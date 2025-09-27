Beneficiarii de ajutoare sociale nu muncesc? Ministrul Muncii respinge ideea: „Nu există așa ceva! Sigur mai fac ceva, muncă în gospodărie, cu ziua, la negru”

Ideea de că beneficiarii de ajutoare sociale nu ar munci și ar trăi doar din acestea este respinsă categoric de Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Florin Manole este de părere că ideea potrivit căreia beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească este doar „un stereotip” şi „un mit” și, în ultimă instanță, un „portret nedrept”.

„Acel portret nedrept al omului care stă la ţară, nu vrea să muncească şi primeşte nu ştiu ce mari beneficii sociale, de foarte multe ori ăsta este doar un mit şi este fals. Beneficiile sociale în România nu sunt atât de multe încât să poţi să trăieşti de pe urma lor. Cine primeşte beneficii sociale sigur mai face ceva. Fie că e doar muncă în gospodărie şi agricultură de subzistenţă, fie că este cu ziua la un antreprenor local sau altul, fie că lucrează la negru. Dar cineva să stea pe 3, 4, 5, 7, 800 de lei pe lună? Nu există aşa ceva!”, a declarat Florin Manole, potrivit news.ro.

„ Nu, nu ajută prea mult!”

Florin Manole a mai spus, la Prima TV, că beneficiile sociale pentru anumite categorii nu vor fi niciodată suficiente.

„Cred că beneficiile sociale pentru anumite categorii, de exemplu pentru mamele singure, nu o să fie niciodată suficiente şi trebuie să avem acolo mai multă atenţie decât în orice alt domeniu. Familiile monoparentale şi mai ales mamele singure, cu unu, doi, trei copii în întreţinere, trebuie să fie cineva inuman să zică că acolo statul ajută prea mult. Nu, nu ajută prea mult!”, a punctat Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

