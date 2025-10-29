Prima pagină » Știri » Noi piste în cazul morții doctoriței din Buzău. Ce au descoperit anchetatorii în camera de gardă

Noi piste în cazul morții doctoriței din Buzău. Ce au descoperit anchetatorii în camera de gardă

Noi piste în cazul morții doctoriței din Buzău. Ce au descoperit anchetatorii în camera de gardă

Ancheta în cazul morții doctoriței din Buzău se complică. Anchetatorii fac un inventar complet la farmacia Spitalului Județean Buzău pentru a verifica stocurile de medicamente. Anchetatorii au extins cercetările și la ATI și UPU, secțiile spitalului care folosesc propofol, anestezicul pe care criminaliștii l-au găsit lângă trupul neînsuflețit al doctoriței.

Miercuri este programată necropsia medicului Ștefania Szabo, însă surse arată că familia a cerut un medic legist agreat, relatează Mediafax. Dacă anchetatorii aprobă cererea, necropsia ar urma să fie amânată pentru zilele următoare.

Celălalt medic aflat în gardă ar putea elucida misterul

Anchetatorii au extins cercetările și la ATI și UPU, secțiile spitalului care folosesc propofol, anestezicul pe care criminaliștii l-au găsit lângă trupul neînsuflețit, alături de alte două substanțe, diazepam și tramadol.

Se va face un inventar și la farmacia spitalului pentru a verifica dacă stocurile de propofol, corespund cu datele din documente, ce cantități au fost transferate către secțiile spitalului, precum și cine a semnat pentru ridicarea lor.

De asemenea, anchetatorii au cerut imagini de pe camerele de luat vederi. „Se pare că, luni seară, înainte de a merge spre camera de gardă în care și-a găsit tragicul sfârșit, doctorița ar fi coborât jos, la UPU, acolo unde ar fi consultat câțiva pacienți. După aceea nu a mai fost văzută și nici nu a mai răspuns la telefon. Toată lumea și-a închipuit că se odihnește, iar urgențele au fost preluate de către celălalt medic chirurg aflat în gardă. Din informațiile noastre ar fi vorba despre medicul chirurg pediatru Alma Clinciu, care are și competențe de chirurgie generală”, adaugă sursa citată.

Maşina directorului medical a fost ridicată pentru cercetări

Masina directorului medical al SJU Buzău a fost ridicată din curtea spitalului pentru cercetări. Anchetatorii au ridicat, miercuri dimineaţă, din curtea Spitalului Judeţean Buzău, maşina medicului Ştefania Szabo, găsită moartă cu o zi în urmă în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, autovehiculul urmând să fie verificat.

Necropsia urmează să fie terminată în cursul zilei de miercuri, cu excepţia probelor toxicologice, care vor fi trimise la IML, iar rezultatele acestora vor veni peste cateva zile. Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită moartă marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

