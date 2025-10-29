Prima pagină » Actualitate » Suma uriașă cu care un clujean își vinde apartamentul de 69 mp. „Clujul ăsta e pe Pământ sau pe altă planetă?”

Suma uriașă cu care un clujean își vinde apartamentul de 69 mp. „Clujul ăsta e pe Pământ sau pe altă planetă?”

29 oct. 2025, 12:24, Actualitate
Suma uriașă cu care un clujean își vinde apartamentul de 69 mp. „Clujul ăsta e pe Pământ sau pe altă planetă?”
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un bărbat din Cluj-Napoca a scos la vânzare un apartament cu trei camere, iar prețul cerut a stârnit reacții în rândul internauților. Anunțul a fost publicat pe grupul de Facebook Imobiliare Cluj, acolo unde utilizatorii discută des despre prețurile locuințelor.

Astfel, bărbatul cere nu mai puțin de 399.000 de euro, preț negiociabil, pentru apartamentul său, de altfel, un preț considerat de mulți peste media pieței imobiliare locale actuale. Apartamentul cu 3 camere este situat în ansamblul rezidențial The Nest”, pe strada Scorțarilor, una duntre cele mai căutate zone din oraș.

Apartamentul cu pricina are o suprafață de 69,2 mp și este situat într-un bloc modern din Cluj-Napoca. Locuința are 2 dormitoare luminoase, un living spațios și o bucătărie separată printr-o ușă glisantă din sticlă securizată. Apartamentul mai dispune și de două băi modern complet utilate: una cu cadă și geam, cealaltă cu duș.

Apartamentul este la etajul 7, are orientare sud-est și se vinde complet mobilat și utilat cu electrocasnice premium. De asemenea, proprietarul susține că actele sunt în regulă, fără ipotecă, iar agențiile pot să intermedieze doar cu un commision de 1%.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Însă prețul cerut, de aproape 400.000 de euro pentru 69 mp, a stârnit multe controverse în mediul online, mulți utilizatori considerând suma exagerată.

„Cu 400.000 de euro îmi cumpăr vilă în Spania, pe malul mării, cu piscină și 700 de metri de teren”, a scris un internaut. Alții au comparat piața imobiliară din Cluj cu cea din marile capitale ale lumii:

„5700 euro/mp e în marile capitale ale lumii, sau în Dubai! Cu 400.000 acolo îți iei apartament de lux.”

Un alt internaut a rezumat frustrarea generală:

Clujul ăsta e pe Pământ sau pe altă planetă? Trebuie aflat cine cere banii ăștia. Proprietarul sau agentul care fumează ceva tare”.

Autorul recomandă:

Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator

Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca

Citește și

EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo, Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător!
14:03
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo, Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător!
UTILE Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
13:33
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
VIDEO Gândul a luat pulsul Pieței Victoriei: Bolojan vrea să măcelărească administrația. Austeritatea dăunează democrației
13:29
Gândul a luat pulsul Pieței Victoriei: Bolojan vrea să măcelărească administrația. Austeritatea dăunează democrației
ANALIZĂ Au murit cu halatul pe ei. După decesul dr. Szabo, iese la iveală o realitate dură. 46 de MEDICI români și-au pierdut viața în timpul gărzilor și după
13:28
Au murit cu halatul pe ei. După decesul dr. Szabo, iese la iveală o realitate dură. 46 de MEDICI români și-au pierdut viața în timpul gărzilor și după
NEWS ALERT Nicușor Dan, după anunțul retragerii americanilor: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată”
13:03
Nicușor Dan, după anunțul retragerii americanilor: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată”
Mediafax
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Mediafax
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
Ce se întâmplă doctore
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Un tratament a prelungit viața cu 73%, arată un nou studiu
VIDEO EXCLUSIV Raluca Simbotin (MSD), la Health EU Summit: „România poate fi un exemplu european în abordarea bolilor rare și cardiovasculare”
14:09
Raluca Simbotin (MSD), la Health EU Summit: „România poate fi un exemplu european în abordarea bolilor rare și cardiovasculare”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu și retragerea militarilor SUA din România l-a determinat pe Nicușor Dan să îl cheme pe Bolojan la Cotroceni – SURSE
14:09
Oana Gheorghiu și retragerea militarilor SUA din România l-a determinat pe Nicușor Dan să îl cheme pe Bolojan la Cotroceni – SURSE
VIDEO Propagandă politică în ”Las Fierbinți” sau coincidență? Premierul Bolojan și Usr-istul Miruță, îndelung lăudați într-o scenă din cunoscutul serial
14:06
Propagandă politică în ”Las Fierbinți” sau coincidență? Premierul Bolojan și Usr-istul Miruță, îndelung lăudați într-o scenă din cunoscutul serial
EXTERNE Tragedie în vacanță. O femeie de 80 de ani, uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali, a fost găsită decedată
13:45
Tragedie în vacanță. O femeie de 80 de ani, uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali, a fost găsită decedată
EXTERNE Uraganul Melissa lovește Cuba, după ce a devastat Jamaica. Sute de mii de oameni, mutați în adăposturi și numeroase sate inundate
13:37
Uraganul Melissa lovește Cuba, după ce a devastat Jamaica. Sute de mii de oameni, mutați în adăposturi și numeroase sate inundate
VIDEO EXCLUSIV Cristian Bușoi, la Health Summit 2025: „Anul 2026 va fi cel mai dificil pentru bugetul României. Reducerea cheltuielilor nu trebuie să însemne restricționarea accesului pacienților”
13:27
Cristian Bușoi, la Health Summit 2025: „Anul 2026 va fi cel mai dificil pentru bugetul României. Reducerea cheltuielilor nu trebuie să însemne restricționarea accesului pacienților”