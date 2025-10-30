Prima pagină » Actualitate » ANALIZA care ar putea face lumină în cazul decesului Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalul Județean de Urgență Buzău. Zece persoane audiate după moartea doctoriței. Ipotezele anchetatorilor

ANALIZA care ar putea face lumină în cazul decesului Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalul Județean de Urgență Buzău. Zece persoane audiate după moartea doctoriței. Ipotezele anchetatorilor

Adina AnghelescuMara Răducanu
30 oct. 2025, 10:21, Actualitate
ANALIZA care ar putea face lumină în cazul decesului Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalul Județean de Urgență Buzău. Zece persoane audiate după moartea doctoriței. Ipotezele anchetatorilor

Analiza toxicologică este cea mai importantă în cazul doctoriței din Buzău, găsită decedată în camera de gardă. Zece persoane au fost audiate ieri în această speță, iar mașina Ștefaniei Szabo, directorul medical al unității medicale , acesteia a fost perchezitionată. Anchetatorii nu exclud varianta ca doctorița să fi luat un cocktail cu medicamente foarte puternice care au dus la un stop cardiac.

Unul dintre angajații spitalului a declarat la audieri ca doctorița a luat din rezerva de medicamente de la camera de gardă mai multe calmante foarte puternice. După autopsie, doctorița a fost depusă la capela spitalului din Buzău și sâmbată va fi adusă la București pentru a fi înmormântată.

Noi detalii ies la iveală în tragedia de la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Ștefania Szabo, directorul medical al unității, a fost găsită fără viață în dimineața zilei de marți, la doar 37 de ani. În jurul său au fost descoperite o branulă și mai multe substanțe medicale, pe care le-ar fi cerut de la farmacia spitalului cu puțin timp înainte să moară.

S-a dat alarma la Spitalul Județean de Urgență din Buzău, după ce medicul Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, și director medical al instituției, a fost găsită fără suflare în camera de gardă.

Ștefania Szabo - Foto: Facebook/Ștefania Szabo

Ștefania Szabo, directorul medical al unității medicale din Buzău, a fost găsită fără viață

Ce ar fi cerut medicul cu câteva ore înainte de tragedie

Potrivit unor surse din anchetă, cu doar câteva ore înainte de tragedie, medicul ar fi cerut de la farmacia spitalului mai multe substanțe cu efect anestezic, calmante puternice și opioide, justificând că sunt destinate unui pacient.

Însă, potrivit investigațiilor preliminare, tratamentul respectiv nu a mai ajuns la pacientul menționat, iar o parte din fiole ar fi rămas în camera de gardă, acolo unde a fost găsit trupul neînsuflețit al doctoriței, scrie Antena 3.

Lângă corpul acesteia, anchetatorii au descoperit o branulă, indiciu că ar fi putut încerca să-și administreze perfuzia singură. Colegii spun că nu ar fi fost pentru prima dată când medicul recurgea la perfuzii pentru a face față oboselii.

Stefania Szabo - Foto: Facebook/ȚȘtefania Szabo

Ștefania Szabo, directorul medical al unității medicale din Buzău, a fost găsită fără viață

Ultimele clipe din viața Ștefaniei Szabo

Ștefania Szabo ar fi avut un ultim consult în jurul orei 00:30, după care s-a retras în camera de gardă. În jurul orei 6:00, un asistent a intrat în încăpere, alertat de sunetul insistent al unei alarme. Medicul fusese deja găsit fără viață.

Anchetatorii consideră cazul unul atipic. Pe numele medicului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău verifică toate pistele, de la un posibil accident provocat de administrarea greșită a substanțelor, până la epuizare extremă.

„Sunteți supraîncărcați cu tot ceea ce înseamnă activitatea dvs. Din păcate, astea sunt vremurile pe care le trăim. Unii pot rezista, unii pot cere ajutor, dar sunt și unii care pot cumva ceda. Eu regret această pierdere și îmi doresc ca, în perioada următoare, să fim toți sănătoși”, a mai spus managerul Sorin Pătrașcu.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România: „Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet”
11:26
Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România: „Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet”
INEDIT S-a autoproclamat cel mai tânăr „președinte” din lume. Apoi a fost deportat. Britanicul care și-a creat propria „țară” pe Dunăre
10:55
S-a autoproclamat cel mai tânăr „președinte” din lume. Apoi a fost deportat. Britanicul care și-a creat propria „țară” pe Dunăre
VIDEO EXCLUSIV HAOS și îmbrânceli la Catedrala Mântuirii Neamului. Credincioșii au forțat intrarea după ore întregi de așteptare
10:33
HAOS și îmbrânceli la Catedrala Mântuirii Neamului. Credincioșii au forțat intrarea după ore întregi de așteptare
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Trump negociază un acord de putere cu CHINA”
10:30
Dan Dungaciu: „Trump negociază un acord de putere cu CHINA”
POLITICĂ Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui critică dur măsurile lui Bolojan: „A fost o greșeală FATALĂ, dezastruoasă pentru români”
10:22
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui critică dur măsurile lui Bolojan: „A fost o greșeală FATALĂ, dezastruoasă pentru români”
Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mașinile cu cele mai slabe rezultate la testele de siguranță
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai vechi club de fotbal din lume?