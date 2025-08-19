Bărbat din Cluj, plasat sub control judiciar după ce a FURAT un telefon și a efectuat zeci de plăți. Paguba se ridică la zeci de mii de euro

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat că, în martie 2024, a furat telefonul mobil al unei persoane și a accesat fără drept aplicații bancare instalate pe acesta, efectuând operațiuni frauduloase în valoare totală de 269.948,68 lei.
Incidentul a avut loc în noaptea de 25 martie 2024, în incinta centrului comercial „Sora” din Cluj-Napoca, unde inculpatul, identificat ca F.D.G., a sustras telefonul victimei, cauzând inițial un prejudiciu de 700 de lei. Ulterior, acesta a accesat în 82 de rânduri conturile bancare ale persoanei vătămate, efectuând 68 de tranzacții: retrageri de numerar de la ATM, plăți și transferuri de bani către alte conturi.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a anunțat că, la data de 18 august 2025, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva bărbatului, acesta fiind acuzat de:
