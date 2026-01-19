Au crezut că este o glumă. Un bărbat din China și-a devastat locuința, pentru că soția lui a cumpărat o mașină de spălat vase fără să-l întrebe

Un bărbat din China a avut o reacție agresivă, după ce soția sa a decis să achiziționeze o mașină de spălat vase, însă fără să-l întrebe pe partener. Bărbatul a devastat locuința, supărat fiind de achiziția casnică. Apoi, și-a oferit scuzele. Vezi mai jos povestea.

Un bărbat din China și-a devastat locuința, pentru că soția lui a cumpărat o mașină de spălat vase fără să îi ceară opinia. Bărbatul, furios din cale afară, a mărturisit că aveau datorii și că nu și-ar fi permis o astfel de achiziție, momentan. Cei doi locuiesc în Guangdong, în sudul Chinei.

Bărbatul a răbufnit violent și a devastat casa. Apoi, și-a oferit scuzele, menționând că cei doi ar putea să își achiziționeze o mașină de spălat vase „mai mică”. Un filmuleț încărcat pe internet, pe 8 ianuarie, de o femeie din China arată cum soțul ei începe să distrugă totul în calea lui, în locuință. Femeia plătise pentru mașina de spălat vase prețul de 1.500 de yuani (215 dolari americani).

Îi ordonase să returneze mașina de spălat vase, apoi a devenit agresiv

Femeia a relevat și motivul pentru care a efectuat o astfel de achiziție casnică. Ea a mărturisit că o mașină de spălat vase a fost necesară, deoarece apa de la robinet este prea rece pe timpul iernii pentru a spăla vasele manual. Ea a mai susținut că partenerul de viață nu spală niciodată vasele. Soțul aflase de achiziție când s-a întâlnit cu un muncitor care venise să instaleze aparatul electrocasnic, în apartamentul închiriat.

Inițial, bărbatul i-ar fi ordonat soției să anuleze comanda și să returneze mașina de spălat vase. Femeia a refuzat, moment în care soțul ei a devenit foarte agresiv, scrie SCMP.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ