Un număr de 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, afectați de lipsa accesului la tratament medical de specialitate, au fost aduși în România. Însă, doar 2 vor fi tratați în țara noastră, restul fiind duși în Belgia și Norvegia.

O aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a adus luni, în România, 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, afectați dramatic de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 29 de aparținători.

Asistență SMURD pe tot timpul transportului din Israel

Avionul, care a plecat de la Otopeni luni dimineața cu destinația Israel – Aeroportul Internațional Ilan și Asaf Ramon, a aterizat la Baza 90 Transport Aerian – Otopeni luni seara, la ora 22.00. Asistența medicală pe timpul transportului a fost asigurată de o echipă formată dintr-un medic și un asistent din cadrul UPU-SMURD a Spitalului Clinic de Urgență București, respectiv un medic și doi asistenți medicali de la MapN, scrie Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) pe pagina sa de Facebook.

După aterizare, pacienții și aparținătorii au beneficiat, de asemenea, de asistența medicală și transport din partea echipajelor ISU București-Ilfov.

Ulterior, cu sprijinul unei aeronave slovace, doi pacienți și aparținătorii acestora au fost transportați în Regatul Norvegiei, iar alți 4 pacienți cu aparținătorii acestora în Regatul Belgiei. Ceilalți doi pacienți vor primi îngrijiri de specialitate în unități medicale din țara noastră.

A opta misiune din 2025 în beneficiul pacienților din Fâșia Gaza

Misiunea a fost executată în urma solicitărilor primite de la Centrul de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență al Comisiei Europene. De menționat că aceasta este a opta misiune din 2025 efectuată în beneficiul pacienților civili din Fâșia Gaza. Astfel de acțiuni au mai avut loc în lunile ianuarie, martie, aprilie, mai, iulie, septembrie și octombrie. De asemenea, în cursul anului trecut s-au mai desfășurat alte 3 misiuni de acest tip.

Prin acest demers, țara noastră își reconfirmă rolul de partener de încredere, implicat în asistența umanitară, transportul pacienților în stare gravă și oferirea de tratamente medicale de specialitate, transmit autoritățile.

