Atac devastator al rușilor în zona Zaporojie. Cinci morți și opt răniți

21 nov. 2025, 07:47, Actualitate
Forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Zaporojie, orașul în care se află cea mai mare centrală nucleară din Europa, în noaptea de joi spre vineri. Oficialii au declarat că cinci persoane au fost ucise, iar opt au fost rănite.

Guvernatorul regional Ivan Fedorov a raportat atacul și a confirmat ultimele victime la ora 4:30 dimineața, ora locală, relatează Mediafax.

Atac al rușilor în Zaporojie

Potrivit presei ucrainene, The Kyiv Independent,  primele rapoarte despre atac au apărut târziu în seara zilei de joi, când s-au auzit explozii în tot orașul.

Fedorov a declarat că forțele ruse au folosit bombe ghidate KAB, care au provocat pagube importante infrastructurii civile, inclusiv cel puțin cinci clădiri de apartamente înalte.

Echipele de urgență s-au deplasat la fața locului pentru a stinge incendiile și a evalua pagubele.

