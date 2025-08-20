Alertă în București. Un bărbat, cetățean străin, a tras 6 focuri de armă în direcția terasei Fredo. Polițiștii de la Secția Omoruri fac cercetări

Alertă în București, miercuri dimineață, 20 august 2025. Un bărbat a tras 6 focuri de armă pe terasa unui club din centrul orașului. Gestul cetățeanului a panicat atât clienții, cât și trecătorii. Nu există victime.

Update 20 august 2025, ora 10:00: Surse judiciare au afirmat pentru Gândul că bărbatul este un cetățean străin, de aproximativ 26 de ani. Acesta a tras șase focuri de armă în direcția terasei Fredo din Capitală. Individul este audiat de agenții de la Secția Omoruri.

Update 20 august 2025, ora 09:58. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a transmis informații legate de incidentul din această dimineață.

„La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Polițiștii Capitalei, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul”, transmite Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

În dimineața zilei de 20 august 2025, un incident alarmant a avut loc pe terasa unui club din București. Un bărbat a tras 6 focuri de armă pe terasă, gloanțele străpungând o prelată. Din fericire, nu există victime. Gestul bărbatului a creat panică atât în rândul cetățenilor, cât și în rândul clienților localului. Arma a conținut gloanțe letale.

Un bărbat a tras 6 focuri de armă pe terasa unui club din București

La scurt timp după ce a tras cele 6 focuri de armă (gloanțe letale), bărbatul a aruncat arma și a fugit. La fața locului s-a prezentat echipajul de poliție, a fost stabilit perimetrul și îl caută pe cel care a recurs la un asemenea gest, arată Stirileprotv.ro.

Gestul bărbatului s-a petrecut fulgerător, susțin martorii. Incidentul a avut loc în Centrul Vechi al Capitalei.

Focuri de armă în stațiunea Mamaia

Vă reamintim că un caz de utilizare a unei arme a avut loc în stațiunea Mamaia, la finalul lunii iunie 2025. Incidentul a avut loc în fața unui hotel din stațiune, într-o după-amiază de sâmbătă. Liniștea turiștilor și a personalului hotelului a fost tulburată, după ce un agent de pază a folosit arma din dotare, crezând că este furată o canapea dintr-o unitate de cazare lăsată în paragină.

Datele făcute publice la acea vreme arătau că cei 2 bărbați care cărau canapeaua ar fi avut acord de la unul dintre proprietari. Atunci, a fost dezactivată alarma, pentru a putea scoate piesa de mobilier din clădire. Însă, senzorii nu fuseseră dezactivați în spatele clădirii, așa că odată ce au scos canapeaua, alarma a pornit. Agenții de pază au intervenit, unul dintre ei a tras un „foc de avertisment în plan vertical”, iar cei 2 bărbați, de teamă, ar fi fugit. În cele din urmă, cei 3 bărbați au ajuns în fața polițiștilor, la audieri.

„Agentul de pază al hotelului ar fi executat un foc de avertisment în plan vertical cu armamentul din dotare”, spunea Olimpia Ceară, purtător de cuvânt IPJ Constanța.

Autorul recomandă:

Bărbatul care a furat o mașină dintr-o spălătorie din București, i-a montat alte numere și a condus-o fără permis, a fost REȚINUT

Șapte persoane au fost reținute după INCIDENTELE violente din complexul rezidențial din Sectorul 4

Accident grav pe A1 București-Pitești. Doi tineri și-au pierdut viața după ce au fost acroșați de un TIR. ”S-au luat în brațe, s-au aruncat”

Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă

Sursă foto: Shutterstock