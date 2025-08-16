Întâlnirea dintre Trump și Putin, în Alaska, a fost prima față în față între șefii de stat ruși și americani de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Putin, în februarie 2022. Donald Trump călătorise în Alaska în speranța că va reuși să transforme în realitate un armistițiu în războiul ruso-ucrainean. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Ambii președinți au ridicat posibilitatea unei alte întâlniri – poate la Moscova – dar nu și-au asumat angajamente ferme. Așadar, ce urmează pentru Ucraina și pentru procesul de căutare a păcii al lui Trump?

„Sunt necesare m ăsuri foarte rapide și cuprinzătoare”

Putin se va întoarce la Moscova cu zâmbetul pe buze, consideră John E. Herbst, directorul principal al Centrului Eurasia al Atlantic Council și fost ambasador al SUA în Ucraina. Pentru a doua oară în două săptămâni, Putin și-a atins obiectivul tactic de a evita „consecințe grave” din partea Statelor Unite pentru refuzul său de a pune capăt atacurilor armate din Ucraina.

„Trump stabilise un termen limită fix, 8 august, pentru ca Putin să accepte un armistițiu. Dar, profitând de întâlnirea lui Putin cu trimisul special Steve Witkoff din 6 august, Trump a insistat pentru o întâlnire în schimb, iar termenul limită a expirat.

În ultimele zile, Trump a promis măsuri majore împotriva Rusiei dacă Putin nu își arată disponibilitatea de a face pace în Alaska. Deși atât Putin, cât și Trump au făcut referire la o întâlnire pozitivă, Trump a remarcat că nu au «ajuns acolo» în ceea ce privește marea problemă – pacea în Ucraina – deși a adăugat că este optimist că vor atinge acest obiectiv.

Este demn de remarcat faptul că Trump a spus că va discuta telefonic cu liderii NATO și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski (n.red. – ceea ce s-a și întâmplat), în timp ce Putin spera că acești lideri nu vor să interfereze cu acest proces diplomatic aflat la început de drum.

Putin anticipează că europenii vor fi dezamăgiți de raportul lui Trump și vor încerca, așa cum au făcut și înainte de această întâlnire la summit, să-l convingă să adopte o poziție mai fermă.

Trump ar trebui să-i trimită un mesaj privat lui Putin pentru a opri bombardarea orașelor și civililor ucraineni – sau se va confrunta cu noi sancțiuni. Și dacă se dovedește că Putin nu a oferit nicio concesie la Anchorage, sunt necesare măsuri foarte rapide și cuprinzătoare: sancțiuni masive împotriva Rusiei și trimiterea unui pachet major de arme americane, plătit de Europa, către Ucraina”, punctează John E. Herbst.

„Un mediu perfect pentru ca for țele lui Putin să se înr ădăcineze în Ucraina”

Se pare că discuțiile au fost pozitive, dar, din păcate, nu concludente, scrie și Leslie Shedd – cercetător la Centrul Eurasia al Atlantic Council și președintele Rising Communications.

„Acest lucru nu este prea surprinzător – Casa Albă a declarat înainte de întâlnire că acesta este un pas preliminar. Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News după întâlnire că va exista o întâlnire ulterioară între Putin și Zelenski. Dacă se va întâmpla acest lucru, ar fi un pas incredibil de pozitiv înainte. Este important de menționat că Trump părea optimist, ceea ce este un semn bun.

Trump a precizat clar că vor exista consecințe grave dacă Putin se retrage din negocieri. Se pare că este dispus să-i acorde o mică marjă de manevră în speranța că negocierile de pace vor avansa. Dar dacă Putin încearcă să-l manifleze și să încetinească progresul, mă aștept ca aceste consecințe severe să se facă simțite foarte repede.

Problema fundamentală care îngreunează acest proces este faptul că administrația Biden a încetinit, timp de doi ani și jumătate, furnizarea armelor de care Ucraina avea nevoie pentru a le câștiga.

Acest lucru a creat un mediu perfect pentru ca forțele lui Putin să se înrădăcineze în Ucraina. Acest lucru i-a oferit lui Putin un avantaj pe câmpul de luptă – încurajându-l și oferindu-i un avantaj.

Indiferent ce va ieși din asta, îl felicit pe Trump pentru eforturile sale. El vrea pace și vrea ca masacrele să înceteze – și este dispus să-și pună în joc propriul capital politic, să-și suflece mânecile și să încerce”, încheie Leslie Shedd.

„Trump se bucura, în mod evident, de lingu șirile lui Putin ”

Întâlnirea pare a fi o victorie pentru Putin, afirmă Oleh Shamshur, cercetător senior nerezident la Centrul Eurasia al Atlantic Council și fost ambasador al Ucrainei în Statele Unite.

„A existat o ceremonie solemnă și o primire călduroasă (dureros de urmărit pentru ucraineni), o ieșire din izolarea diplomatică și o nouă amânare a unei runde de sancțiuni directe și secundare mai dure. Cu alte cuvinte, a existat destul de mult pentru a vinde noua sa „victorie” publicului rus și unui public internațional format atât din prieteni, cât și din dușmani.

Așa cum era de așteptat, Putin a fost intransigent în cea mai importantă chestiune a discuțiilor – războiul Rusiei în Ucraina. A fost cinic și ipocrit (chiar și când a vorbit despre securitatea Ucrainei) în remarcile sale și, în același timp, nu a ezitat de justificarea sa obișnuită a războiului și de intenția sa de a continua agresiunea. Summit-ul nu l-a împiedicat pe Putin să atace zeci de ținte civile în Ucraina și să-și continue ofensiva de vară.

Încă nu este clar ce se va întâmpla după întâlnire.

Răspunsul depinde de cunoașterea «numeroaselor puncte de acord» la care s-a referit Trump în timpul briefingului.

A fost vorba de o mascare din partea sa sau au g ăsit el și Putin într-adev ăr un teren comun în anumite chestiuni relevante?

Vom auzi în curând de la Trump chiar și critici discrete la adresa lui Putin sau vom vedea „ consecin țe severe ” pentru absența unui acord de încetare a focului pe care îl dorea?

Deocamdată, Trump se bucura, în mod evident, de lingușirile lui Putin și nu părea să renunțe la dorința sa de a trata cu dictatorul rus ca un partener valoros, inclusiv prin valorificarea oportunităților de afaceri despre care a vorbit Putin și prin relansarea relațiilor bilaterale”, concluzionează Oleh Shamshur.

„Nu v ă lăsați păcăliți de discursurile lui Putin”

Nu vă lăsați păcăliți de discursurile lui Putin despre perspectivele de afaceri dintre SUA și Rusia, avertizează Edward Verona, cercetător senior nerezident la Centrul Eurasia al Atlantic Council, care acoperă Rusia, Ucraina și Europa de Est.

„Putin dorea să obțină un rezultat al summit-ului de la Anchorage pe care să-l poată prezenta drept o victorie pentru Rusia. Rezultatul optim pentru el ar fi fost acceptarea de către omologul său american a cererii Rusiei de concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Fidel antrenamentului său ca agent KGB, Putin a calculat probabil că ar putea apela la predilecția lui Trump pentru anunțarea de acorduri comerciale, aducând cu el însuși câteva personalități economice și de afaceri cheie din anturajul său.

Fără îndoială, spre dezamăgirea lui Putin și, din fericire, pentru Ucraina, se pare că momeala nu a reușit să atragă prada. «Nu există acord până nu există un acord», a declarat Trump în timpul conferinței de presă, ceea ce s-ar fi putut aplica la fel de mult perspectivelor de afaceri, cât și unui acord de pace mai amplu.

Cu toate acestea, este greu de imaginat că, dacă s-ar fi anunțat un cadru de investiții superficial, orice companie americană serioasă ar fi tentată să se întoarcă în Rusia. Chiar dacă sancțiunile americane ar fi atenuate, sancțiunile europene ar rămâne în vigoare, prezentând riscuri juridice și financiare în cel mai mare bloc comercial din lume. Prejudiciul adus reputației de a face afaceri într-o țară care comite crime de război ar fi inacceptabil.

Mai mult, nimic nu s-a schimbat în Rusia însăși. Corupția este endemică, iar companiile străine ar fi la mila unei elite de afaceri lacome, care nu ar avea prea multe de temut să atace companiile americane odată ce bunăvoința efemeră dintr-o reuniune la nivel înalt se evaporă”, încheie Edward Verona.

„Acest r ăzboi se va decide pe c âmpul de lupt ă”

Summit-ul din Alaska nu a schimbat reperele fundamentale ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Obiectivele Rusiei rămân maximaliste. Acest lucru a fost evident în apelurile repetate ale lui Putin de a aborda „cauzele profunde” ale războiului, un eufemism pentru Ucraina existentă ca stat complet suveran, liber de dominația rusă, susține și Brian Whitmore, cercetător senior nerezident la Centrul Eurasia, profesor asistent de practică la Universitatea din Texas-Arlington și gazda podcastului The Power Vertical.

„Acest lucru nu este surprinzător. Obiectivele lui Putin în Ucraina au fost întotdeauna ideologice și pur și simplu nu există nicio mare înțelegere care să-l satisfacă în afară de capitularea totală a Ucrainei, care nu se va întâmpla.

Acest război se va decide pe câmpul de luptă. Iar cea mai eficientă modalitate de a se asigura că se va termina pe câmpul de luptă mai devreme decât mai târziu și în favoarea Ucrainei este ca Statele Unite și aliații săi să continue să înarmeze Ucraina.

În plus, aceștia pot crește presiunea economică asupra Rusiei prin sancțiunile secundare incluse în legislația sponsorizată de senatorii americani Lindsey Graham și Richard Blumenthal.

Singurul câștigător clar, cel puțin pe termen scurt, a fost Putin, care a văzut cum izolărea sa internațională s-a încheiat.

Putin nu a obținut ridicarea sancțiunilor pe care le căuta și se pare că nu a reușit să deconecteze Ucraina de la normalizarea relațiilor economice cu Statele Unite. Dar a primit aspectul unei primiri de tip «covor roșu» din partea președintelui SUA pe teritoriul american, fără a face nicio concesie”, încheie Brian Whitmore.

