Prima pagină » Actualitate » NATO vs. Rusia lui Putin, sabia cu două tăișuri. Geopolitical Futures: „Ucraina nu este locul potrivit pentru a lupta împotriva rușilor”

NATO vs. Rusia lui Putin, sabia cu două tăișuri. Geopolitical Futures: „Ucraina nu este locul potrivit pentru a lupta împotriva rușilor”

Cristian Lisandru
26 aug. 2025, 13:32, Actualitate
NATO vs. Rusia lui Putin, sabia cu două tăișuri. Geopolitical Futures: „Ucraina nu este locul potrivit pentru a lupta împotriva rușilor”

De la al Doilea Război Mondial și până astăzi, SUA nu s-au descurcat bine în războaiele din emisfera estică. În Vietnam, Irak și Afganistan, Washingtonul nu a reușit să obțină rezultatele dorite, iar aceste eșecuri trebuie ținute minte atunci când se discută despre perspectiva unui alt război. În toate aceste conflicte, obiectivele au fost politice. Mijloacele au fost militare, dar forța și strategia cu care SUA au abordat războaiele nu au dus la atingerea obiectivelor politice.

Acest lucru nu se datorează faptului că SUA nu ar fi fost puternice din punct de vedere militar. Iar ideea unui război limitat este o iluzie. Pentru cei care luptă, niciun război nu este limitat.

Totuși, în Vietnam, Irak și Afganistan au existat limite impuse armatei – atât în ​​ceea ce privește forța utilizată, cât și în ceea ce privește strategiile și tacticile permise și utilizate pentru atingerea scopului politic.

„De la al Doilea Război Mondial încoace, SUA au avut tendința de subestima capacitățile și rezistența inamicilor săi”, consideră George Friedman, fondatorul și președintele Geopolitical Futures.

Probleme militare fundamentale

Riscul de a implica Rusia direct, continuă George Friedman, este parțial înrădăcinat în această mentalitate a războiului limitat. Dar se bazează și pe provocările unei intervenții militare.

Există două probleme militare fundamentale care trebuie luate în calcul dacă se vorbește despre a da Rusiei o lovitură decisivă pentru a schimba soarta războiului (n.red. – din Ucraina).

  • Prima este dimensiunea forței necesare și pierderile care ar putea fi suferite.
  • A doua ține de logistică și de geografie.

Se spune că armata rusă are aproximativ 1 milion de soldați, iar aproximativ 600.000 dintre aceștia luptă pe frontul din Ucraina. În același timp, Rusia se bazează și pe 2 milioane de rezerviști.

SUA au aproximativ 100.000 de soldați activi în Europa. Europa, pe de altă parte, ar putea – cel puțin – să suplimenteze forțele americane.

Rusia are, probabil, mai puține trupe eficiente decât sugerează cifrele, iar armata sa nu a demonstrat, până acum, o eficiență înspăimântătoare în Ucraina.

Chiar și așa, SUA ar trebui să desfășoare un număr substanțial mai mare de militari decât sunt disponibili, în acest moment, în Europa. Acest lucru ar dura mult timp, iar e forțele rusești ar fi mobilizate și desfășurate în mod similar”, avertizează George Friedman.

„Distanța dintre aceste porturi și Ucraina este de aproape 3.200 de kilometri”

O problemă separată, dar asociată, privește tehnologia. În Ucraina, evoluțiile tehnologiei din timpul războiului au făcut apărarea mai eficientă decât ofensiva. Utilizarea sateliților și a dronelor face ca numărul imens de trupe necesare pentru o ofensivă să fie extrem de vulnerabil.

„Până acum, Rusia a fost, în general, cea care a adunat trupe pentru atac, Ucraina fiind în mare parte în defensivă.

Într-o intervenție americană menită să submineze capacitatea Rusiei de a amenința Europa, obiectivul politic ar fi de a distruge armata rusă pentru a preveni alte invazii rusești.

Prin definiție, acest lucru ar pune SUA într-o postură ofensivă, iar timpul necesar pentru desfășurarea unei forțe ofensive ar fi o chestiune de luni, nu de zile, timp în care desfășurarea ar fi destul de vulnerabilă.

Logistica este o preocupare și mai gravă. În timpul Războiului Rece, forțele americane erau masate în Germania și în zonele din vest. Liniile de aprovizionare din porturile franceze și germane erau relativ scurte. Distanța dintre aceste porturi și Ucraina este de aproape 3.200 de kilometri.

NATO a presupus că va angaja Rusia într-un război defensiv, cu linii disponibile pentru stocarea de provizii aproape de front și cu provizii din SUA descărcate de pe nave aflate la cel mult câteva sute de mile distanță.

Există porturi mai apropiate în Polonia, dar navele ar trebui să treacă printr-un punct de blocare și, prin urmare, ar fi vulnerabile la dronele și rachetele rusești. Rusia, pe de altă parte, ar avea linii de aprovizionare mult mai scurte”, mai scrie George Friedman.

„SUA nu trebuie să subestimeze riscurile sau să-și supraestimeze interesele”

Strategia de relaționare cu Rusia a presupus că Moscova va avea probleme logistice masive pe măsură ce își mută trupele spre vest și că NATO va lupta pe linii de aprovizionare mult mai scurte. Acest lucru a fost întotdeauna văzut ca un factor de descurajare major pentru Rusia. O intervenție americană în Ucraina ar anula-o.

Este adevărat că Rusia nu a luptat bine în Ucraina, dar există o diferență între armatele care își apără patria și armatele care atacă o altă țară. Așa cum liniile de aprovizionare scurte au ajutat Ucraina, tot așa liniile de aprovizionare scurte ar aduce beneficii Rusiei, dacă SUA ar trece la ofensivă.

Așadar, cei care vor ca SUA să se implice și să dea proverbiala lovitură finală Rusiei trebuie să ia în considerare faptul că Ucraina nu este locul potrivit pentru a lupta împotriva rușilor. Germania de Vest a fost un loc excelent.

În mod ironic, dacă SUA vor să poarte un război convențional cu Rusia, ar trebui să încurajeze Rusia să-și trimită forța principală departe spre vest. Moscova nu ar face-o – și probabil nici nu ar putea – dar asta nu contează.

Ideea este că, la fel ca în cazul altor războaie pe care SUA le-a purtat, nu trebuie să subestimeze riscurile sau să-și supraestimeze interesele. SUA are interesul de a slăbi Rusia, dar o intervenție eficientă ar fi masivă și vulnerabilă în mai multe moduri.

De aceea spun că SUA trebuie să-și calibreze interesul național cu riscurile pe care le asumă. Strategia Biden-Trump de a furniza informații și arme Ucrainei și așteptarea un final negociat este singura strategie viabilă și cea mai bună modalitate de a urmări interesul național al Americii”, încheie fondatorul și președintele Geopolitical Futures.

Foto main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXTERNE Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”
13:52
Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”
VIDEO Andrei Muraru recunoaște că ANULAREA alegerilor a produs „CONFUZIE” la Washington
13:39
Andrei Muraru recunoaște că ANULAREA alegerilor a produs „CONFUZIE” la Washington
VIDEO Verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei ocolitoare poate să înceapă
13:38
Verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei ocolitoare poate să înceapă
VIDEO ORA DE IARNĂ 2025. Când se dau înapoi ceasurile anul acesta/Riscuri ascunse pentru sănătate
13:23
ORA DE IARNĂ 2025. Când se dau înapoi ceasurile anul acesta/Riscuri ascunse pentru sănătate
ACTUALITATE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Un investitor EDUCAT poate investi din start 100.000 de lei”
13:23
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Un investitor EDUCAT poate investi din start 100.000 de lei”
ECONOMIE Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
13:14
Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
Mediafax
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Când începe anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut noi declarații: „Îmi este foarte greu să fac predicţii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Scene de groază la Paris: Un vlogger român, vânat de traficanți pe stradă „Omoară-l dacă mai filmează!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Peste 400 de gene legate de îmbătrânirea accelerată, descoperite de cercetători
SPORT Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
13:39
Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
EXTERNE Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
13:37
Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
13:11
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
EXTERNE Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba
13:07
Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba
ECONOMIE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”
13:04
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”
VIDEO Țoiu și Muraru se CONTRAZIC pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat alegerile”/Muraru: „SUA nu ne-au reproșat nimic”
12:56
Țoiu și Muraru se CONTRAZIC pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat alegerile”/Muraru: „SUA nu ne-au reproșat nimic”