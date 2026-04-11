Prima pagină » Actualitate » Belodedici își vinde casa. Ce proprietate deține „Căprioara” într-o zonă selectă și boemă a Capitalei. „Este, de fapt, despre un stil de viață”

Belodedici își vinde casa / Sursa FOTO: prosport.ro

Miodrag Belodedici își vinde una dintre proprietățile pe care le deține, scrie PROSPORT. Soția acestuia a postat un anunț cu imobilul amplasat într-una dintre zonele selecte și boeme ale Capitalei.

„Este, de fapt, despre un stil de viață”, a scris Cornelia Belodedici.

Cum arată casa pe care Belodedici o vinde

De câteva zile, soția celui supranumit „Căprioara”, pentru eleganța arătată în joc, a postat o serie de imagini cu un superb apartament pe care familia îl deține alături în centrul Bucureștiului. Din câte se pare, cei doi au hotărât să vândă locuința, chiar dacă este amplasată într-o zonă boemă și liniștită din Capitală.

„Belo” este singurul fotbalist român care a cucerit două Cupe ale Campionilor cu 2 echipe diferite, Steaua București și Steaua Roșie Belgrad.

Apartamentul pe care l-a pus la vânzare Cornelia Belodedici are aproape 90 de metri pătrați. Situat printre alte case interbelice, oferă intimitate și liniște.

„Aș vrea să scriu câteva cuvinte despre un loc care nu este doar despre pereți și metri pătrați, ci despre starea pe care ți-o dă. Este, de fapt, despre un stil de viață. Pe o străduță liniștită, între Maria Rosetti și Armenească, la primul etaj într-o casă interbelică (P+1). Păstrează farmecul Bucureștiului de altădată. Acolo se află apartamentul din poze, pentru care căutăm un alt proprietar.

Noi am schimbat această zonă boemă cu alta la fel. E genul de loc în care diminețile sunt mai calme, lumina intră frumos pe ferestre înalte, iar liniștea e reală – nu doar promisă. Cu intrare separată și o atmosferă care te face să simți că stai mai degrabă într-o casă decât într-un apartament, spațiul are un aer elegant și cald în același timp. Locuința are 87 mp utili (97 mp cu boxă si un mic balconaș) si este configurată ca având 2 camere, transformate din 3 camere. Zona este una dintre acele părți rare ale centrului în care încă mai găsești străzi fără trafic și o energie boemă, dar ești la câteva minute de tot ce contează”, este mesajul postat pe Facebook.

„Ai mei voiau să devin cojocar”

Belodedici trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cornelia, scrie ProSport. Cei doi s-au căsătorit în secret cu mai mulți ani în urmă. În prezent, duc au o viață discretă, departe de ochii curioșilor.

„Mi-ar face plăcere să fiu în satul meu! Îmi place să mă duc acasă. Bucureștiul mă obosește, îmi e dor de Dunăre, să merg la scăldat. Eu sunt țăran din Socol. Ca și copil, am dat cu sapa la porumb, la sfeclă, am hrănit animale. Aveam stupi de albine acasă.

Bunicul din partea tatălui era cojocar de meserie. Am învățat multe de la el, deși nu îmi plăcea cum mirosea pielea aia de cojoc. Ai mei voiau să mă facă și pe mine cojocar, fiindcă era o meserie foarte bine plătită. Asta aș fi fost, dacă n-aș fi jucat fotbal!”, afirma Belodedici, anul trecut, într-un interviu pentru OK Magazine.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FOTO / Miodrag Belodedici, despre fuga sa din țară înainte de Revoluție: „M-am simțit foarte urmărit, fiecare mișcare ne era controlată”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ O șoferiță a fost prinsă cu o viteză record pe o șosea din Constanța. Motivul: i se ardeau cozonacii
13:19
O șoferiță a fost prinsă cu o viteză record pe o șosea din Constanța. Motivul: i se ardeau cozonacii
FLASH NEWS Adio, copii după buletin? Românii cu cărți de identitate electronice ar putea scăpa de birocrație și de „dosarul cu șină”
12:45
Adio, copii după buletin? Românii cu cărți de identitate electronice ar putea scăpa de birocrație și de „dosarul cu șină”
SPORT Rinat Ahmetov, uimit de ce a găsit în București. Miliardarul ucrainean a venit să-și ia la revedere de la Mircea Lucescu. „E atât de fermecătoare!”
12:40
Rinat Ahmetov, uimit de ce a găsit în București. Miliardarul ucrainean a venit să-și ia la revedere de la Mircea Lucescu. „E atât de fermecătoare!”
Românii nu protestează din cauza taxelor, a inflației sau a sărăciei, dar se inflamează când vine vorba de justiție. Doi sociologi explică fenomenul paradoxal, pentru Gândul
12:00
Românii nu protestează din cauza taxelor, a inflației sau a sărăciei, dar se inflamează când vine vorba de justiție. Doi sociologi explică fenomenul paradoxal, pentru Gândul
FLASH NEWS Alertă sanitară chiar înaintea Paștelui: 1,5 milioane de ouă, contaminate cu Salmonella. La ce fermă au găsit probleme inspectorii ANSVSA
11:59
Alertă sanitară chiar înaintea Paștelui: 1,5 milioane de ouă, contaminate cu Salmonella. La ce fermă au găsit probleme inspectorii ANSVSA
Gândul de Vreme Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
11:50
Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este controversat chiar și printre susținătorii săi
Cancan.ro
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Te simți epuizat în 2026? 7 metode rapide care îți calmează creierul (susținute de știință)

Cele mai noi

Trimite acest link pe