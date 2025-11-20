Prima pagină » Actualitate » Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

20 nov. 2025, 07:58, Actualitate
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești

După primele episoade de iarnă, cu ninsori în zonele montane din țară, meteorologii de la ANM și Accuweather au realizat estimările privind perioadele cu zăpezi din sezonul rece 2025-2026.

Pe baza acestor predicții, vă prezentăm un tabel care arată, pentru cele mai importante orașe din România, data probabilă la care pot apărea ninsorile în această iarnă.

Când ninge în orașul tău

Fotografia atașată ilustrează aceste intervale de timp, care diferă de la o regiune la alta a țării. Prognoza este relativă și ține cont de altitudinea la care se află orașul, circulația maselor de aer și evoluția temperaturilor.

De exemplu, predicția arată că Transilvania și nordul țării sunt primele vizate de zăpadă, iar aici avem în vedere orașele din nord și centru.

  • Cluj-Napoca – prima ninsoare serioasă ar urma să cadă chiar azi, pe 20 noiembrie;
  • Baia Mare – mâine, 21 noiembrie, este așteptată ninsoare;
  • Zalău și Târgu-Mureș – zăpezi anunțate pentru zilele de 25, respectiv 28 noiembrie.

În orașele din vest iarna pare că se va instala ceva mai târziu:

  • Reșița – ninsoare pe 24 noiembrie;
  • Hațeg – 5 decembrie;
  • Timișoara și Arad – primele ninsori, abia în 7 decembrie;
  • Deva – 10 decembrie;
  • Oradea – 13 decembrie.

Chiar dacă locuitorii de pe litoral sunt obișnuiți cu ierni mai blânde, estimările arată că anul acesta ar putea avea surprize.

  • Tulcea – o primă ninsoare serioasă ar urma să cadă pe 28 noiembrie;
  • Constanța – fulgi de zăpadă așteptați pentru 5 decembrie;
  • Mangalia – ar putea ninge pe 6 decembrie.

Prognoza pentru București

Surpriza cea mai mare vine când privim prognoza pentru București. Conform tabelului realizat pe baza predicțiilor specialiștilor, în Capitală ar urma să cadă primii fulgi de zăpadă abia pe 7 ianuarie 2026. Astfel, se pare că Bucureștiul va fi unul dintre ultimele orașe importante din țară în care zăpada își va face apariția în această iarnă.

Meteorologii insistă, totuși, că prognozele pe termen lung nu reprezintă certitudini, ci doar oferă o imagine generală asupra tendințelor care pot apărea. Trebuie ținut cont de faptul că variațiile bruște de temperatură și schimbările maselor de aer în circulația atmosferică pot modifica datele, astfel că aceste intervalele de ninsori prognozate rămân orientative.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

