Belodedici își vinde casa. Ce proprietate deține „Căprioara” într-o zonă selectă și boemă a Capitalei. „Este, de fapt, despre un stil de viață”

Miodrag Belodedici își vinde una dintre proprietățile pe care le deține, scrie PROSPORT. Soția acestuia a postat un anunț cu imobilul amplasat într-una dintre zonele selecte și boeme ale Capitalei.

„Este, de fapt, despre un stil de viață”, a scris Cornelia Belodedici.

Cum arată casa pe care Belodedici o vinde

De câteva zile, soția celui supranumit „Căprioara”, pentru eleganța arătată în joc, a postat o serie de imagini cu un superb apartament pe care familia îl deține alături în centrul Bucureștiului. Din câte se pare, cei doi au hotărât să vândă locuința, chiar dacă este amplasată într-o zonă boemă și liniștită din Capitală.

„Belo” este singurul fotbalist român care a cucerit două Cupe ale Campionilor cu 2 echipe diferite, Steaua București și Steaua Roșie Belgrad.

Apartamentul pe care l-a pus la vânzare Cornelia Belodedici are aproape 90 de metri pătrați. Situat printre alte case interbelice, oferă intimitate și liniște.

„Aș vrea să scriu câteva cuvinte despre un loc care nu este doar despre pereți și metri pătrați, ci despre starea pe care ți-o dă. Este, de fapt, despre un stil de viață. Pe o străduță liniștită, între Maria Rosetti și Armenească, la primul etaj într-o casă interbelică (P+1). Păstrează farmecul Bucureștiului de altădată. Acolo se află apartamentul din poze, pentru care căutăm un alt proprietar.

Noi am schimbat această zonă boemă cu alta la fel. E genul de loc în care diminețile sunt mai calme, lumina intră frumos pe ferestre înalte, iar liniștea e reală – nu doar promisă. Cu intrare separată și o atmosferă care te face să simți că stai mai degrabă într-o casă decât într-un apartament, spațiul are un aer elegant și cald în același timp. Locuința are 87 mp utili (97 mp cu boxă si un mic balconaș) si este configurată ca având 2 camere, transformate din 3 camere. Zona este una dintre acele părți rare ale centrului în care încă mai găsești străzi fără trafic și o energie boemă, dar ești la câteva minute de tot ce contează”, este mesajul postat pe Facebook.

„Ai mei voiau să devin cojocar”

Belodedici trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cornelia, scrie ProSport. Cei doi s-au căsătorit în secret cu mai mulți ani în urmă. În prezent, duc au o viață discretă, departe de ochii curioșilor.

„Mi-ar face plăcere să fiu în satul meu! Îmi place să mă duc acasă. Bucureștiul mă obosește, îmi e dor de Dunăre, să merg la scăldat. Eu sunt țăran din Socol. Ca și copil, am dat cu sapa la porumb, la sfeclă, am hrănit animale. Aveam stupi de albine acasă.

Bunicul din partea tatălui era cojocar de meserie. Am învățat multe de la el, deși nu îmi plăcea cum mirosea pielea aia de cojoc. Ai mei voiau să mă facă și pe mine cojocar, fiindcă era o meserie foarte bine plătită. Asta aș fi fost, dacă n-aș fi jucat fotbal!”, afirma Belodedici, anul trecut, într-un interviu pentru OK Magazine.

