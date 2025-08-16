Prima pagină » Actualitate » Mircea Geoană, 5 CONCLUZII după întâlnirea Trump-Putin: „Deschide drumul către un acord de încetare a focului, pacea e încă departe”

Cristian Lisandru
16 aug. 2025, 11:58, Actualitate
Mircea Geoană, fost ministru de Externe al României și fost secretar general adjunct al NATO, a formulat 5 concluzii după întâlnirea istorică dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin, președintele Federației Ruse. 

Întâlnirea s-a încheiat „fără rezultate concrete”, notează Mircea Geoană pe pagina sa de Facebook, însă „deschide drumul către un acord de încetare a focului”, chiar dacă pacea este încă „departe”.

„1. Deși fără rezultate concrete, întâlnirea Trump-Putin de la Anchorage deschide drumul către un acord de încetare a focului, însă pacea e încă departe. O eventuală întâlnire între Putin și Zelenski, alături de liderii american și europeni, va reprezenta adevărul test al acceptabilității și sustenabilității planului de pace (în patru pași: încetare a focului, armistițiu, negocieri de pace, pace durabilă).

2. Temerile unora că Anchorage va reprezenta echivalentul contemporan al acordurilor de la Munchen sau Yalta s-au dovedit, încă o dată, neîntemeiate. O reamenajare a relațiilor SUA/Occident cu Rusia pe bază de confruntare/normalizare decât pe criză/conflict este însă posibilă doar dacă Rusia va renunța la pretențiile maximaliste de aducere a Ucrainei în sfera sa de influență.

America va continua să considere confruntarea cu China drept principiul organizator al politicii sale externe, cerând aliaților europeni să acopere în proporție mai mare nevoile de securitate ale continentului, inclusiv costurile unei eventuale reconstrucții a Ucrainei”, notează Mircea Geoană.

„Liderii europeni îl vor sfătui pe Zelenski să accepte un acord”

Există și riscul ca Europa să fie pusă într-un scenariu în care va trebui să ajute Ucraina fără sprijinul SUA, mai scrie Mircea Geoană.

Acesta atrate atenția, totodată, că și „capacitatea de rezistență a președintelui Zelenski este mai redusă decât în trecut”.

„3. Dacă președintele Zelenski refuză o înțelegere oneroasă pentru Ucraina, însă acceptabilă pentru SUA, Europa va fi pusă în situația de a continua să susțină Ucraina fără ajutor american, cel mai mare test de securitate și voință politică de la al doilea Război Mondial, conducând la cea mai severă criză în relația transatlantică.

4. Capacitatea de rezistență a președintelui Zelenski este însă mai redusă decât în trecut. Recentul scandal privind limitarea rolului instituțiilor anticorupție afecteazǎ poziția sa internă și externă. În spatele ușilor închise, liderii europeni îl vor sfătui pe Zelenski să accepte un acord, inclusiv pentru motivul de a evita o ruptură cu America.

Drumul către alegeri prezidențiale în Ucraina va fi astfel deschis.

5. Încercarea de normalizare a relației ruso-americane în speranța îndepărtării Rusiei de China (o operațiune “Kissinger in reverse”) va avea rezultate limitate.

Interesul ruso-chinez de a elimina hegemonia americană și de a reorganiza ordinea mondială în acord cu interesele lor este mai puternică decât interesul Rusiei de a beneficia de ridicarea sancțiunilor și de investiții și tehnologie americane”, încheie Mircea Geoană.

Trump, interviu după întâlnirea istorică cu Putin. A evaluat discuția „cu nota 10 din 10”: „Cred că suntem destul de aproape de un acord”

Trump și Putin, la o mică DISCUȚIE amuzantă după negocierile restrânse / Concluziile întâlnirii

