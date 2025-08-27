Prima pagină » Actualitate » Avocatul Gabriel Zbârcea, propus pentru conducerea SRI. „Sunt român și patriot de când mă știu, dezbinarea și luptele interne nu duc nicăieri

Avocatul Gabriel Zbârcea, propus pentru conducerea SRI. „Sunt român și patriot de când mă știu, dezbinarea și luptele interne nu duc nicăieri

Cristian Lisandru
27 aug. 2025, 15:16, Actualitate
Avocatul Gabriel Zbârcea, propus pentru conducerea SRI. „Sunt român și patriot de când mă știu, dezbinarea și luptele interne nu duc nicăieri

Avocatul Gabriel Zbârcea – co-fondator al firmei de avocatură Țuca Zbârcea și Asociații – este propunerea președintelui Nicușor Dan pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI), potrivit surselor politice.

Gabriel Zbârcea este un avocat foarte cunoscut în România, având o vastă expertiză şi cunoaştere atât pe zona privată, cât şi pe zona publică, notează Financial Inteligence.

  • Gabriel Zbârcea are o experiență cuprinzătoare în fuziuni și achiziții, legislația în domeniul energiei și gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova.
  • A fost consilier pentru companii românești și multinaționale de top, având o experiență semnificativă în consilierea clienților din Statele Unite, Franța, Regatul Unit și Germania.
  • A asistat cu succes la joint-venture-uri internaționale și restructurări corporative, precum și la dezvoltarea de investiții la scară largă, cum ar fi proiecte majore de tip greenfield în sectoarele energiei regenerabile, petrolului, gazelor, mineritului și oțelului.
  • A jucat un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacții de privatizare din România în domeniul energiei electrice, petrolului și gazelor.

Șansa României stă în oameni

Într-un interviu acordat, în 2024, pentru Financial Intelligence, Gabriel Zbârcea spunea că România este o țară superbă”.

Am spus-o și o voi susține mereu. Este casa mea, țara părinților și bunicilor mei, țara copiilor mei, locul în care mă simt cel mai bine, mă simt împlinit alături de cei dragi. România are foarte multe atuuri. În primul rând, oamenii: avem o țară cu oameni creativi, calzi, cu credință în Dumnezeu, inteligenți, descurcăreți, care au trăit și experimentat multe, regimul comunist, tranziția spre o societate democratică și economia de piață. Toate aceste încercări ne-au pregătit pentru viață și provocările ei.

Românii sunt mai greu de păcălit, avem valori și repere adânc săpate în conștiința de neam. Apoi amplasarea geografică: munte, mare, deltă, avem peisaje unice în lume. Poziționarea geografică este un mare avantaj și din punct de vedere strategic și geopolitic. Nu în ultimul rând, stabilitatea, suntem și am fost o țară stabilă. Nu avem probleme legate de infracționalitatea violentă, terorism, poluare, nu avem convulsii sociale de mare amploare.

Șansa României stă în oameni. Oamenii vor genera schimbarea și politicienii o vor pune în aplicare. Avem nevoie de unitate. Dezbinarea și luptele interne nu duc nicăieri, din contră, ne fac vulnerabili.

Sper ca toți cei implicați în mecanismul decizional să înțeleagă că țara trebuie, mereu, pusă pe primul loc și nu interesele de partid și cu atât mai puțin interesele personale”, a declarat Gabriel Zbârcea.

Întrebat dacă democrația şi-a atins limitele, Gabi Zbârcea a precizat: „Democrația va urma cursul timpurilor noi pe care le trăim și, sper eu, se va reinventa. Ca să îl citez pe Churchill, «democrația este un sistem politic prost, însă rămâne cel mai bun dintre cele pe care omenirea le-a inventat». Pe cei care se plâng de democrație, pe neomarxiștii de pe rețelele sociale, îi rog să meargă în schimb de experiență în Coreea de Nord sau să citească «Drumul spre libertate” Yeonmi Park»”, spunea Gabriel Zbârcea.

Pe 13 iunie 1990, am fost printre cei care am forțat reintrarea în Piața Universității”

Înainte de a fonda Ţuca Zbârcea şi Asociaţii acum 20 de ani, Gabi Zbârcea a făcut parte din echipa Mușat & Asociații (Deputy Managing Partner și Partner, între 1997–2004), a fost Consilier de Stat al Prim-ministrului (decembrie 2004–ianuarie 2005) și Președinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (ianuarie–septembrie 2005).

Gabi Zbârcea este absolvent al Liceului Gheorghe Lazăr şi al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept. Într-un interviu recent, acordat juridice.ro, acesta își amintea că, în timpul liceului, mi-am dat seama că nu doresc să merg în niciun caz spre matematică și fizică. Nu-mi plăcea deloc matematica și fizica și am știut de prin clasa a XI-a că vreau să merg la Drept. Deşi m-am apucat să învăţ pentru Drept doar cu câteva luni înainte şi admiterea era foarte grea, am intrat al 70-lea”.

Noi am fost generația care am trăit Revoluţia din 1989. Eram în clasa a XI-a în 1989. Eram cu fratele meu în Piaţa Universităţii, la Revoluţie, şi îmi amintesc că mama ne căuta prin piaţă ca să mergem acasă, pentru că se trăgea cu trasoare. Eram dornic de libertate.

  • După `90, am militat împreună cu mulți dintre colegii de generație în Piața Universității. Am avut pancartă cu Liceul Lazăr, am avut un eveniment în cadrul liceului în care fostul prim-ministru Petre Roman a venit să se prezinte într-un amfiteatru și, brusc, au început să circule baloane cu Votez Ion Rațiu.
  • Am început să cântăm Imnul Golanilor, până când premierul Petre Roman a plecat.
  • Pe 13 iunie 1990, am fost printre cei care am forțat reintrarea în Piața Universității. Credeam că avem puterea să înfrângem acea hoardă de mineri si am încercat să intrăm în piață. Îmi amintesc că un miner m-a întrebat cu cine am votat. Și i-am spus că nu am vârsta de vot, ceea ce era adevărat.
  • N-am putut să votez în 1990, dar pentru mine fenomenul Piața Universității m-a marcat. Multe din lucrurile care s-au întâmplat în evoluția mea ulterioară au avut ca rădăcină fenomenul Piața Universității.

Primul lucru pe care l-am făcut când am intrat la Facultatea de Drept a fost să mă înscriu în Liga Studenților şi am reuşit să fiu preşedintele acestei organizaţii circa doi ani şi jumătate. În perioada în care am fost președinte, Liga a fost o organizație extrordinar de puternică, mult mai puternică decât organizațiile de tineret sau studențești ale partidelor politice.

Ştiu că, la acea vreme, am făcut un proiect de lege cu sprijinul profesorului Lucian Mihai, de urgentare a judecății și a urmăririi penale împotriva celor care au participat la faptele de reprimare din decembrie 1989”, și-a amintit Gabriel Zbârcea.

Au fost 20.000 de oameni care au mărşăluit prin Bucureşti pentru cauza românească și patriotică

Nu am reuşit să strângem decât 100.000 de semnături”, a mai spus Gabriel Zbârcea, iar legea ne cerea să avem 250.000 de semnături ca inițiativă populară. Aşa că am trimis proiectul Seniorului Corneliu Coposu. El a fost inițiatorul acelui proiect de lege, dar nu s-a adoptat nici până astăzi, motiv pentru care Dosarul Revoluției este încă pe rol după atâția și atâția ani”.

Tot pe acea vreme am protestat împotriva regimului Iliescu – Operațiunea Zidul și am organizat un marș, am mers la Cotroceni și am vopsit zidul cu tot felul de culori. Ni s-a părut că idealurile Revoluției fuseseră furate și întinate și am vrut să luptăm. Am mai organizat un miting foarte mare împotriva guvernului Văcăroiu, s-a numit Operațiunea Gunoi, ocazie cu care am adus niște gunoaie simbolice în fața Guvernului. A fost un marș studențesc.

Dar probabil cele mai faine imagini ale Ligii Studenților din perioada mea au fost cele legate de manifestațiile pentru eliberarea lui Ilie Ilașcu (n.red – pe 2 iunie 1992, Ilașcu și alți trei români moldoveni au fost arestați de GRU – Serviciul secret al Armatei Federației Ruse). A fost deținut politic al regimului de la Tiraspol între 1992-2001. În 1993 a fost condamnat la moarte de către o instanță neconstituțională subordonată politic Moscovei.

După ce Ilie Ilașcu, pe care l-am considerat la momentul respectiv o victimă a regimului comunist, a fost arestat și întemnițat, am blocat Universitatea. Au fost 20.000 de oameni care au mărşăluit prin Bucureşti pentru cauza românească și patriotică. Eu sunt român și patriot de când mă știu”, a declarat avocatul Gabriel Zbârcea pentru juridice.ro.

înclin în fata eroilor văzuți sau nevăzuți, știuți sau neștiuți ai acestei țări”

Pe lângă experiența sa juridică, Gabriel Zbârcea și-a perfecționat abilitățile și talentele în sectorul public în calitate de consilier de stat al prim-ministrului României și președinte al Agenției Române de Privatizare (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat – AVAS). De asemenea, a fost președinte al Comisiei de Privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR) și președinte al Comitetului Interministerial pentru Angajamentele de Aderare la UE – Capitolul 6 „Concurență” – Guvernul României.

  • Țuca Zbârcea & Asociații sprijină campania „Onor Veteranilor de Război”, derulată de Ministerul Apărării Naționale cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie.
  • Campania „Onor Veteranilor de Război” celebrează nu mai puțin de 437 de veterani și 13 văduve de război din România, precum și singurul veteran de război în viață din Republica Moldova.
  • De asemenea, în cadrul ceremoniei militare și religioase de depunere de coroane, jerbe și buchete de flori, dedicată Zilei Veteranilor de Război de la Monumentul Eroilor Patriei sunt comemorați cei peste 900.000 de morți, dispăruți, prizonieri, răniți și invalizi (circa 92.000 decedați) din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cred că nu există familie din România care să nu aibă un erou, un soldat, un caporal, un general care a dat tribut de sânge întru apărarea neamului strămoșesc. Bunicul meu, Anghel Arghirescu, învățător în comuna Orbeasca și căpitan în Armata a 4-a, se numără printre cei 11.500 de dispăruți în asediul Odesei-1941. Bunica mea nu a încetat să îi scrie scrisori lui Stalin vreme de zece ani, în speranța că soțul ei trăiește, undeva prin Siberia. Mă înclin în fata eroilor văzuți sau nevăzuți, știuți sau neștiuți ai acestei țări. Cinste lor!”, a mai declarat avocatul Gabriel Zbârcea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Victoriile tactice, căsătoria de conveniență și ÎNFRÂNGEREA strategică. „Poziția Moscovei este neschimbată, Ucraina se află într-o poziție dificilă”

NATO vs. Rusia lui Putin, sabia cu două tăișuri. Geopolitical Futures: „Ucraina nu este locul potrivit pentru a lupta împotriva rușilor”

Confederația Națională Patronală UGIR-1903 cere DEMISIA Guvernului Bolojan: „A venit timpul să plece, actualul Executiv distruge România”

Izolarea Rusiei și jocul pe termen lung la Kremlin. „Putin știe că legăturile strânse cu Occidentul i-ar expune pe ruși la idei LIBERALE periculoase”

Citește și

GUVERN Bolojan spune răspicat în fața agenției de rating Moody’s că „România traversează o CRIZĂ bugetară”
16:48
Bolojan spune răspicat în fața agenției de rating Moody’s că „România traversează o CRIZĂ bugetară”
ACTUALITATE Top 10 cele mai frumoase orașe de vizitat din România. De la orașe vibrante până la medievale
16:42
Top 10 cele mai frumoase orașe de vizitat din România. De la orașe vibrante până la medievale
VIDEO Mihai Tudose, ironii la adresa lui Bolojan, cu privire la data alegerilor pentru Capitală: „Băluță zice „da” și Bolojan organizează alegeri în 2028″
16:25
Mihai Tudose, ironii la adresa lui Bolojan, cu privire la data alegerilor pentru Capitală: „Băluță zice „da” și Bolojan organizează alegeri în 2028″
VIDEO Mihai Tudose: „Mi s-a făcut rău când am văzut interviul lui Bolojan în Bloomberg!”
15:50
Mihai Tudose: „Mi s-a făcut rău când am văzut interviul lui Bolojan în Bloomberg!”
JUSTIȚIE Adunarea generală a procurorilor Anticorupție a decis ca DNA să sprijine protestele, solicită retragerea proiectului, dar NU suspendă activitatea!
15:38
Adunarea generală a procurorilor Anticorupție a decis ca DNA să sprijine protestele, solicită retragerea proiectului, dar NU suspendă activitatea!
TURISM Programul „Litoralul pentru toți” oferă prețuri REDUSE și cu 50% față de cele din plin sezon, de la 1 septembrie. Care sunt cele mai ieftine oferte
15:35
Programul „Litoralul pentru toți” oferă prețuri REDUSE și cu 50% față de cele din plin sezon, de la 1 septembrie. Care sunt cele mai ieftine oferte
Mediafax
Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski pentru negocieri de pace, afirmă premierul canadian Mark Carney
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Mediafax
Suma uriașă cu care au contribuit doi români la Pilonul II într-o singură lună
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Este vorba de Bruce Willis. Veștile nu sunt deloc bune: „A fost o decizie dureroasă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Serviciul militar voluntar, introdus prin lege. Vor merge în Armată 6 luni. Va fi permisă și recrutarea obligatorie
Evz.ro
Profesor judecat pentru viol, la catedră. Caz scandalos, copii în pericol
A1
Incendiu în complexul Dragonul Roşu din Bucureşti! Focul s-a întins pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi, cu degradări de fum
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP 28 august 2025. Surpriză totală pentru o zodie! Acesta primește o sumă importantă de bani când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Gaza, dincolo de titluri: cum a început, care este miza și de ce pacea pare mereu amânată
AUTO Pietonii traversează intersecțiile aglomerate cu ochii în TELEFOANE și cu CĂȘTILE pe urechi. Câteva clipe de neatenție pot fi fatale
16:47
Pietonii traversează intersecțiile aglomerate cu ochii în TELEFOANE și cu CĂȘTILE pe urechi. Câteva clipe de neatenție pot fi fatale
EXTERNE Turcia condamnă declarațiile lui Netanyahu privind genocidul armean: „Încearcă să MUȘAMALIZEZE crimele comise de el și de Guvernul său”
16:45
Turcia condamnă declarațiile lui Netanyahu privind genocidul armean: „Încearcă să MUȘAMALIZEZE crimele comise de el și de Guvernul său”
EXTERNE Mai mulți funcționari publici au fost suspendați după ce l-au CRITICAT public pe Donald Trump
16:33
Mai mulți funcționari publici au fost suspendați după ce l-au CRITICAT public pe Donald Trump
EXTERNE SONDAJ: Cei mai mulți dintre americani sunt de acord cu impunerea de sancțiuni economice partenerilor comerciali ai Rusiei
16:23
SONDAJ: Cei mai mulți dintre americani sunt de acord cu impunerea de sancțiuni economice partenerilor comerciali ai Rusiei
COMUNICAT AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă
16:07
AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă
VIDEO Mihai Tudose: „Lucrurile au început să meargă rău pentru DEFICIT de la împrumuturile din pandemie. De vină sunt Orban și Cîțu”
15:57
Mihai Tudose: „Lucrurile au început să meargă rău pentru DEFICIT de la împrumuturile din pandemie. De vină sunt Orban și Cîțu”