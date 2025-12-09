Prima pagină » Actualitate » 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război

8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război

09 dec. 2025, 13:51, Actualitate
8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război
Pacienți din Fîșia Gaza tratați în România. Foto: Facebook DSU

Un număr de 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, afectați de lipsa accesului la tratament medical de specialitate, au fost aduși în România. Însă, doar 2 vor fi tratați în țara noastră, restul fiind duși în Belgia și Norvegia.

O aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a adus luni, în România, 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, afectați dramatic de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 29 de aparținători.

Asistență SMURD pe tot timpul transportului din Israel

Avionul, care a plecat de la Otopeni luni dimineața cu destinația Israel – Aeroportul Internațional Ilan și Asaf Ramon, a aterizat la Baza 90 Transport Aerian – Otopeni luni seara, la ora 22.00. Asistența medicală pe timpul transportului a fost asigurată de o echipă formată dintr-un medic și un asistent din cadrul UPU-SMURD a Spitalului Clinic de Urgență București, respectiv un medic și doi asistenți medicali de la MapN, scrie Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) pe pagina sa de Facebook.

Pacienți din Fîșia Gaza tratați în România. Foto: Facebook DSU

După aterizare, pacienții și aparținătorii au beneficiat, de asemenea, de asistența medicală și transport din partea echipajelor ISU București-Ilfov.

Ulterior, cu sprijinul unei aeronave slovace, doi pacienți și aparținătorii acestora au fost transportați în Regatul Norvegiei, iar alți 4 pacienți cu aparținătorii acestora în Regatul Belgiei. Ceilalți doi pacienți vor primi îngrijiri de specialitate în unități medicale din țara noastră.

A opta misiune din 2025 în beneficiul pacienților din Fâșia Gaza

Misiunea a fost executată în urma solicitărilor primite de la Centrul de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență al Comisiei Europene. De menționat că aceasta este a opta misiune din 2025 efectuată în beneficiul pacienților civili din Fâșia Gaza. Astfel de acțiuni au mai avut loc în lunile ianuarie, martie, aprilie, mai, iulie, septembrie și octombrie. De asemenea, în cursul anului trecut s-au mai desfășurat alte 3 misiuni de acest tip.

Foto: Facebook DSU

Prin acest demers, țara noastră își reconfirmă rolul de partener de încredere, implicat în asistența umanitară, transportul pacienților în stare gravă și oferirea de tratamente medicale de specialitate, transmit autoritățile.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

După 3 ani, s-au aprins luminițele și în bradul de Crăciun din Betleem

Paradoxul Fâșiei Gaza: Palestinienii nu au acces la mâncare și medicamente, dar au acces la noile telefoane iPhone 17, care sunt la mare căutare

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată
13:57
Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
13:49
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
LIVE 🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico
13:39
🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico
ALERTĂ Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Japonia. Semnal de alarmă pentru următoarele 7 zile. Există riscul producerii unui nou seism
13:22
Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Japonia. Semnal de alarmă pentru următoarele 7 zile. Există riscul producerii unui nou seism
SPORT Echipajul României de canotaj la barca 4 rame feminin, „argint” la Campionatele Mondiale din China, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025!
13:01
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame feminin, „argint” la Campionatele Mondiale din China, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025!
EXTERNE Descoperirea care l-a făcut pe un bărbat din Anglia mai bogat 800.000 de euro. Ce a găsit într-un garaj vechi, sub biroul său de lucru
12:59
Descoperirea care l-a făcut pe un bărbat din Anglia mai bogat 800.000 de euro. Ce a găsit într-un garaj vechi, sub biroul său de lucru
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Cancan.ro
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Ce se întâmplă doctore
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Modul în care conduci ar putea prezice declinul cognitiv
HOROSCOP Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
13:49
Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
ULTIMA ORĂ În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
13:44
În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
EXCLUSIV PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare”
13:32
PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare”
CONTROVERSĂ Ginerele lui Donald Trump se află în spatele încercării Paramount de a cumpăra studiourile Warner Bros. Kushner trece de la Gaza și Ucraina, la cinematografie
13:20
Ginerele lui Donald Trump se află în spatele încercării Paramount de a cumpăra studiourile Warner Bros. Kushner trece de la Gaza și Ucraina, la cinematografie
ECONOMIE Industria, altădată mândrie națională, a ajuns piatra de moară a economiei. Cum, în loc să tracteze economia, sectorul industrial a pus frână
13:12
Industria, altădată mândrie națională, a ajuns piatra de moară a economiei. Cum, în loc să tracteze economia, sectorul industrial a pus frână
ULTIMA ORĂ Cum explică Grindeanu eșecul lui Băluță de la alegeri: „Lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația actuală”
13:03
Cum explică Grindeanu eșecul lui Băluță de la alegeri: „Lipsa unui mesaj politic puternic ne-a adus în situația actuală”

Cele mai noi