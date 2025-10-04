Prima pagină » Actualitate » Aeroportul din München, închis din nou după semnalarea unor posibile drone

Aeroportul din München, închis din nou după semnalarea unor posibile drone

04 oct. 2025, 08:22, Actualitate
Aeroportul din München, închis din nou după semnalarea unor posibile drone
foto ilustrativa: sursa foto: hepta

Ambele piste ale aeroportului din Munchen au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, după ce au fost observate din nou drone, au spus autoritățile, conform Reuters.

Un purtător de cuvânt al poliției aeroportuare a spus că ambele piste ale aeroportului au fost închise. Astfel, căpitanul unui avion cu destinația Londra, al cărui zbor a fost anulat, a informat pasagerii că pistele au fost închise „din cauza apariţiei unor drone în apropierea pistelor de decolare şi aterizare, dar şi elicopterele poliţiei se află în aer.

Flightradar24, un serviciu de urmărire a zborurilor, a indicat cel puţin două zboruri cu destinaţia München zburau în cerc la o anumită distanţă de aeroport.

Site-ul aeroportului a indicat că cel puțin 10 zboruri cu sosire prevăzută au fost deviate începând cu ora 20:30, adică ora 21:35, ora României.

Conform presei locale, multe zboruri au fost deviate către Stuttgart. Dacă nu ni se va permite mai zburăm astăzi, cu siguranţă vor rămâne blocate mai mult de 3.000 de persoane, faţă de ieri”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Hepta

De precizat este că, aeroportul fusese deja închis joi seară vreme de câteva ore și în primele ore ale dimineții, după observarea unor drone neconfirmate, fapt care a perturbat zeci de zboruri.

Vineri, o dronă a fost observată în apropierea unor instalații militare la Erding, la nord-est de capitala Bavariei.

De altfel, aviația europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri în ultimele două săptămâni, din cauza apariției unor drone, pe care unele autorități le-au atribuit Rusiei. Însă Kremlinul a negat orice implicare.

Alexander Dobrindt, ministrul german de interne, a promis vineri că va propune o lege care să faciliteze solicitarea de către poliţie a ajutorului armatei pentru doborârea dronelor.

Autorul recomandă:

Un pasager a fost depistat în aeroport cu un craniu de om și alte rămășițe umane în bagaj. Șocant pentru ce le folosea

Traficul aerian a fost reluat pe aeroportul din Munchen după ce a fost perturbat de apariția unor DRONE

Citește și

ACTUALITATE FURTUNA din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost solicitați pentru sute de intervenții
09:59
FURTUNA din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost solicitați pentru sute de intervenții
ACTUALITATE Cum a răspuns acest student libanez din Craiova la întrebarea: „Bani de unde ai? Îți trimit părinții?”
09:56
Cum a răspuns acest student libanez din Craiova la întrebarea: „Bani de unde ai? Îți trimit părinții?”
ACTUALITATE Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar
09:29
Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar
ACTUALITATE Călin Georgescu: „CHINA este un jucător colosal. Produce 80% din energia regenerabilă, dar trăiește din energia pe cărbune și petrol”
09:18
Călin Georgescu: „CHINA este un jucător colosal. Produce 80% din energia regenerabilă, dar trăiește din energia pe cărbune și petrol”
ACTUALITATE Dedeman a achiziționat terenul fostului hipermarket PIC din Pitești, deținut anterior de La Cocoș
08:46
Dedeman a achiziționat terenul fostului hipermarket PIC din Pitești, deținut anterior de La Cocoș
VIDEO Cum își imaginează Ion Cristoiu armata TEFELIȘTILOR gândită de Moșteanu: cazarmă cu cafenele, în loc de bocanci, teniși, coafor și trotinete. Și asta nu e tot
08:02
Cum își imaginează Ion Cristoiu armata TEFELIȘTILOR gândită de Moșteanu: cazarmă cu cafenele, în loc de bocanci, teniși, coafor și trotinete. Și asta nu e tot
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Cancan.ro
Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, în București. Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru această iarnă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
Cancan.ro
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Cine este fotojurnalistul ucis într-un atac cu drone rusești, în Ucraina. Antoni se afla în misiune în regiunea Donbas
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Doliu în lumea teatrului și televiziunii. A murit legenda din „Caracatița”. Toți românii l-au urmărit
Evz.ro
Secretele scenei: cum scapă artiștii de emoții înainte de spectacol
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins cea mai clară imagine realizată vreodată cu jetul găurii negre supermasive din galaxia M87