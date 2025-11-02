Prima pagină » Social » Categoria de cetățeni care beneficiază de un ajutor financiar de până la 15.000 de lei. Ce criterii trebuie să bifeze pentru a primii banii

Categoria de cetățeni care beneficiază de un ajutor financiar de până la 15.000 de lei. Ce criterii trebuie să bifeze pentru a primii banii

02 nov. 2025, 15:15, Social
Categoria de cetățeni care beneficiază de un ajutor financiar de până la 15.000 de lei. Ce criterii trebuie să bifeze pentru a primii banii
Cine sunt cetățenii care pot primi un ajutor financiar de până la 15.000 lei / foto: Shutterstock

O categorie de cetățeni ar putea să beneficieze de un ajutor financiar de până la 15.000 de lei, în cadrul unui program care va fi deschis, zilele următoare, de către Primăria Municipiului București. Proiectul respectiv se derulează în perioada iunie 2025 – decembrie 2026, iar persoanele care doresc să beneficieze de acești bani trebuie să îndeplinească anumite condiții.

Este vorba despre proiectul „FIV3 – O șansă pentru cuplurile infertile”, un program care se va deschide, începând cu data de 3 noiembrie 2025, de către Primăria Municipiului București. În acest sens, cuplurile se pot înscrie pentru a beneficia de un ajutor financiar de până la 15.000 de lei. Banii sunt destinați tratamentului medicamentos, dar și procedurile medicale specifice fertilizării in vitro (FIV).

De menționat faptul că proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 180/04.06.2025.

Cuplurile pot beneficia de ajutor financiar, dacă îndeplinesc anumite criterii

Pentru a putea beneficia de banii oferiți prin acest proiect, care se derulează între iunie 2025 și decembrie 2026, cuplurile trebuie să îndeplinească anumite criterii.

„Primăria Municipiului Bucureşti, prin A.S.S.M.B., redeschide platforma de înscriere în proiectul FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile. În total, 150 de locuri sunt disponibile pentru cupluri şi femei singure cu indicaţie medicală pentru fertilizare in vitro (FIV)”, a anunțat duminică Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB).

Ce trebuie să știi despre program:

  • Este destinat pentru maximum 2.000 de beneficiari din București (cupluri căsătorite / necăsătorite / femei singure, diagnosticate cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală);
  • Aceste afecțiuni trebuie să rezulte în urma evaluării unui medic specialist în obstetrică-ginecologie care are competență în tratamentul infertilității și reproducere umană asistată;
  • Solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile stipulate în Regulamentul de implementare a proiectului;
  • Comisia de evaluare este cea care aprobă sprijinul;
  • Bugetul multianual pentru acest program: 30.000.000 de lei pentru 2.000 de beneficiari;
  • Obiectiv principal: creșterea natalității în rândul populației din Capitală.

„Obiectivul proiectului îl reprezintă creşterea natalităţii în rândul populaţiei, pe raza Municipiului Bucureşti, prin acordarea unui sprijin financiar pentru 2000 de beneficiari, în perioada 2025 – 2026, cu indicatie medicală pentru efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro”, arată informațiile publicate pe site-ul oficial al proiectului.

Înscrierile pot fi efectuate online, pe site-ul: https://fiv.assmb.ro/, acolo unde se accesează câmpul „Înscriere în proiect”. La această legătură poate fi consultat regulamentul privind implementarea acestui proiect.

Sursă foto: Shutterstock

