Alertă ANM: cod galben de vânt puternic în 15 județe din țară. Cum va fi vremea în București

ANM a emis o nouă alertă meteorologică pentru următoarele ore. Potrivit datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, a fost emis un cod galben de vânt puternic, valabil pentru 15 județe din țară. Meteorologii au emis și prognoza meteo pentru București, pentru ziua de duminică, 24 august 2025.

Administrația Națională de Meteorologie transmite că a fost emis un cod galben de vânt puternic pentru mai multe zone din țară. Codul galben este valabil pentru ziua de duminică, 24 august 2025, în intervalul orar 10:00 – 20:00.

ANM: cod galben de vânt puternic în 15 județe

Județele vizate sunt următoarele: Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Covasna, Galați, Harghita, Iași, Mureș, Neamț, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vrancea și Vaslui.

„În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50…60 km/h și pe arii restrânse de 70…80 km/h.

Notă: local și temporar, vântul va avea intensificări și în celelalte regiuni, cu viteze în general de 30…45 km/h”, transmite ANM.

Cum va fi vremea în București

A fost emisă și prognoza specială pentru București, în interalul orar 10:00 – 20:00. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, „în intervalul 24 august, ora 10 – 24 august, ora 20, municipiul București nu se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice”.

„Valorile termice diurne vor fi apropiate de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat (trecător cu rafale de 35…45 km/h). Temperatura maximă va fi în jurul a 28 de grade”, transmite ANM.

Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)