Analiza toxicologică este cea mai importantă în cazul doctoriței din Buzău, găsită decedată în camera de gardă. Zece persoane au fost audiate ieri în această speță, iar mașina Ștefaniei Szabo, directorul medical al unității medicale , acesteia a fost perchezitionată. Anchetatorii nu exclud varianta ca doctorița să fi luat un cocktail cu medicamente foarte puternice care au dus la un stop cardiac.

Unul dintre angajații spitalului a declarat la audieri ca doctorița a luat din rezerva de medicamente de la camera de gardă mai multe calmante foarte puternice. După autopsie, doctorița a fost depusă la capela spitalului din Buzău și sâmbată va fi adusă la București pentru a fi înmormântată.

Noi detalii ies la iveală în tragedia de la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Ștefania Szabo, directorul medical al unității, a fost găsită fără viață în dimineața zilei de marți, la doar 37 de ani. În jurul său au fost descoperite o branulă și mai multe substanțe medicale, pe care le-ar fi cerut de la farmacia spitalului cu puțin timp înainte să moară.

S-a dat alarma la Spitalul Județean de Urgență din Buzău, după ce medicul Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, și director medical al instituției, a fost găsită fără suflare în camera de gardă.

Ce ar fi cerut medicul cu câteva ore înainte de tragedie

Potrivit unor surse din anchetă, cu doar câteva ore înainte de tragedie, medicul ar fi cerut de la farmacia spitalului mai multe substanțe cu efect anestezic, calmante puternice și opioide, justificând că sunt destinate unui pacient.

Însă, potrivit investigațiilor preliminare, tratamentul respectiv nu a mai ajuns la pacientul menționat, iar o parte din fiole ar fi rămas în camera de gardă, acolo unde a fost găsit trupul neînsuflețit al doctoriței, scrie Antena 3.

Lângă corpul acesteia, anchetatorii au descoperit o branulă, indiciu că ar fi putut încerca să-și administreze perfuzia singură. Colegii spun că nu ar fi fost pentru prima dată când medicul recurgea la perfuzii pentru a face față oboselii.

Ultimele clipe din viața Ștefaniei Szabo

Ștefania Szabo ar fi avut un ultim consult în jurul orei 00:30, după care s-a retras în camera de gardă. În jurul orei 6:00, un asistent a intrat în încăpere, alertat de sunetul insistent al unei alarme. Medicul fusese deja găsit fără viață.

Anchetatorii consideră cazul unul atipic. Pe numele medicului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău verifică toate pistele, de la un posibil accident provocat de administrarea greșită a substanțelor, până la epuizare extremă.

„Sunteți supraîncărcați cu tot ceea ce înseamnă activitatea dvs. Din păcate, astea sunt vremurile pe care le trăim. Unii pot rezista, unii pot cere ajutor, dar sunt și unii care pot cumva ceda. Eu regret această pierdere și îmi doresc ca, în perioada următoare, să fim toți sănătoși”, a mai spus managerul Sorin Pătrașcu.

