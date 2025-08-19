Bărbat din Cluj, plasat sub control judiciar după ce a FURAT un telefon și a efectuat zeci de plăți. Paguba se ridică la zeci de mii de euro

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat că, în martie 2024, a furat telefonul mobil al unei persoane și a accesat fără drept aplicații bancare instalate pe acesta, efectuând operațiuni frauduloase în valoare totală de 269.948,68 lei.

Incidentul a avut loc în noaptea de 25 martie 2024, în incinta centrului comercial „Sora” din Cluj-Napoca, unde inculpatul, identificat ca F.D.G., a sustras telefonul victimei, cauzând inițial un prejudiciu de 700 de lei. Ulterior, acesta a accesat în 82 de rânduri conturile bancare ale persoanei vătămate, efectuând 68 de tranzacții: retrageri de numerar de la ATM, plăți și transferuri de bani către alte conturi.

Din prejudiciul total, doar 127.926 de lei au fost recuperați, restul banilor fiind pierduți.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a anunțat că, la data de 18 august 2025, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva bărbatului, acesta fiind acuzat de:

efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată;

acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată;

furt calificat;

Ancheta este în desfășurare, iar inculpatul se află sub control judiciar pentru o perioadă de două luni.