falsificate anterior.

