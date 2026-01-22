Andreea Bălan se pregătește de nunta cu Victor Cornea. ”Am trei rochii de mireasă”

Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, se pregătește intens pentru nunta cu Victor Cornea. ”Am trei rochii de mireasă” , a dezvăluit artista.

Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020.

De ceva vreme, Andreea Bălan formează un cuplu cu tenismenul Victor Cornea. Cei doi urmează să se căsătorească. Nunta lor va avea loc în data de 10 mai 2026, pe malul lacului Buftea. Vedeta a oferit noi detalii despre eveniment pentru revista Viva.

Andreea Bălan se pregătește de nunta cu Victor Cornea. ”Am început să împărțim invitațiile la nunta noastră”

”Nunta este după concertul meu de la Sala Palatului din București. Nunta este în luna mai. Pe 10 mai. Pregătirile sunt în toi, cum se spune”, a declarat Andreea Bălan pentru sursa mai sus-menționată.

”Da, am început să împărțim invitațiile la nunta noastră. Au un model special, în nuanțe de auriu. Dar mai întâi am Sala Palatului și apoi nunta. (…) Am trei rochii de mireasă”, a mai spus artista.