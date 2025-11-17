Prima pagină » Știri » Se întorc ploile. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice”

Se întorc ploile. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice”

Cristian Lisandru
17 nov. 2025, 11:00, Știri
Se întorc ploile. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice”

Începutul de săptămână a adus ceață, la primele ore ale dimineații, în mai multe regiuni din România. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis și mai multe coduri galbene, din această cauză, vizibilitatea fiind redusă în județele Ialomița, Cluj, Constanț, Prahova, Cluj, Bacău și Covasna.

A fost ceață și la București, în această dimineață, iar Raul Ilea, meteorologul de serviciu al ANM a oferit, pentru Gândul, prognoza meteo pentru luni, 17 noiembrie 2025.

În țară, valori de temperatură, în continuare, pentru mediile multianuale specifice acestei date. Temperaturi maxime, în general, între 9 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în partea de sud a Olteniei, iar la noapte minimele se vor încadra între 3 și 14 grade.

  • Din punct de vedere al ploilor, temporar în partea de vest și nord-vest vor fi ploi ce vor avea caracter de aversă, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. 
  • Însă, seara și noaptea aria ploilor se va extinde și va cuprinde, treptat, majoritatea zonelor. Lamunte vor fi intensificări ale vântului, cu rafale de până la 80 – 100 km/h la peste 1.700 m altitudine.

În București, astăzi, va fi cer variabil, dimineața vor mai fi nori joși și ceață. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 14 – 15 grade, iar la noapte minima se va situa în jurul valorii de 7 – 8 grade”, a transmis, pentru Gândul, Raul Ilea – meteorolog de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în România la ora 08:00

La ora 08:00, potrivit ANM, cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat la Miercurea Ciuc – 0 grade Celsius.

  • La aceeași oră, au fost 5 grade la București și Călărași, 5 grade la Constanța și 11 grade la Sulina.
  • 11 grade au fost și la Timișoara, dar și ploaie.

Temperaturi în România – 17 noiembrie 2025, ora 080:00

  • La Baia Mare, termometrele au arătat 10 grade Celsius, iar la Oradea s-a înregistrat cea mai ridicată tempetratură din România, la ora 08:00 – 15 grade.
  • În Moldova, au fost 7 grade la Botoșani și Suceava, și 6 grade la Iași și Vaslui.

Craiovenii au avut parte, în ceastă dimienață, de 4 grade Celsius, iar la Drobeta-Turnu Severin s-au înregistrat 5 grade.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

AUTO CEAȚĂ densă în jumătate din țară. Drumurile unde vizibilitatea este de sub 50 de metri
09:07
CEAȚĂ densă în jumătate din țară. Drumurile unde vizibilitatea este de sub 50 de metri
EXCLUSIV Reformele lui Bolojan dau rezultate. Deținuții au ajuns să se păzească între ei, în număr din ce în ce mai mare, din cauza sistării angajărilor în sistemul penitenciar. 128 de pușcăriași, printre care și unul condamnat pentru omor, au fost „promovați” gardieni
16:08, 14 Nov 2025
Reformele lui Bolojan dau rezultate. Deținuții au ajuns să se păzească între ei, în număr din ce în ce mai mare, din cauza sistării angajărilor în sistemul penitenciar. 128 de pușcăriași, printre care și unul condamnat pentru omor, au fost „promovați” gardieni
Gândul de Vreme Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade
11:00, 14 Nov 2025
Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade
ULTIMA ORĂ Ce s-a ales de lozinca USR „Fără penali în funcții publice”: Suspectul Vlad Voiculescu, acuzat de ABUZ ÎN SERVICIU, a fost numit consilierul lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”
13:27, 13 Nov 2025
Ce s-a ales de lozinca USR „Fără penali în funcții publice”: Suspectul Vlad Voiculescu, acuzat de ABUZ ÎN SERVICIU, a fost numit consilierul lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”
Gândul de Vreme Când scăpăm de ceață și de frig. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
11:00, 13 Nov 2025
Când scăpăm de ceață și de frig. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
EXCLUSIV Numire politică la TVR. Vlad Pufu, fost senator PNL, în cărți pentru șefia Televiziunii Publice. Parlamentul declanșează procedura de schimbare a șefilor SRTV, SRR și AEP
15:45, 12 Nov 2025
Numire politică la TVR. Vlad Pufu, fost senator PNL, în cărți pentru șefia Televiziunii Publice. Parlamentul declanșează procedura de schimbare a șefilor SRTV, SRR și AEP
Mediafax
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
Digi24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Cancan.ro
Dan Bittman și-a tras medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Neurotehnologia avansează rapid, însă „visurile prea futuriste” ale marilor investitori riscă să afecteze realitatea
METEO ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
12:20
ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
LIFESTYLE Plantele rezistente la frig. Cum poți avea o grădină verde chiar și iarna
12:18
Plantele rezistente la frig. Cum poți avea o grădină verde chiar și iarna
JUSTIȚIE După Procurorul General, și șeful Poliției Române anunță măsuri dure în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile
12:14
După Procurorul General, și șeful Poliției Române anunță măsuri dure în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile
NEWS ALERT „Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul cu Rusia. Sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, ucide UE”, spune Viktor Orban
12:09
„Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul cu Rusia. Sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, ucide UE”, spune Viktor Orban
JUSTIȚIE Cazul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 POLIȚIȘTI, dintre care 6 cu funcții de conducere, sunt cercetați. Anunțul Șefului Poliției
12:02
Cazul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 POLIȚIȘTI, dintre care 6 cu funcții de conducere, sunt cercetați. Anunțul Șefului Poliției
EXTERNE Tom Cruise a primit mult râvnitul Oscar. Premiul i-a fost înmânat în ovațiile elitelor de la Hollywood și vine după o carieră de peste patru decenii
11:52
Tom Cruise a primit mult râvnitul Oscar. Premiul i-a fost înmânat în ovațiile elitelor de la Hollywood și vine după o carieră de peste patru decenii