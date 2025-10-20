O descoperire uimitoare șochează întreaga lume creștină. O pâine arsă, veche de aproximativ 1.200 de ani, care poartă imaginea lui Iisus Hristos a fost descoperită de arheologi în situl Topraktepe din sudul Turciei, fostul oraș antic Eirenopolis. Specialiștii cred că această descoperire poate ajuta la înțelegerea ritualurilor creștine din acea perioadă.

Pâinea arsă datează din secolele al VII-lea sau al VIII-lea după Hristos și nu este prima descoperire de acest tip din situl Topraktepe. Alte 5 pâini carbonizate au fost descoperite în același loc, fiecare având imprimat câte un simbol specific. Spre deosebire de imaginea clasică a lui Iisus întruchipat ca un „Salvator”, pe pâinea descoperită recent, figura îl întruchipează pe Iisus ca fiind un semănător sau fermier. Specialiștii cred că această iconografie subliniază importanța fertilității și a muncii, așa cum o înțelegeau creștinii perioadei.

Inscripție în greacă descoperită pe pâinea arsă

Arheologii au descoperit și alte simboluri încrustate pe pâini, inclusiv unul care pare să fie Crucea Malteză, dar și o inscripție în limba greacă, „Cu Ziua Recunoștinței către binecuvântatul Iisus”. După traducerea acestei inscripții, specialiștii cred că pâinile ar putea fi exemple de „pâine de împărtășanie” sau pâine folosită în ritualurile creștine timpurii. De asemenea, arheologii au rămas surprinși de condițiile excelente de conservare și au transmis că descoperirile sunt printre cele mai bine conservate, identificate vreodată.

Pâinile recent scoase la lumină sunt doar câteva dintre numeroasele descoperiri din perioada creștină timpurie făcute în regiunea Anatolia-Caucaz în ultimul an. Anul trecut, în Armenia, a fost descoperită una dintre cele mai vechi biserici creștine din lume. Lăcașul de cult, descoperit în Armenia, datează din secolul al IV-lea, aceeași perioadă în care țara a adoptat oficial creștinismul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Blestemul lui Tutankhamon: Mormântul celui mai cunoscut faraon e în cea mai fragilă stare de la descoperire. Care sunt riscurile să se prăbușească

Mel Gibson a început producția continuării filmului „The Passion of the Christ”, dar fără Maia Morgenstern și Jim Caviezel. Cine sunt noii actori