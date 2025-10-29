Suma uriașă cu care un clujean își vinde apartamentul de 69 mp. „Clujul ăsta e pe Pământ sau pe altă planetă?”

Un bărbat din Cluj-Napoca a scos la vânzare un apartament cu trei camere, iar prețul cerut a stârnit reacții în rândul internauților. Anunțul a fost publicat pe grupul de Facebook Imobiliare Cluj, acolo unde utilizatorii discută des despre prețurile locuințelor.

Astfel, bărbatul cere nu mai puțin de 399.000 de euro, preț negiociabil, pentru apartamentul său, de altfel, un preț considerat de mulți peste media pieței imobiliare locale actuale. Apartamentul cu 3 camere este situat în ansamblul rezidențial „The Nest”, pe strada Scorțarilor, una duntre cele mai căutate zone din oraș.

Apartamentul cu pricina are o suprafață de 69,2 mp și este situat într-un bloc modern din Cluj-Napoca. Locuința are 2 dormitoare luminoase, un living spațios și o bucătărie separată printr-o ușă glisantă din sticlă securizată. Apartamentul mai dispune și de două băi modern complet utilate: una cu cadă și geam, cealaltă cu duș.

Apartamentul este la etajul 7, are orientare sud-est și se vinde complet mobilat și utilat cu electrocasnice premium. De asemenea, proprietarul susține că actele sunt în regulă, fără ipotecă, iar agențiile pot să intermedieze doar cu un commision de 1%.

Însă prețul cerut, de aproape 400.000 de euro pentru 69 mp, a stârnit multe controverse în mediul online, mulți utilizatori considerând suma exagerată.

„Cu 400.000 de euro îmi cumpăr vilă în Spania, pe malul mării, cu piscină și 700 de metri de teren”, a scris un internaut. Alții au comparat piața imobiliară din Cluj cu cea din marile capitale ale lumii: „5700 euro/mp e în marile capitale ale lumii, sau în Dubai! Cu 400.000 acolo îți iei apartament de lux.”

Un alt internaut a rezumat frustrarea generală:

„Clujul ăsta e pe Pământ sau pe altă planetă? Trebuie aflat cine cere banii ăștia. Proprietarul sau agentul care fumează ceva tare”.

Autorul recomandă:

Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator

Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca