Adrian Năstase PARTICIPĂ la Congresul PSD: „Un partid care vorbește despre o Românie respectată în Europa și în lume”

Adrian Năstase, fost premier și lider al Partidului Social Democrat, anunță că va participa la Congresul PSD, pe care îl consideră un moment decisiv pentru viitorul partidului. Acesta a transmis, într-un mesaj pe blogul său că Partidul Social Democrat are nevoie de o „refondare ideologică”.

Adrian Năstase, fost lider al PSD și premier al României, consideră Congresul de vineri al Partidului Social Democrat, un „moment crucial„ pentru formațiune și pentru România.

„Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de conștiință”, a scris Năstase, subliniind că partidul are nevoie de o refondare ideologică profundă, „nu doar de o schimbare de formă”, precizează Năstase pe blogul său.

Fostul premier afirmă că PSD trebuie să-și redescopere identitatea și să redevină „partidul tuturor generațiilor, un loc unde experiența se întâlnește cu energia tinerilor”.

„Cred cu tărie că PSD are nevoie de o refondare ideologică reală — nu doar de o schimbare de formă, ci de o reașezare a valorilor sale fundamentale în centrul acțiunii politice.

Trebuie să redescoperim esența noastră: un partid al oamenilor, al solidarității, al echității și al demnității.

Dar, mai presus de toate, PSD trebuie să fie partidul tuturor generațiilor — un loc unde experiența se întâlnește cu energia tinerilor, unde trecutul se leagă firesc de viitor, iar dialogul dintre generații devine motorul progresului”, a menționat Năstase pe blogul său.

„Mesajele noastre trebuie calibrate pornind de la valorile și interesele specifice societății românești”

În viziunea sa, stânga românească trebuie să corespundă „valorilor și intereselor specifice societății românești”.

Năstase vrea ca PSD să devină „un partid care vorbește despre echilibru, despre dezvoltare și despre o Românie demnă, respectată în Europa și în lume”.

„Mesajele noastre trebuie calibrate pornind de la valorile și interesele specifice societății românești”, menționează fostul premier.

Fostul „patriotism economic asumat”, bazat pe sprijinirea capitalului românesc, a producției interne și a muncii cinstite, în contextul unei economii integrate european, dar ghidate de interesul național.

În plan intern, Adrian Năstase pledează pentru reorganizarea profundă a structurilor partidului și pentru o selecție bazată pe competență, merit și loialitate față de idealurile social-democrate.

„Refondarea ideologică a PSD nu este doar un obiectiv intern, este un proiect pentru România”

Totodată, el susține formarea unei noi generații de lideri și revitalizarea Institutului „Șincai”, pe care îl vede ca pe un centru de reflecție doctrinară și de formare politică.

În final, Adrian Năstase vorbește despre responsabilitatea PSD într-un context geopolitic complicat, marcat de crize economice și conflicte internaționale.

„Refondarea ideologică a PSD nu este doar un obiectiv intern, este un proiect pentru România”, spune el, adăugând că partidul trebuie să contribuie „cu responsabilitate și maturitate” la menținerea stabilității țării. „Cred că România are nevoie de un PSD puternic, lucid și profund ancorat în realitatea națională. Și cred, din toată convingerea, că acest nou început poate porni chiar acum”, a încheiat Năstase.

