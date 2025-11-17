Se întorc ploile. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice”

Începutul de săptămână a adus ceață, la primele ore ale dimineații, în mai multe regiuni din România. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis și mai multe coduri galbene, din această cauză, vizibilitatea fiind redusă în județele Ialomița, Cluj, Constanț, Prahova, Cluj, Bacău și Covasna.

A fost ceață și la București, în această dimineață, iar Raul Ilea, meteorologul de serviciu al ANM a oferit, pentru Gândul, prognoza meteo pentru luni, 17 noiembrie 2025.

„În țară, valori de temperatură, în continuare, pentru mediile multianuale specifice acestei date. Temperaturi maxime, în general, între 9 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în partea de sud a Olteniei, iar la noapte minimele se vor încadra între 3 și 14 grade.

Din punct de vedere al ploilor, temporar în partea de vest și nord-vest vor fi ploi ce vor avea caracter de aversă, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Însă, seara și noaptea aria ploilor se va extinde și va cuprinde, treptat, majoritatea zonelor. Lamunte vor fi intensificări ale vântului, cu rafale de până la 80 – 100 km/h la peste 1.700 m altitudine.

În București, astăzi, va fi cer variabil, dimineața vor mai fi nori joși și ceață. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 14 – 15 grade, iar la noapte minima se va situa în jurul valorii de 7 – 8 grade”, a transmis, pentru Gândul, Raul Ilea – meteorolog de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în România la ora 08:00

La ora 08:00, potrivit ANM, cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat la Miercurea Ciuc – 0 grade Celsius.

La aceeași oră, au fost 5 grade la București și Călărași, 5 grade la Constanța și 11 grade la Sulina.

11 grade au fost și la Timișoara, dar și ploaie.

La Baia Mare, termometrele au arătat 10 grade Celsius, iar la Oradea s-a înregistrat cea mai ridicată tempetratură din România, la ora 08:00 – 15 grade.

În Moldova, au fost 7 grade la Botoșani și Suceava, și 6 grade la Iași și Vaslui.

Craiovenii au avut parte, în ceastă dimienață, de 4 grade Celsius, iar la Drobeta-Turnu Severin s-au înregistrat 5 grade.

