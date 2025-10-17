Accident în Pasajul Victoriei. Un tramvai și un autobuz ale STB s-au ciocnit în plin. 4 persoane au ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc, vineri după-amiaza, 17 octombrie 2025, în Pasajul Victoriei din București. Au fost implicate două vehicule din cadrul STB.

În urma accidentului, mai multe persoane au ajuns la spital.

Accident în Pasajul Victoriei între două vehicule ale STB

Incidentul a avut loc în jurul orei 17:45. Brigada Rutieră a fost sesizată printr-un apel la numărul de urgență 112 cu privire la producerea unui accident de circulație în Pasajul Victoriei. Ambele vehicule implicate în incidentul rutier sunt ale STB. Potrivit datelor, cei doi conducători (autobuz și tramvai) au fost testați cu aparatul etilotest. Ambele rezultate au fost negative. Sunt efectuate cercetări pentru stabilirea cauzelor în care s-a produs accidentul.

„La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că în Pasajul Victoriei s-a produs un accident de circulație, în care au fost implicate două vehicule din cadrul STB.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui tramvai care se deplasa în Pasajul Victoriei, către str. Doctor Felix, a intrat în coliziune cu un autobuz care se deplasa în aceeași direcție.

La acest moment, mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, patru dintre acestea fiind transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind zero.

Au fost aplicate restricții de circulație în Pasajul Victoriei, sensul catre str. Doctor Felix.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, transmite DGPMB – Brigada Rutieră.

Sursă foto: Facebook Info Trafic Romania

