Animalul care a fost reintrodus în mai multe păduri din România, după aproape 100 de ani. Ce a determinat dispariția speciei

După aproape un secol, o anumită specie se reîntoarce în pădurile din România, în zonele de deal și câmpie. Este vorba despre cerbul lopătar, un mamifer erbivor din familia „Cervidae” considerat a fi una dintre cele mai frumoase specii de erbivore din țară. Specialiștii au expus și factorii care au determinat dispariția cerbului lopătar din pădurile românești.

Un animal este reintrodus în mai multe zone din România, după aproape 100 de ani. Cerbul lopătar, o specie erbivoră de o frumusețe aparte, își reia drumul către pădurile românești, în zonele de deal și câmpie. Repopularea pădurilor din țară cu această specie este parte a unui program derulat de Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS). De pildă, au fost introduse, deja, 25 de exemplare într-un țarc special de aclimatizare în județul Iași.

„Am amenajat țarcul ăsta de aclimatizare și deja avem 15 pui făcuți în țarc”, spune Marian Sebastian Florea, directorul AJVPS Iași.

Populația de cerbi lopătari crește în pădurile din România

Animalele sunt monitorizare atent, iar după perioada de adaptare vor fi eliberate în sălbăticie. Pentru că s-au născut, deja, pui în țarcul de aclimatizare, în păduri vor ajunge, în curând, 51 de cerbi lopătari. De menționat faptul că cele 25 de exemplare au fost achiziționate din rezervații din România și Polonia, anul trecut.

Astfel de acțiuni de repopulare a pădurilor cu cerbii lopătari au avut loc și în județul Botoșani. De pildă, în urmă cu 14 ani, au fost eliberați 60 de cerbi lopătari în pădure, iar populația prezentă a ajuns la aproape 200 de exemplare. La momentul actual, în România se găsesc aproximativ opt mii de exemplare de cerbi lopătari, notează Știrileprotv.ro.

Ce a determinat dispariția speciei?

Totuși, care sunt factorii care au determinat dispariția acestei specii? Specialiștii susțin că există mai mulți factori. Pe lângă acțiunile de braconaj (delict pe teritoriul României care se pedepsește cu amendă și cu închisoare, în funcție de gravitatea situației), dispariția speciei a fost stimulată și de schimbările climatice, precum și de vânătoarea excesivă. Pe listă se adaugă și distrugerea habitatului prin defrișări și urbanizare, un alt factor la fel de important.

„Perioadele celor două războaie mondiale au generat un colaps demografic, extinderea agriculturii intensive, pierderea pădurilor de foioase au eliminat specia aceasta”, susține Mircea Lazăr, profesor la Universitatea de Științele Vieții din Iași.

