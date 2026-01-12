Anca Țurcașiu face eforturi să fie în formă. ”Eu, natural, nu sunt slabă”

Anca Țurcașiu, în vârstă de 55 de ani, face eforturi pentru a fi într-o formă fizică foarte bună. ”Eu, natural, nu sunt slabă”, a afimat artista.

Anca Țurcașiu arată foarte bine și este într-o formă fizică extraordinară.

Artista recunoaște că face eforturi pentru a se menține. La podcastul realizat de Adina Alberts, Anca Țurcașiu a explicat că nu este o persoană slabă în mod natural și că a moștenit predispoziția la îngrășare de la mama sa.

Anca Țurcașiu face eforturi să fie în formă. ”Am niște rigori impuse foarte clare”

”Am un stil de viață de viață de la care nu mă abat (…) Eu, natural, nu sunt slabă. Vin dintr-o familie de oameni bine de tot, mama a fost o femeie foarte frumoasă și a fost plinuță toată viața (…) Avea un prieten foarte bun la Spitalul CFR 2 (…) Mama de la 120 de kilograme într-un an de zile a ajuns la 56, îi atârnau toate alea pe ea (…) A operat-o din nou și a ajuns din nou cum era (…) Natural, eu nu sunt așa”, a explicat Anca Țurcașiu, citată de revista Viva.

”Am pus 10 kilograme în trei luni de zile. Le-am pus treptat, nu s-au văzut, iar după ce am divorțat, am slăbit, acolo am slăbit mai mult decât trebuia (…) Mâncam din ce în ce mai puțin (…) Am niște rigori impuse foarte clare, vizavi de mișcare de asemenea (…) Am lucrat foarte mult cu antrenorii în sala de sport (…) Consider că trebuie să fiu în formă”, a mai spus artista.

Anca Țurcașiu are un băiat

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai cunoscute artiste din showbiz-ul românesc. În plan personal, Anca Țurcașiu a format o familie cu medicul Cristian Georgescu timp de 23 de ani, din mariajul acestora rezultând un băiat, Radu. Cei doi s-au căsătorit în anul 1998. Anunțul despre divorțul său de Cristian Georgescu a fost făcut de Anca Țurcașiu pe pagina sa de Facebook, în data de 20 iulie 2020.

Înainte de a-l întâlni pe medicul stomatolog Cristian Georgescu, Anca Țurcașiu a trăit o poveste de dragoste cu binecunoscutul artist Gheorghe Gheorghiu. În anii ’90, Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheorghiu formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea lor de dragoste a durat patru ani.

De ceva vreme, Anca Țurcașiu are un nou iubit, Călin Șerban.