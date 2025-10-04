Aeroportul din München, închis din nou după semnalarea unor posibile drone

Ambele piste ale aeroportului din Munchen au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, după ce au fost observate din nou drone, au spus autoritățile, conform Reuters.

Un purtător de cuvânt al poliției aeroportuare a spus că ambele piste ale aeroportului au fost închise. Astfel, căpitanul unui avion cu destinația Londra, al cărui zbor a fost anulat, a informat pasagerii că pistele au fost închise „din cauza apariţiei unor drone în apropierea pistelor de decolare şi aterizare”, dar şi că elicopterele poliţiei se află în aer.

Flightradar24, un serviciu de urmărire a zborurilor, a indicat că cel puţin două zboruri cu destinaţia München zburau în cerc la o anumită distanţă de aeroport.

Site-ul aeroportului a indicat că cel puțin 10 zboruri cu sosire prevăzută au fost deviate începând cu ora 20:30, adică ora 21:35, ora României.

Conform presei locale, multe zboruri au fost deviate către Stuttgart. „Dacă nu ni se va permite să mai zburăm astăzi, cu siguranţă vor rămâne blocate mai mult de 3.000 de persoane, faţă de ieri”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

De precizat este că, aeroportul fusese deja închis joi seară vreme de câteva ore și în primele ore ale dimineții, după observarea unor drone neconfirmate, fapt care a perturbat zeci de zboruri.

Vineri, o dronă a fost observată în apropierea unor instalații militare la Erding, la nord-est de capitala Bavariei.

De altfel, aviația europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri în ultimele două săptămâni, din cauza apariției unor drone, pe care unele autorități le-au atribuit Rusiei. Însă Kremlinul a negat orice implicare.

Alexander Dobrindt, ministrul german de interne, a promis vineri că va propune o lege care să faciliteze solicitarea de către poliţie a ajutorului armatei pentru doborârea dronelor.

