Tânărul care l-a omorât, sâmbătă dimineața, pe Auraș al lui Banu, iar pe tatăl acestuia l-a rănit grav, în timpul bătăliei care a izbucnit, între clanuri, pe Bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, este fiul unuia dintre cei mai periculoși lideri interlopi din oraș. Criminalul practica sporturi de contact și se făcuse deja remarcat în lumea interlopă drept o persoană deosebit de violentă.

Noi detalii legate de motivele care au condus la baia de sânge de sâmbătă dimineață au început să iasă la suprafață. Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că, de fapt, ar fi vorba despre un conflict vechi de câțiva ani, când o nepoată a lui Fane Banu a fost promisă de soție unui membru al clanului condus de Viorel Parnică, zis Levier.

50.000 de euro câștigați la stabor

Sursele citate au afirmat că fata a ajuns în casa soțului impus de familia ei însă nu a trecut mult și acesta ar fi bătut-o. Tânăra ar fi fugit înapoi la casa părintească, iar în comunitatea de romi a fost organizat un stabor (instanță neoficială organizată de comunitățile de romi). La așa-zisul proces s-ar fi stabilit că bătaia domestică poate fi iertată, dar familia bărbatului ar fi trebuit să achite 50.000 de euro.

Câteva luni mai târziu, fata a fugit din nou de acasă, iar Fane Banu ar fi trebuit să dea banii înapoi. Totuși, el ar fi returnat numai 15.000 de euro, iar de aici a încolțit dușmănia dintre cele două familii.

Romii s-au întors din străinătate pentru bătaia de sâmbătă

În acest context, cu două luni înainte de măcel, soțul fetei a fost bătut și tăiat de Auraș al lui Banu, unchiul fetei și fiul lui Fane Banu, liderul clanului.

Sursele Gândul au precizat că, timp de două lui, adversarii i-au urmărit pe liderii clanului Banu și s-au întărit după ce mai multe neamuri plecate în străinătate au răspuns chemării la război și s-au întors la Craiova.

Data răzbunării a fost stabilită pentru sâmbătă dimineața, iar printre atacatori s-au numărat și Viorel Parnică, zis Levier și fiul său Manuel Leonard Adîr, zis Manu.

Conform declarațiilor unor martori, în timpul luptei, Levier ar fi fost copleșit de membrii clanului Banu care îl loveau cu bâtele în timp ce zăcea la pământ. Atunci, tânărul Manu al lui Levier a scos cuțitul și i-a lovit cu sete atât pe bătrânul Fane Banu, cât și pe fiul său, Auraș.

Deși a fost grav rănit, Banu senior a fost reanimat de medicii Spitalului Județean de Urgență Craiova însă fiul său a fost declarat mort.

Levier a provocat cea mai mare bătălie între interlopi, la Craiova

Deși are numai 20 de ani, Manuel Leonard Adîr este deja cunoscut drept un infractor cu experiență și un bătăuș redutabil. De altfel, acesta este și practicant al unor sporturi de contact, lucru care se vede inclusiv într-o fotografie pe care a postat-o pe o platformă de socializare, din care reiese că a câștigat o competiție de kickboxing organizată la Pitești.

Totodată, tatăl ucigașului, Viorel Parnică, zis Levier, este unul dintre cei mai cunoscuți lideri interlopi din Craiova. Acesta a devenit cunoscut încă din anul 2003, când s-a poziționat în fruntea clanurilor de romi de la marginea orașului în războiul pe care aceștia l-au dus împotriva „Frăției”, o grupare formată din foști sportivi de performanță, condusă de atunci de Mihai Pârvu, zis Caiac.

Deoarece provocau probleme în cluburi și restaurante, Caiac nu le permitea să intre în oraș. După ce au îndurat mai multe bătăi, romii mobilizați de Levier s-au răsculat și au provocat poate cea mai mare răfuială dintre interlopi de după Revoluție.

