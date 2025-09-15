Prima pagină » Actualitate » ALERTĂ de MĂCEL la Craiova. Locuința lui Auraș, interlopul UCIS în bătaia de stradă, păzită de jandarmi. Victima s-a întors acasă în sicriu

Trupul lui Auraș, fiul liderului interlop Fane Banu, bărbatul ucis în bătaia dintre clanurile interlope, care a avut loc sâmbătă dimineață în Craiova, a fost adus acasă în sicriu. În acest timp, locuința lui Auraș este păzită de jandarmi, pentru a preveni reaprinderea conflictului între cele două tabere rivale.

Străzile Craiovei au fost scena unor fapte de violență extremă, când clanul lui Fane Banu și gruparea condusă de Viorel Părnică, zis Levier, au reaprins un conflict care mocnea de câțiva ani. Victima măcelului care a îngrozit locuitorii orașului este Auraș, fiul liderului interlop Fane Banu. Bărbatul a fost înjunghiat de mai multe ori de Manuel Leonard Adîr, zis Manu, fiul lui Levier.

Trupul lui Auraș a fost adus acasă, luni 15 septembrie. În timp ce rudele fac pregătirile pentru înmormântare, în fața casei unde locuiește familia acestuia au ajuns o dubă de jandarmi, dar și o ambulanță.

Autoritățile din Craiova iau măsuri serioase pentru a contracara un eventual atac din partea clanului rival condus de Părnică, zis Levier. La poarta reședinței impunătoare unde locuiește familia lui Auraș s-au strâns deja o mulțime de persoane care așteaptă să-și ia un ultim rămas-bun de la acesta.

Lovitura care i-a fost fatală lui Auraș a lui Banu

În urma atacului de sâmbătă liderul clanului, Fane Banu a fost rănit prin înjunghiere, însă a supraviețuit. Potrivit procurorului Costache Bogdan, moartea lui Auraș a fost cauzată de o lovitură cu un cuțit într-o zonă vitală.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj efectuează cercetări într-un dosar penal vizând săvârșirea infracțiunilor de omor, tulburare a ordinii și liniștii publice încă el are și distrugere, eveniment care a capăt atenția publică în ultimele zile. În esență, în data de 13 septembrie 2025 în jurul orelor 11, pe Bulevardul Nicolae Romanesc cu din municipiul Craiova, pe fondul unor profite anterioare, între două familii de etnie romă a avut o loc o altercație de amploare deosebită, în sensul că participanții la conflict sau lovit reciproc în mod repetat cu obiecte contondente.

În acest context, unul dintre bărbați a fost lovit cu un obiect înțepător într-o zonă vitală, ceea ce a condus la decesul său la spital. De asemenea, în timpul conflictului au fost avariate mai multe autoturisme și pe bulevardul respectiv din Craiova s-a produs o stare generalizată de panică în rândul celor prezenți, traficul rutier fiind oprit”, a declarat Costache Bogdan, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Criminalul, Manu fiul lui Levier, acuzat de omor

Autorul crimei, Manuel Leonard Adîr, zis Manu, a fost reținut sub acuzația de omor și tulburarea liniștii publice. De asemenea, alte două persoane au fost reținut pentru tulburarea liniștii publice. În ciuda faptului că a avut loc o crimă, nimeni nu a depus plângere penală.

„În urma administrării probatorului de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă cu Tribunalul Dolj și în urma activităților investigative susținute ale organelor de poliție, a fost identificat autorul infracțiunii de omor. Bărbatul a fost acuzat de comitere a infracțiunilor de omor și tulburare a ordinii și liniștii publice, împotriva sa fiind dispusă măsura preventivă a reținerii.

În plus, au mai fost identificați alți opt participanți la conflict, pe care șase s-au sustras cercetărilor până în prezent. Cu privire la alții doi, s-a dispus măsura preventivă a reținerii. În sarcina acestora a fost reținută comitere a infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, precizând faptul că până în acest moment urmărirea penală se efectuează din oficiu, nefiind depuse plângeri prealabile”, a mai precizat procurorul.

Șase persoane din cele nouă inculpate au reușit să fugă

În dosarul crimei din Craiova, au fost implicate, în total, nouă persoane, dintre care șase s-au sustras reținerii.

„În cursul zilei de 14/09/2025 Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj a formulat o propunere de arestare preventivă pentru toți cei nouă bărbați, iar propunerea a fost admisă și s-a dispus arestarea preventivă pentru cei trei aflați în custodia poliției.

În ceea ce-i privește pe cei șase bărbați care s-au sustras cercetărilor, a fost începută procedură arestării în lipsă, fiind fixat termen de judecată în acest sens, în data de 17/09/2025 cercetările continuă în prezent pentru lămurirea tuturor aspectelor care fapte au fost comise”, a mai menționat sursa citată.

De la ce a pornit măcelul dintre cele două clanuri

Vrajba dintre cele două clanuri a început atunci când nepoata lui Fane Banu a decis să fugă de lângă soțul ei, membru al clanului Părnică, după ce acesta  a devenit violent. Gestul tinerei a implicat și returnarea sumei achitate de rudele ginerelui, 50.000 de euro, la momentul mariajului.

Liderul Fane Banu ar fi achitat doar 15.00o de euro. De asemenea, cu doar două luni înainte de bătaia de pe străzile Craiovei, Auraș, unchiul fetei, și Fane Banu l-ar fi încolțit pe soțul tinerei și l-ar fi tăiat cu un cuțit de mai multe ori.

