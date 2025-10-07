Specialiștii avertizează. Dispozitivele pe care nu ai voie să le bagi într-un prelungitor

Un prelungitor reprezintă soluția la îndemâna oricui atunci când prizele din casă sunt insuficiente.

Este ușor de folosit și practic, iar de cele mai multe ori indispensabil. Puțini știu faptul că o utilizare incorectă a unui prelungitor poate să transforme orice obiect aparent banal într-o sursă de pericol. Specialiștii avertizează că anumite electrocasnice nu ar trebui conectate la un prelungitor.

Dușmanii prelungitorului, electrocasnicele mari

De foarte multe ori, problema apare în bucătărie, acolo frigiderul, cuptorul electric, mașina de spălat vase sau cuptorul cu microunde consumă o cantitate uriașă de energie. Dacă două sau mai multe dintre aceste aparate sunt conectate la același prelungitor există un risc major de suprasarcină. Cablul se poate încinge foarte ușor și poate cauza un incendiu. Experții recomandă ca fiecare aparat să fie conectat la priză pe propriul circuit, pentru evitarea oricărui incident.

La categoria aparatelor care nu trebuie să stea permanent într-un prelungitor se numără și mașina de spălat rufe sau uscătorul. Chiar dacă nu sunt folosite permanent, aceste aparate trag curent puternic în timpul funcționării, iar fluctuațiile de tensiune pot deteriora motorul sau componentele electronice, reducând durata de viață a electrocasnicelor.

Un alt exemplu des întâlnit este cel al aparatelor de întreținere personală: uscătorul de păr, placa de întins sau ondulatorul. Acestea generează temperaturi ridicate și necesită un consum mare de energie într-un timp scurt.

Cum poți proteja locuința de riscurile unei suprasarcini electrice

Prelungitorul poate oferi confort și flexibilitate, însă utilizarea incorectă transformă acest accesoriu banal într-un real pericol pentru locuință. Pentru siguranță, fiecare aparat de mare putere trebuie conectat direct la o priză, iar prelungitoarele ar trebui folosite doar pentru dispozitive de mic consum, precum lămpi, încărcătoare sau echipamente IT de uz moderat.

