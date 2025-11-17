Se întorc ploile. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice”

Începutul de săptămână a adus ceață, la primele ore ale dimineații, în mai multe regiuni din România. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis și mai multe coduri galbene, din această cauză, vizibilitatea fiind redusă în județele Ialomița, Cluj, Constanț, Prahova, Cluj, Bacău și Covasna.
A fost ceață și la București, în această dimineață, iar Raul Ilea, meteorologul de serviciu al ANM a oferit, pentru Gândul, prognoza meteo pentru luni, 17 noiembrie 2025.
„În țară, valori de temperatură, în continuare, pentru mediile multianuale specifice acestei date. Temperaturi maxime, în general, între 9 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în partea de sud a Olteniei, iar la noapte minimele se vor încadra între 3 și 14 grade.
În București, astăzi, va fi cer variabil, dimineața vor mai fi nori joși și ceață. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 14 – 15 grade, iar la noapte minima se va situa în jurul valorii de 7 – 8 grade”, a transmis, pentru Gândul, Raul Ilea – meteorolog de serviciu al ANM.
La ora 08:00, potrivit ANM, cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat la Miercurea Ciuc – 0 grade Celsius.
Craiovenii au avut parte, în ceastă dimienață, de 4 grade Celsius, iar la Drobeta-Turnu Severin s-au înregistrat 5 grade.
