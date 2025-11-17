Prima pagină » Actualitate » ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic

17 nov. 2025, 12:20, Actualitate
ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
ANM a emis o prognoză specială pentru București / foto cu caracter ilustrativ

Iarna dă târcoale României, iar temperaturile încep să se apropie de specificul perioadei. Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București valabilă pentru intervalul 17-20 noiembrie.

Astfel, în Capitală, vremea se schimbă radical în perioada următoare.

Vremea în Capitală

Până marți dimineață, 18 noiembrie, cerul va deveni variabil, cu probabilitate de înnorări și ploi slabe spre finalul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14…15 grade, iar cea minimă, de 7…8 grade.

Marți, cerul va avea înnorări și temporar va ploua, moderat cantitativ (20…25 l/mp), iar vântul va avea unele intensificări cu viteze de 35…45 km/h. Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei, astfel că temperatura maximă va fi de 14…15 grade, iar cea minimă de 4…5 grade.

În fine, de miercuri, 19 noiembrie, vremea se va răci accentuat. Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 7…8 grade, iar cea minimă de 5…6 grade.

În zilele următoare, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece.

De altfel, ANM transmite că va ploua în toată țara, iar la munte va ninge și se va depune strat de zăpadă.

Cum va fi vremea la munte

În după-amiaza și seara zilei de luni, în Banat și Crișana vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

În noaptea de marți spre miercuri va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte.

Local și temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40…60 km/h.

Marți, vremea se va răci accentuat în vestul, nordul, centrul și nord-estul țării, iar miercuri și în restul teritoriului.

Meteorologii au emis și o avertizare Cod galben de vânt, valabilă de luni de la ora 12.00 până marți la ora 6.00. Acesta va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

