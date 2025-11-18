Anunțul meteorologilor despre începutul iernii 2025: va fi mai CALD decât în mod normal. Zonele unde sunt anunțate precipitații numeroase

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în România iarna va începe cu temperaturi mai ridicate decât este normal în această perioadă a anului.

Totuși, se anunță precipitații numeroase în aproape toate regiunile țării, conform celei mai recente prognoze meteo.

ANM a dat prognoza până în 15 decembrie

Potrivit ANM, în săptămâna 18 – 24 noiembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est. Cu excepția regiunilor nord-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în sud-vestul teritoriului.

În săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie, temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi excedentare în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

În săptămâna 1 – 8 decembrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

În săptămâna 8 – 15 decembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, a precizat ANM.

Se răcește în toată țara

Pe de altă parte, ANM transmite că începând de marți vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Astfel, va ploua în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp. În Transilvania și Moldova vor fi precipitații mixte, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge și local se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 2…6 cm și izolat de 10…12 cm.

La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste unde va depăși 15 cm.

Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în estul, sud-estul și centrul teritoriului, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale în general de 40…60 km/h.

Miercuri, temperaturile maxime se vor situa între 4 și 11 grade.

