Bancnotele românești din anii ’50-’80 se vând cu sume uriașe. Poți să faci o mică avere cu ele, dacă le-ai păstrat cu atenție până acum

iBancnotele din perioada comunistă reprezintă o adevărată bucată de istorie românească, care poate ajunge în colecția ta! O asemenea colecție nu doar un obiect de colecție, ci și o piesă de patrimoniu, foarte căutată de colecționari din țară și din străinătate.

De exemplu, un pasionat oferă spre vânzare o colecție unică de bancnote originale din perioada Republicii Socialiste România, datând din anii 1950-1980.

Colecția cuprinde bancnote de diferite valori: 8 bancnote de 10 lei, 3 bancnote de 5 lei, 3 bancnote de 1 leu, o bancnotă de 3 lei, 12 bancnote de 25 lei și 4 bancnote de 100 lei.

Bancnotele sunt într-o stare foarte bună, pentru vechimea lor, fiind păstrate cu mare grijă și protejate corespunzător.

Seriile diferite, unele consecutive, fac ca această colecție să fie cu adevărat valoroasă pentru cei care vor să investească în istorie.

Cu cât se vinde colecția inedită

Această colecție nu mai poate fi găsită ușor pe piață, ceea ce o transformă ușor într-o oportunitate rară, iar investiția în astfel de bancnote este considerată sigură, valoarea lor crescând constant odată cu trecerea timpului.

Colecționarii trebuie să știe că prețul este de 4.000 de euro, negociabil, ceea ce oferă șansa de a deține un obiect istoric important la un preț accesibil.

„Vând colecție unică de bancnote originale din perioada Republicii Socialiste România, o adevărată piesă de istorie pentru colecționari și pasionați (…) Stare foarte bună pentru vârsta lor, păstrate cu grijă. Serii diferite, o parte consecutive – valoare ridicată pentru colecționari! O oportunitate rară – aceste bancnote nu se mai găsesc ușor pe piață și sunt căutate de colecționari din țară și străinătate”, se arată în anunțul românului.

Predarea colecției se face personal în București, asigurând astfel că fiecare bancnotă ajunge în siguranță la viitorul proprietar, scrie Click.

