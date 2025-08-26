Prima pagină » Actualitate » Izolarea Rusiei și jocul pe termen lung la Kremlin. „Putin știe că legăturile strânse cu Occidentul i-ar expune pe ruși la idei LIBERALE periculoase”

Izolarea Rusiei și jocul pe termen lung la Kremlin. „Putin știe că legăturile strânse cu Occidentul i-ar expune pe ruși la idei LIBERALE periculoase”

Cristian Lisandru
26 aug. 2025, 09:00, Actualitate
Izolarea Rusiei și jocul pe termen lung la Kremlin. „Putin știe că legăturile strânse cu Occidentul i-ar expune pe ruși la idei LIBERALE periculoase”
Vladimir Putin

Paradoxal, liderul Rusiei își propune să fie selectiv în ceea ce privește eventualele concesiile venite din Occident, în contextul discuțiilor despre încetarea conflictului din Ucraina. În același timp, Putin este decis să impună bariere de tip sovietic între poporul său și străini.

Jurnaliștii de investigație Andrei Soldatov și Irina Borogan notează pentru Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA)„războiul sângeros purtat de Vladimir Putin și regimul său împotriva statului ucrainean independent, cu scopul distrugerii acestuia, nu a fost niciodată doar o chestiune de a-l pune sub semnul întrebării pe cel mai mare vecin european al său”.

  • Kremlinul este la fel de hotărât să recupereze statutul de superputere pe care Rusia l-a pierdut în 1991, în urma prăbușirii Uniunii Sovietice, și consideră că subjugarea Ucrainei va contribui la atingerea acestui obiectiv.
  • Acel statut pierdut includea cândva, printre altele, discuții de la egal la egal cu americanii. Doi lideri decideau soarta Europei, dacă nu chiar a întregii lumi.

Donald Trump i-a acordat lui Vladimir Putin, în Alaska, acest statut vânat” cu asiduitate la Moscova.

Jocul acuzațiilor”

Ideea centrală pe coridoarele Kremlinului este aceea că Rusia se află într-un război existențial” cu Occidentul, continuă Andrei Soldatov și Irina Borogan.

În astfel de condiții, Moscova nu vede un acord de pace durabil ca fiind o opțiune viabilă”.

Rusia joacă pe termen lung. Kremlinul crede cu tărie că este angajat într-un război existențial cu Occidentul și, în această competiție, Moscova nu a luat niciodată în considerare în mod serios un acord de pace durabil ca o opțiune viabilă.

Ori noi, ori ei – aceasta este lecția trasă din istoria traumatizantă a Rusiei de membrii, acum, în vârstă ai Consiliului de Securitate al Rusiei, majoritatea studenți pasionați ai istoriei care și-au pierdut primele cariere în tumultul prăbușirii Uniunii Sovietice.

În opinia lor, fiecare acord de pace pe care Rusia l-a încheiat cu puterile occidentale a dus fie la un alt război, fie a declanșat o schimbare sângeroasă de regim, urmată de dezintegrarea statului rus.

Soluția regimului a fost să se certe cu vecinii mai mici încă de la războiul din anul 2008 cu Georgia, «vânzând» poporului rus restaurarea mândriei naționale prin militarism.

Însă, deși aceasta este politica, retorica este foarte diferită. Elita Kremlinului consideră că pacea reală este, prin definiție, imposibil de realizat, dar nu poate spune asta în mod direct.

Prin urmare, joacă un joc al acuzațiilor – iar scopul Kremlinului, atât tactic, cât și strategic, este de a transfera vina pentru acest eșec asupra Europei”, explică jurnaliștii în analiza publicată de CEPA.

Sondajele rusești au arătat mai multă ostilitate față de Europa decât față de SUA

Această narațiune antieuropeană se adresează mai multor categorii de public.

  • Prima categorie – Donald Trump și cercul său, despre care Kremlinul speră că ar putea căuta o ieșire din conflict și un personaj negativ care să-și descarce responsabilitatea.
  • A doua categorie – publicul din Rusia, din ce în ce mai obosit de război, cu un sentiment de depresie palpabil în toată Rusia, cel mai vizibil în orașele mari precum Moscova și Sankt Petersburg.

Realegerea lui Trump a crescut așteptările privind un sfârșit rapid al războiului, chiar și în cadrul armatei, iar Putin trebuie acum să abordeze această problemă. Din fericire, din punctul de vedere al regimului, sondajele rusești au arătat mai multă ostilitate față de Europa decât față de SUA în rândul rușilor de rând, lucru pe care Kremlinul îl consideră foarte util în circumstanțele actuale.

Mesajul final este adresat alegătorilor europeni. Kremlinul nu a ratat discursul lui JD Vance de la München din februarie, în care acesta a atacat politicile de migrație și libertate de exprimare ale aliaților europeni, iar dacă există o oportunitate de a le spune europenilor că pacea poate fi realizată prin înlocuirea elitelor lor liberale cu guverne cu înclinații mai naționaliste, Rusia nu o va rata.

După ce a obținut rezultatul dorit în Alaska, Putin va trece la următorul său obiectiv: separarea problemei «conflictului ucrainean», așa cum îl numește Kremlinul, de statutul global al Rusiei.

Status quo-ul în care Rusia este văzută de Occident doar ca un agresor și un stat paria — a devenit din ce în ce mai frustrant pentru Putin și cercul său apropiat. El își propune să reducă războiul la statutul din 2014-2022, când relația cu SUA era rece, dar respectuoasă.

Acest lucru ar reduce «căutarea imperială» a Rusiei la doar una dintre multele chestiuni diplomatice, nu la singura problemă definitorie care determină rolul Rusiei pe scena mondială”, mai scriu Andrei Soldatov și Irina Borogan.

Kremlinul are nevoie disperată să se realăture rețelei bancare SWIFT

Dacă va avea succes, Rusia ar relua discuțiile la nivel înalt cu Statele Unite privind controlul armelor strategice, Orientul Mijlociu și așa mai departe, lăsând Ucraina în afara agendei principale.

Și, de acolo, Kremlinul va insista pentru ridicarea sancțiunilor cele mai importante pentru Moscova – cele care vizează circulația capitalului și a tehnologiilor.

Kremlinul are nevoie disperată să se realăture rețelei bancare SWIFT pentru tranzacții internaționale, dar vrea și să aibă acces la tehnologiile occidentale moderne, a căror lipsă a devenit un obstacol serios în calea dezvoltării unui complex industrial militar care rămâne în urmă.

După cum se menționa într-un raport Chatham House din iulie: «A fi suficient de bun pentru a prelungi un război împotriva Ucrainei nu este același lucru cu a fi capabil să ții pasul cu progresele occidentale (și chineze) în tehnologia militară». Dacă, așa cum intenționează Putin, militarismul rus va prospera, aceste probleme trebuie rezolvate.

  • Paradoxal, Kremlinul nu este interesat să ridice toate sancțiunile occidentale, de exemplu cele care au contribuit la izolarea Rusiei de Occident.
  • Kremlinul nu mai are nevoie și nu mai dorește vize Schengen pentru turiștii ruși, profesorii americani și europeni care predau studenților ruși sau copiii elitelor care studiază la Harvard și Oxford.
  • Putin înțelege că legăturile strânse cu Occidentul îi expun pe ruși la idei liberale periculoase.

Atunci când se confruntă cu o alegere între costurile stabilității și costurile modernizării prin globalizare, autoritățile ruse tind să aleagă izolarea – așa cum au făcut-o timp de secole.

Când țarul Nicolai I, temându-se mortal de schimbările politice și profund traumatizat de revolta decembriștilor, a auzit de revoluția din iulie 1830 de la Paris, i-a rechemat imediat pe toți cetățenii ruși din Franța în Rusia, inclusiv pe aristocrați, pentru a preveni răspândirea virusului revoluției franceze la compatrioții săi. A înghețat țara și a oprit inovațiile, dar și-a asigurat regimul.

Putin încearcă acum să facă același lucru, urmărind să selecteze cu grijă ceea ce are nevoie din Occident, ținându-i în același timp pe ruși în «carantină» față de ideile sale”, încheie  Andrei Soldatov și Irina Borogan.

Foto main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Povestea lui Gavril Roșu, care a dat biroul de la o mare corporație pentru munca în AGRICULTURĂ. „Am decis să-mi urmez pasiunea”
11:10
Povestea lui Gavril Roșu, care a dat biroul de la o mare corporație pentru munca în AGRICULTURĂ. „Am decis să-mi urmez pasiunea”
POLITICĂ Festivalul „Puppets Occupy Street” / Lia Olguța Vasilescu: Craiova devine scena internațională a teatrului de ANIMAȚIE
11:01
Festivalul „Puppets Occupy Street” / Lia Olguța Vasilescu: Craiova devine scena internațională a teatrului de ANIMAȚIE
ACTUALITATE Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare. Sunt considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu
10:51
Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare. Sunt considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu
EXTERNE Woody Allen, denunțat de Ucraina pentru participarea la Săptămâna Filmului de la MOSCOVA. „Putin greşeşte complet”
10:26
Woody Allen, denunțat de Ucraina pentru participarea la Săptămâna Filmului de la MOSCOVA. „Putin greşeşte complet”
ACTUALITATE Producţii record de grâu şi rapiţă, în 2025, în România. Producţia totală de cereale şi oleaginoase ar putea să atingă 28 de milioane de tone
09:52
Producţii record de grâu şi rapiţă, în 2025, în România. Producţia totală de cereale şi oleaginoase ar putea să atingă 28 de milioane de tone
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1280. Planuri pentru pace? Zelenski spune că a discutat cu emisarul american Keith Kellogg despre presiuni asupra Rusiei
09:46
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1280. Planuri pentru pace? Zelenski spune că a discutat cu emisarul american Keith Kellogg despre presiuni asupra Rusiei
Mediafax
Soldat român, ucis în Ucraina. Bărbatul era voluntar pe frontul Kievului
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Prima reacție a Arhiepiscopiei, după ce doi preoți au fost filmați fumând și dansând la bară. Unul dintre ei este starețul unei mănăstiri din Suceava
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele noi
Evz.ro
Chirii mai scumpe, facturi mai mari pentru studenți. Va fi un an greu
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Andreea Bălan a dat nas în nas cu Amal și George Clooney la una dintre cele mai exclusiviste locații din Como
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce viteză de rotație are Pământul?