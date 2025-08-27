Avocatul Gabriel Zbârcea, propus pentru conducerea SRI. „Sunt român și patriot de când mă știu, dezbinarea și luptele interne nu duc nicăieri

Avocatul Gabriel Zbârcea – co-fondator al firmei de avocatură Țuca Zbârcea și Asociații – este propunerea președintelui Nicușor Dan pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI), potrivit surselor politice.

Gabriel Zbârcea este un avocat foarte cunoscut în România, având o vastă expertiză şi cunoaştere atât pe zona privată, cât şi pe zona publică, notează Financial Inteligence.

Gabriel Zb ârcea are o experien ță cuprinzătoare în fuziuni și achiziții, legislația în domeniul energiei și gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova.

A fost consilier pentru companii rom âne ști și multinaționale de top, av ând o experien ță semnificativă în consilierea clien ților din Statele Unite, Franța, Regatul Unit și Germania.

A asistat cu succes la joint-venture-uri interna ționale și restructurări corporative, precum și la dezvoltarea de investiții la scară largă, cum ar fi proiecte majore de tip greenfield în sectoarele energiei regenerabile, petrolului, gazelor, mineritului și oțelului.

A jucat un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzac ții de privatizare din Rom ânia în domeniul energiei electrice, petrolului și gazelor.

„ Șansa României stă în oameni ”

Într-un interviu acordat, în 2024, pentru Financial Intelligence, Gabriel Zbârcea spunea că „România este o țară superbă”.

„Am spus-o și o voi susține mereu. Este casa mea, țara părinților și bunicilor mei, țara copiilor mei, locul în care mă simt cel mai bine, mă simt împlinit alături de cei dragi. România are foarte multe atuuri. În primul rând, oamenii: avem o țară cu oameni creativi, calzi, cu credință în Dumnezeu, inteligenți, descurcăreți, care au trăit și experimentat multe, regimul comunist, tranziția spre o societate democratică și economia de piață. Toate aceste încercări ne-au pregătit pentru viață și provocările ei.

Românii sunt mai greu de păcălit, avem valori și repere adânc săpate în conștiința de neam. Apoi amplasarea geografică: munte, mare, deltă, avem peisaje unice în lume. Poziționarea geografică este un mare avantaj și din punct de vedere strategic și geopolitic. Nu în ultimul rând, stabilitatea, suntem și am fost o țară stabilă. Nu avem probleme legate de infracționalitatea violentă, terorism, poluare, nu avem convulsii sociale de mare amploare.

Șansa României stă în oameni. Oamenii vor genera schimbarea și politicienii o vor pune în aplicare. Avem nevoie de unitate. Dezbinarea și luptele interne nu duc nicăieri, din contră, ne fac vulnerabili.

Sper ca toți cei implicați în mecanismul decizional să înțeleagă că țara trebuie, mereu, pusă pe primul loc și nu interesele de partid și cu atât mai puțin interesele personale”, a declarat Gabriel Zbârcea.

Întrebat dacă democrația şi-a atins limitele, Gabi Zbârcea a precizat: „Democrația va urma cursul timpurilor noi pe care le trăim și, sper eu, se va reinventa. Ca să îl citez pe Churchill, «democrația este un sistem politic prost, însă rămâne cel mai bun dintre cele pe care omenirea le-a inventat». Pe cei care se plâng de democrație, pe neomarxiștii de pe rețelele sociale, îi rog să meargă în schimb de experiență în Coreea de Nord sau să citească «Drumul spre libertate” – Yeonmi Park»”, spunea Gabriel Zbârcea.

„ Pe 13 iunie 1990, am fost printre cei care am for țat reintrarea în Pia ța Universității”

Înainte de a fonda Ţuca Zbârcea şi Asociaţii acum 20 de ani, Gabi Zbârcea a făcut parte din echipa Mușat & Asociații (Deputy Managing Partner și Partner, între 1997–2004), a fost Consilier de Stat al Prim-ministrului (decembrie 2004–ianuarie 2005) și Președinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (ianuarie–septembrie 2005).

Gabi Zbârcea este absolvent al Liceului Gheorghe Lazăr şi al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept. Într-un interviu recent, acordat juridice.ro, acesta își amintea că, „în timpul liceului, mi-am dat seama că nu doresc să merg în niciun caz spre matematică și fizică. Nu-mi plăcea deloc matematica și fizica și am știut de prin clasa a XI-a că vreau să merg la Drept. Deşi m-am apucat să învăţ pentru Drept doar cu câteva luni înainte şi admiterea era foarte grea, am intrat al 70-lea”.

„Noi am fost generația care am trăit Revoluţia din 1989. Eram în clasa a XI-a în 1989. Eram cu fratele meu în Piaţa Universităţii, la Revoluţie, şi îmi amintesc că mama ne căuta prin piaţă ca să mergem acasă, pentru că se trăgea cu trasoare. Eram dornic de libertate.

După `90, am militat împreun ă cu mulți dintre colegii de generație în Pia ța Universității. Am avut pancartă cu Liceul Lazăr, am avut un eveniment în cadrul liceului în care fostul prim-ministru Petre Roman a venit s ă se prezinte într -un amfiteatru și, brusc, au început s ă circule baloane cu Votez Ion Rațiu.

Am început s ă c ânt ăm Imnul Golanilor, p ân ă c ând premierul Petre Roman a plecat.

Pe 13 iunie 1990, am fost printre cei care am for țat reintrarea în Pia ța Universității. Credeam că avem puterea să înfrângem acea hoard ă de mineri si am încercat s ă intrăm în pia ță. Îmi amintesc c ă un miner m-a întrebat cu cine am votat. Și i-am spus că nu am v ârsta de vot, ceea ce era adev ărat.

N-am putut să votez în 1990, dar pentru mine fenomenul Pia ța Universității m-a marcat. Multe din lucrurile care s-au întâmplat în evolu ția mea ulterioară au avut ca rădăcină fenomenul Piața Universității.

Primul lucru pe care l-am făcut când am intrat la Facultatea de Drept a fost să mă înscriu în Liga Studenților şi am reuşit să fiu preşedintele acestei organizaţii circa doi ani şi jumătate. În perioada în care am fost președinte, Liga a fost o organizație extrordinar de puternică, mult mai puternică decât organizațiile de tineret sau studențești ale partidelor politice.

Ştiu că, la acea vreme, am făcut un proiect de lege cu sprijinul profesorului Lucian Mihai, de urgentare a judecății și a urmăririi penale împotriva celor care au participat la faptele de reprimare din decembrie 1989”, și-a amintit Gabriel Zbârcea.

„ Au fost 20.000 de oameni care au mărşăluit prin Bucureşti pentru cauza românească și patriotică ”

„Nu am reuşit să strângem decât 100.000 de semnături”, a mai spus Gabriel Zbârcea, „iar legea ne cerea să avem 250.000 de semnături ca inițiativă populară. Aşa că am trimis proiectul Seniorului Corneliu Coposu. El a fost inițiatorul acelui proiect de lege, dar nu s-a adoptat nici până astăzi, motiv pentru care Dosarul Revoluției este încă pe rol după atâția și atâția ani”.

„Tot pe acea vreme am protestat împotriva regimului Iliescu – Operațiunea Zidul – și am organizat un marș, am mers la Cotroceni și am vopsit zidul cu tot felul de culori. Ni s-a părut că idealurile Revoluției fuseseră furate și întinate și am vrut să luptăm. Am mai organizat un miting foarte mare împotriva guvernului Văcăroiu, s-a numit Operațiunea Gunoi, ocazie cu care am adus niște gunoaie simbolice în fața Guvernului. A fost un marș studențesc.

Dar probabil cele mai faine imagini ale Ligii Studenților din perioada mea au fost cele legate de manifestațiile pentru eliberarea lui Ilie Ilașcu (n.red – pe 2 iunie 1992, Ilașcu și alți trei români moldoveni au fost arestați de GRU – Serviciul secret al Armatei Federației Ruse). A fost deținut politic al regimului de la Tiraspol între 1992-2001. În 1993 a fost condamnat la moarte de către o instanță neconstituțională subordonată politic Moscovei.

După ce Ilie Ilașcu, pe care l-am considerat la momentul respectiv o victimă a regimului comunist, a fost arestat și întemnițat, am blocat Universitatea. Au fost 20.000 de oameni care au mărşăluit prin Bucureşti pentru cauza românească și patriotică. Eu sunt român și patriot de când mă știu”, a declarat avocatul Gabriel Zbârcea pentru juridice.ro.

„ Mă înclin în fata eroilor v ăzuți sau nevăzuți, știuți sau neștiuți ai acestei țări”

Pe lângă experiența sa juridică, Gabriel Zbârcea și-a perfecționat abilitățile și talentele în sectorul public în calitate de consilier de stat al prim-ministrului României și președinte al Agenției Române de Privatizare (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat – AVAS). De asemenea, a fost președinte al Comisiei de Privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR) și președinte al Comitetului Interministerial pentru Angajamentele de Aderare la UE – Capitolul 6 „Concurență” – Guvernul României.

Țuca Zb ârcea & Asocia ții sprijină campania „Onor Veteranilor de R ăzboi”, derulată de Ministerul Apărării Naționale cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie.

Campania „Onor Veteranilor de R ăzboi” celebrează nu mai puțin de 437 de veterani și 13 văduve de război din Rom ânia, precum și singurul veteran de război în via ță din Republica Moldova.

De asemenea, în cadrul ceremoniei militare și religioase de depunere de coroane, jerbe și buchete de flori, dedicată Zilei Veteranilor de Război de la Monumentul Eroilor Patriei sunt comemorați cei peste 900.000 de morți, dispăruți, prizonieri, răniți și invalizi (circa 92.000 decedați) din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Cred că nu există familie din România care să nu aibă un erou, un soldat, un caporal, un general care a dat tribut de sânge întru apărarea neamului strămoșesc. Bunicul meu, Anghel Arghirescu, învățător în comuna Orbeasca și căpitan în Armata a 4-a, se numără printre cei 11.500 de dispăruți în asediul Odesei-1941. Bunica mea nu a încetat să îi scrie scrisori lui Stalin vreme de zece ani, în speranța că soțul ei trăiește, undeva prin Siberia. Mă înclin în fata eroilor văzuți sau nevăzuți, știuți sau neștiuți ai acestei țări. Cinste lor!”, a mai declarat avocatul Gabriel Zbârcea.

