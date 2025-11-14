Prima pagină » Știri externe » „Spălare de bani”, la propriu. O rețea internațională de infractori a curațat banii de mucegai și i-a pus la uscat în baie

„Spălare de bani”, la propriu. O rețea internațională de infractori a curațat banii de mucegai și i-a pus la uscat în baie

Ruxandra Radulescu
14 nov. 2025, 17:17, Știri externe

Poliția din Brazilia a descins săptămâna aceasta la mai multe adrese din orașul Joinville, în sudul țării, unde au destructurat o rețea internațională de infractori. În cadrul perchezițiilor, autoritățile au descoperit că răufăcătorii spălaseră, la propriu, o serie de bancnote și le puseseră la uscat. 

Polițiștii au efectuat 14 percheziții în Joinville, cel mai mare oraș din sudul Braziliei, și au confiscat peste 400.000 de reali (aproximativ 65.000 de euro) în numerar, precum și un pistol, un revolver și mai multe mașini.

Ceea ce i-a surprins pe polițiști a fost că escrocii spălaseră, la propriu bancnotele, și apoi le-au atârnat cu grijă ca să se usuce. Infractorii ascunseseră banii atât de mult timp încât bancnotele începuseră să prindă mucegai, iar suspecții ar fi încercat să curețe banii.

Poliția a efectuat 14 percheziții și a înghețat opt conturi bancare. Gruparea este acuzată de spălare de bani, trafic de droguri și constituire grup infracțional organizat. Un bărbat de 22 de ani a fost arestat pentru deținere ilegală de arme.

Infractorii ar fi încercat să ascundă proveniența banilor, prin achiziționarea unor bunuri în valoare de peste zece milioane de reali, aproximativ 1,6 milioane de euro) — în principal prin case și mașini. Polițiștii brazilieni continuă anchetarea cazului.

