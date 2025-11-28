Data exactă când vor fi virate pensiile pe card, în decembrie 2025. Când încep poștașii să distribuie banii către beneficiari, la domiciliu

Peste doar câteva zile, seniorii încep să își primească pensiile. Iată data exactă când vor fi virate pensiile pe card, în decembrie 2025, dar și perioada în care poștașii vor distribui banii către beneficiari, la domiciliu.

Mai sunt doar câteva zile până când pensionarii vor începe să își primească pensiile aferente lunii decembrie 2025. Poștașii vor începe să distribuie banii din 2 decembrie 2025, imediat după Ziua Națională a României. Beneficiarii care primesc pensia prin intermediul Poștei Românie trebuie să cunoască faptul că banii vor fi distribuiți în perioada 2-13 decembrie 2025.

Când intră pensia pe card, în decembrie 2025

Pensiile vor fi virate pe card în data de 12 decembrie 2025 (vineri), așa cum arată CNPP pe site-ul oficial. Banii virați către beneficiari ar trebui să fie disponibili în conturi cel târziu sâmbătă, 13 decembrie 2025. Circa 2,5 milioane de cetățeni români au ales să primească pensia direct pe carduri.

De menționat faptul că în condițiile în care beneficiarii nu sunt găsiți acasă pentru a primi pensiile, aceștia pot ridica banii de la oficiul poștal în termen de 2 zile lucrătoare de la data de plată. Dacă beneficiarul nu se prezintă la oficiul poștal, pensia revine la casa teritorială de pensii.

De asemenea, tot în decembrie 2025, se va oferi a doua tranșă a sprijinului de 800 de lei, așa cum prevede legea. Banii sunt virați odată cu pensia (cei 400 de lei).

„Pentru persoanele care încasează pensia în cont curent sau cont de card, în situația în care nu au fost găsite acasă și au fost avizate, documentele de informare cu privire la sumele plătite (taloanele mov), nesolicitate de beneficiari, se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs. Începând cu drepturile aferente lunii martie 2021, taloanele mov vor fi arhivate la sediul Oficiului Județean de Poștă, respectiv al Oficiilor Poștale de sector pe o perioadă de 24 luni, fără a mai fi restituite caselor teritoriale de pensii. Aceste documente de informare pot fi transmise, la cerere, la domiciliul persoanelor interesate – beneficiari sau împuterniciții acestora. După expirarea celor 24 de luni, documentele de informare vor fi transmise către casele teritoriale de pensii”, mai transmite CNPP.

Sursă foto: arhivă GÂNDUL