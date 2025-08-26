Prima pagină » Actualitate » Confederația Națională Patronală UGIR-1903 cere DEMISIA Guvernului Bolojan: „A venit timpul să plece, actualul Executiv distruge România”

Cristian Lisandru
26 aug. 2025, 09:30, Actualitate
Confederația Națională Patronală „Uniunea Generală a Industriașilor din România – UGIR-1903” cere Executivului să explice toate cauzele deficitului bugetar, să dea dovadă de transparență în ceea ce privește cheltuielile și modul de alocare a banilor publici și să expună motivele pentru care sumele direcționate către Ucraina și Republica Moldova nu sunt făcute publice.

Potrivit unui comunicat transmis de UGIR – 1903, deficitul bugetar al României a fost generat de cheltuieli „absurde” și „nejustificate”.

„Vrem să știm ce procent din PIB merge către Ucraina și Republica Moldova și, mai ales, de ce este continuată această alocare bugetară ținută la secret, în condițiile actuale, în care populația României e sărăcită chiar de Guvern. Oficialii europeni au apreciat că aceste cheltuieli sunt de doar 1% din PIB, dar chiar Marcel Ciolacu a recunoscut că România nu poate atinge ținta de deficit din cauza costurilor cu războiul din Ucraina”, se arată în comunicat.

Reprezentanții UGIR menționează și calculele analistului economic Valentin Stan, potrivit cărora „România alocă anual Ucrainei circa 3% din PIB, la care se adaugă aproximativ 2% din PIB pentru Republica Moldova”.

„Numai aceste două cheltuieli nejustificate ale statului român explică un deficit bugetar de 5%”, se mai menționează în comunicat.

„Guvernul preferă să facă achiziții scumpe și donații în afara țării”

Confederația Națională Patronală UGIR – 1903 acuză Guvernul Bolojan că a făcut numeroase donații externe, în timp ce situația internă este critică.

Organizația dă ca exemplu un transfer recent de „10 milioane de euro acordați Republicii Moldova de către Ministerul Educației”, în condițiile în care „școlile din România sunt subfinanțate, iar 15.000 de cadre didactice sunt date afară din sistemul preuniversitar”.

Comunicatul critică și achizițiile de autobuze școlare electrice, susținând că „sumele sunt supraevaluate, ajungând la peste 200.000 de euro bucata”.

„În timp ce copiii românilor abandonează școala și profesorii sunt concediați, Guvernul preferă să facă achiziții scumpe și donații în afara țării”, acuză reprezentanții UGIR.

„Dacă acest Guvern nu pleacă acum, pe 8 septembrie, UGIR-1903 se va alătura protestatarilor din Educație și din administrația publică”

Reprezentanții UGIR contestă și politica fiscală actuală. Aceștia acuză Guvernul Bolojan că pune presiune pe populație și mediul de afaceri.

„Oricât de mult ar crește supraimpozitarea românilor, deficitul nu scade”, se precizează în comunicat.

Majorarea tarifului rovinietei pentru camioane și autobuze, care ar urma să ajungă, din 2026, la 6.400 de euro, față de valoarea negociată anterior de 3.040 de euro, este, de asemenea, criticată dur.

„Această decizie va duce la scumpiri în lanț pentru produse și servicii, afectând direct economia României și populația”, avertizează reprezentanții UGIR.

Organizația critică, de asemenea, pierderile financiare generate de proiectele greșite ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Statul român a plătit peste 2 miliarde de lei în despăgubiri, în ultimii nouă ani, ca urmare a proceselor câștigate de proprietarii expropriați. Banii românilor se duc pe corectarea erorilor de proiectare, în timp ce Guvernul preferă să taxeze mai mult, în loc să reducă risipa. A venit timpul ca acest Guvern să plece! Tot ceea ce face actualul Guvern distruge România. Dacă acest Guvern nu pleacă acum, pe 8 septembrie, UGIR-1903 se va alătura protestatarilor din Educație și din administrația publică, pentru a cere, împreună cu sindicatele și cu angajații, demisia Guvernului”, au mai transmis reprezentanții UGIR.

Organizația avertizează că actualele politici economice pot genera „un nou val de migrație masivă către vestul Europei” și chiar „depopularea accelerată a României”, dacă nu se renunță la măsurile de austeritate și nu se limitează cheltuielile considerate nejustificate.

