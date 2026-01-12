Prima pagină » Actualitate » Anca Țurcașiu face eforturi să fie în formă. ”Eu, natural, nu sunt slabă”

Anca Țurcașiu face eforturi să fie în formă. ”Eu, natural, nu sunt slabă”

12 ian. 2026, 12:30, Actualitate
Anca Țurcașiu face eforturi să fie în formă. ”Eu, natural, nu sunt slabă”
Galerie Foto 21
Anca Țurcașiu face eforturi să fie în formă

Anca Țurcașiu, în vârstă de 55 de ani, face eforturi pentru a fi într-o formă fizică foarte bună. ”Eu, natural, nu sunt slabă”, a afimat artista.

Anca Țurcașiu arată foarte bine și este într-o formă fizică extraordinară.

Artista recunoaște că face eforturi pentru a se menține. La podcastul realizat de Adina Alberts, Anca Țurcașiu a explicat că nu este o persoană slabă în mod natural și că a moștenit predispoziția la îngrășare de la mama sa.

Anca Țurcașiu face eforturi să fie în formă. ”Am niște rigori impuse foarte clare”

”Am un stil de viață de viață de la care nu mă abat (…) Eu, natural, nu sunt slabă. Vin dintr-o familie de oameni bine de tot, mama a fost o femeie foarte frumoasă și a fost plinuță toată viața (…) Avea un prieten foarte bun la Spitalul CFR 2 (…) Mama de la 120 de kilograme într-un an de zile a ajuns la 56, îi atârnau toate alea pe ea (…) A operat-o din nou și a ajuns din nou cum era (…) Natural, eu nu sunt așa”, a explicat Anca Țurcașiu, citată de revista Viva.

”Am pus 10 kilograme în trei luni de zile. Le-am pus treptat, nu s-au văzut, iar după ce am divorțat, am slăbit, acolo am slăbit mai mult decât trebuia (…) Mâncam din ce în ce mai puțin (…) Am niște rigori impuse foarte clare, vizavi de mișcare de asemenea (…) Am lucrat foarte mult cu antrenorii în sala de sport (…) Consider că trebuie să fiu în formă”, a mai spus artista.

Anca Țurcașiu are un băiat

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai cunoscute artiste din showbiz-ul românesc. În plan personal, Anca Țurcașiu a format o familie cu medicul Cristian Georgescu timp de 23 de ani, din mariajul acestora rezultând un băiat, Radu. Cei doi s-au căsătorit în anul 1998.  Anunțul despre divorțul său de Cristian Georgescu a fost făcut de Anca Țurcașiu pe pagina sa de Facebook, în data de 20 iulie 2020.

Înainte de a-l întâlni pe medicul stomatolog Cristian Georgescu, Anca Țurcașiu a trăit o poveste de dragoste cu binecunoscutul artist Gheorghe Gheorghiu. În anii ’90, Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheorghiu formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea lor de dragoste a durat patru ani.

De ceva vreme, Anca Țurcașiu are un nou iubit, Călin Șerban.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mario Iorgulescu, primele declarații după accidentul din 2019. Spune că a încercat să se sinucidă: „Le-am dat un mesaj de adio părinților”
12:40
Mario Iorgulescu, primele declarații după accidentul din 2019. Spune că a încercat să se sinucidă: „Le-am dat un mesaj de adio părinților”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această iarnă: un fost jucător, printre invitații serii
12:22
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această iarnă: un fost jucător, printre invitații serii
ULTIMA ORĂ În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns”
12:07
În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns”
Mediafax
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât timp ar dura să zbori în jurul lumii?
FLASH NEWS „Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari
13:33
„Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari
CONTROVERSĂ Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
13:30
Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
CONTROVERSĂ De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
13:09
De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
FLASH NEWS PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan
12:50
PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan
FLASH NEWS Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. „Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mâncat de javre, nu de molii”
12:42
Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. „Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mâncat de javre, nu de molii”
AUTO Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
11:59
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri

Cele mai noi

Trimite acest link pe