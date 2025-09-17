Bercea MONDIALU a descins la înmormântarea lui Auraș al lui Banu. Interlopul, condus pe ultimul drum cu lăutari și alai

Auraș, fiul lui Fane Banu, tânărul ucis sâmbătă, în răfuiala dintre cele două clanuri interlope din centrul Craiovei, este înmormântat miercuri. Evenimentul a mobilizat cele mai prolifice personaje din lumea interlopă, inclusiv pe Bercea Mondialu, care a ajuns la reședința clanului Banu. La poarta vilei, lăutarii cântă acorduri de jale în memoria interlopului.

Auraș al lui Banu, victima măcelului care a îngrozit Craiova în weekend, este condus azi pe ultimul drum de către familie, dar și de apropiați, nume cunoscute în lumea infracțională din zonă și nu numai.

Înmormântare cu lăutari pentru Auraș

Vila luxoasă a clanului Banu este decorată, în exterior, cu imagini imense cu Auraș și icoane, pentru a da de veste în întreaga comunitate, că acesta a fost un lider apreciat și respectat în gruparea lui Fane Banu.

De asemenea, la poarta vilei familiei lui Auraș se află o orchestră de lăutari, care îi întâmpină cu muzică de jale pe cei care vin să-și ia „adio” de la tânărul interlop.

Înmormântarea va începe la ora 12:00 la Biserica Cuvioasa Parascheva din cartierul Romanești, Craiova și va fi urmată de înhumarea ce va avea loc la cimitirul Romanești.

Bercea Mondialu a descins la înmormântare

Familia a făcut toate pregătirile pentru înmormântare, eveniment la care va participa multă lume, în special lideri ai lumii infracționale.

La eveniment a descins și Bercea Mondialu, unul dintre cei mai periculoși interlopi, acuzat în două rânduri de tentativă de omor calificat.

Patru persoane, eliberate pentru a-și lua „adio” de la Auraș al lui Banu

De asemenea, patru dintre cei arestați preventiv după violențele din centrul orașului au primit acordul instanței să participe la înmormântarea lui Mustafa Dumitru, zis Aurel Banu. Pe durata evenimentului, aceștia vor fi însoțiți, permanent, de forțele de ordine.

Auraș, ucis de Manu al lui Levier cu mai multe lovituri de cuțit

Auraș al lui Banu este fiul lui Fane Banu, liderul grupării, care se află în conflict cu o altă grupare prolifică din Craiova, clanul Levierilor.

Conflictul care mocnea de ceva vreme între cele două grupări rivale a atins apogeul sâmbătă dimineața, când zeci de indivizi înarmați au descins din mașini în zona Parcului Romanescu. Protagoniștii războiului de stradă au fost liderii celor două grupări, Fane Banu alături de fiul său, Auraș, și Manu al lui Levier, însoțit de tatăl său.

Manu al lui Levier, cunoscut pentru temperamentul său violent, a tăbărât cu furie peste Auraș, pe care l-a înjunghiat de mai multe ori cu un cuțit. Acesta l-a rănit grav și pe tatăl său, Fane Banu, precum și pe alți doi membri ai grupării rivale.

Fane Banu a ajuns a spital și a reușit să scape în ciuda rănilor suferite. Acesta a fost însă preluat din spital de către Poliție și reținut. Acesta ceruse externare pentru a putea lua parte la înmormântarea fiului său.

